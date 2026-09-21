Γιατί πουλάει η νοσταλγία; Πώς το παρελθόν έγινε ξανά εμπορική δύναμη

Η επιστροφή του βινυλίου, της instant φωτογραφίας και της αισθητικής των 00s αποκαλύπτει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την αξία ενός προϊόντος