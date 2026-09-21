Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Oι δικαιούχοι
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Oι δικαιούχοι
Τι πληρώνεται και πότε
Το χρηματικό ποσό των 1.392.004.633,40 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.712.497 δικαιούχους, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
-Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
-Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
-Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
-Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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