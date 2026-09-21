«Gemini»: Από τα…σαλόνια, στην εγκατάλειψη και στο σφυρί το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο
«Gemini»: Από τα…σαλόνια, στην εγκατάλειψη και στο σφυρί το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο
Η τουρκική Miray Cruises, το ναυάγιο μετά το αποτυχημένο σχέδιο της…τριετούς κρουαζιέρας και το πλοίο που κατασχέθηκε και έμεινε χωρίς φώτα επί δύο μήνες στην Κάρυστο - Η…έλλειψη σημαίας, η διάσωσή του, ο ερχομός στην Ελευσίνα και ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς - Τι αποκαλύπτει η έκθεση εκτίμησης
Υπήρξε ένα από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια που πολύ συχνά επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. «Λαμπερό» τουλάχιστον προς τα έξω, δηλαδή στις διαφημιστικές φωτογραφίες για τις πολλές τριήμερες ή τετραήμερες κρουαζιέρες σε Ελλάδα και Τουρκία που έκανε κάθε χρόνο. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες τα πράγματα για το κρουαζιερόπλοιο «M/V Gemini» δεν θυμίζουν σε τίποτα τις περιόδους που γεμάτο επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων διέσχιζε τα νερά του Αιγαίου.
Καθότι η, -τουρκικών συμφερόντων-, ιδιοκτήτρια εταιρεία Miray Cruises βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, το πλοίο φέρεται να έχει κατασχεθεί από τουρκική τράπεζα, ενώ στην πορεία εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα να μείνει επί δύο περίπου μήνες στον κόλπο της Καρύστου και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην Ελευσίνα. Σα να μην έφταναν αυτά, το σκάφος δεν διαθέτει και σημαία καθώς είχε στο παρελθόν αυτή των Μπαχαμών, και μετά ανέβασε του Καμερούν η ισχύς της οποίας έχει ανασταλεί…
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Καθότι η, -τουρκικών συμφερόντων-, ιδιοκτήτρια εταιρεία Miray Cruises βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, το πλοίο φέρεται να έχει κατασχεθεί από τουρκική τράπεζα, ενώ στην πορεία εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα να μείνει επί δύο περίπου μήνες στον κόλπο της Καρύστου και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην Ελευσίνα. Σα να μην έφταναν αυτά, το σκάφος δεν διαθέτει και σημαία καθώς είχε στο παρελθόν αυτή των Μπαχαμών, και μετά ανέβασε του Καμερούν η ισχύς της οποίας έχει ανασταλεί…
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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