Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Πώς η πώληση της Νίκας «απελευθέρωσε» τη νέα Bespoke

Επενδύσεις άνω των €160 εκατ., με αιχμή το νέο εργοστάσιο σοκολάτας της ΙΟΝ στη Στυλίδα, και επέκταση σε ΗΠΑ και Μεξικό - Αύξηση 12,2% στις συγκρίσιμες πωλήσεις και 27,9% στη λειτουργική κερδοφορία, η εξαγορά της 3P Salads, η ανάπτυξη της Bespoke Services και η κάμψη στα μη αλκοολούχα ποτά- ΙΟΝ: Η συμφωνία στο Μεξικό, ο νέος όμιλος των 209 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις 167 εκατ. ευρώ