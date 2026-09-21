Γιατί πουλάει η νοσταλγία; Πώς το παρελθόν έγινε ξανά εμπορική δύναμη
Γιατί πουλάει η νοσταλγία; Πώς το παρελθόν έγινε ξανά εμπορική δύναμη
Η επιστροφή του βινυλίου, της instant φωτογραφίας και της αισθητικής των 00s αποκαλύπτει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την αξία ενός προϊόντος
Τη στιγμή που η αγορά συναγωνίζεται ποιος θα παρουσιάσει το επόμενο καινοτόμο προϊόν, ποια τεχνολογία θα αλλάξει τις συνήθειές μας και ποια εφαρμογή θα κάνει κάτι ακόμη πιο γρήγορο και εύκολο, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά σε αντικείμενα που κάθε άλλο παρά καινούρια είναι. Βινύλια, instant φωτογραφικές μηχανές, vintage ρούχα, σχέδια από τα 00s, ακόμη και δραστηριότητες που απαιτούν χρόνο και χειροκίνητη συμμετοχή, βρίσκουν ξανά κοινό. Η νοσταλγία έχει εξελιχθεί σε καταναλωτική δύναμη, με την αγορά να ανακαλύπτει ξανά την αξία του αναλογικού.
Το φαινόμενο φαίνεται καθαρά στο βινύλιο. Παρότι ο πιο εύκολος και κυρίαρχος τρόπος να ακούμε μουσική σήμερα είναι το streaming, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν για ένα πολύ λιγότερο πρακτικό φυσικό format, το οποίο χρειάζεται αναλογική συσκευή αναπαραγωγής, χώρο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Σύμφωνα με τον φορέα της αμερικανικής δισκογραφικής βιομηχανίας, Recording Industry Association of America (RIAA), τα έσοδα από βινύλια στις ΗΠΑ έφτασαν το 2025 το 1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 9,3%, ενώ ήταν η 19η συνεχόμενη χρονιά όπου σημειώθηκε άνοδος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το φαινόμενο φαίνεται καθαρά στο βινύλιο. Παρότι ο πιο εύκολος και κυρίαρχος τρόπος να ακούμε μουσική σήμερα είναι το streaming, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν για ένα πολύ λιγότερο πρακτικό φυσικό format, το οποίο χρειάζεται αναλογική συσκευή αναπαραγωγής, χώρο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Σύμφωνα με τον φορέα της αμερικανικής δισκογραφικής βιομηχανίας, Recording Industry Association of America (RIAA), τα έσοδα από βινύλια στις ΗΠΑ έφτασαν το 2025 το 1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 9,3%, ενώ ήταν η 19η συνεχόμενη χρονιά όπου σημειώθηκε άνοδος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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