Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Πώς η πώληση της Νίκας «απελευθέρωσε» τη νέα Bespoke
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Πώς η πώληση της Νίκας «απελευθέρωσε» τη νέα Bespoke
Επενδύσεις άνω των €160 εκατ., με αιχμή το νέο εργοστάσιο σοκολάτας της ΙΟΝ στη Στυλίδα, και επέκταση σε ΗΠΑ και Μεξικό - Αύξηση 12,2% στις συγκρίσιμες πωλήσεις και 27,9% στη λειτουργική κερδοφορία, η εξαγορά της 3P Salads, η ανάπτυξη της Bespoke Services και η κάμψη στα μη αλκοολούχα ποτά- ΙΟΝ: Η συμφωνία στο Μεξικό, ο νέος όμιλος των 209 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις 167 εκατ. ευρώ
Τον δρόμο για να συγκεντρώσει δυνάμεις στις δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης άνοιξε για την Bespoke SGA Holdings η πώληση της Νίκας. Με τη ζημιογόνο αλλαντοβιομηχανία εκτός περιμέτρου, ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος επιταχύνει επενδύσεις 167 εκατ. ευρώ σε ΙΟΝ και Λάβδας, διευρύνει την παρουσία στα έτοιμα τρόφιμα μέσω της Αμβροσία και της 3P Salads και οργανώνει την επέκταση του ομίλου σε Μεξικό και ΗΠΑ.
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 αποτυπώνουν ήδη τη μεταβολή. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 272,87 εκατ. ευρώ από 197,97 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 27,13 εκατ. ευρώ από 12,71 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο ενισχύθηκε στο 9,9% από 6,4%, με τα καθαρά αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων να επιστρέφουν σε κέρδη 9,14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,29 εκατ. ευρώ.
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Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 αποτυπώνουν ήδη τη μεταβολή. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 272,87 εκατ. ευρώ από 197,97 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 27,13 εκατ. ευρώ από 12,71 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο ενισχύθηκε στο 9,9% από 6,4%, με τα καθαρά αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων να επιστρέφουν σε κέρδη 9,14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,29 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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