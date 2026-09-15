Ποια αυτοκίνητα δεσμεύει η ΑΑΔΕ και ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 10.000 ευρώ
Ποια αυτοκίνητα δεσμεύει η ΑΑΔΕ και ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 10.000 ευρώ
Οι έλεγχοι για αυτοκίνητα με βουλγαρικές και άλλες ξένες πινακίδες έχουν περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη δεσμεύσει εκατοντάδες πολυτελή ΙΧ, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν φορολογική κατοικία, ιδιοκτησία, πραγματικός χρήστης του οχήματος και ο χρόνος παραμονής του στην Ελλάδα.
UPD:
Η εποχή που ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες μπορούσε να κυκλοφορεί επί μακρόν στην Ελλάδα χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ελεγκτικές αρχές φαίνεται πως έχει περάσει.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους της, ιδιαίτερα σε πολυτελή και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, με στόχο περιπτώσεις στις οποίες οι ξένες πινακίδες χρησιμοποιούνται ως μέσο αποφυγής τελών, φόρων, τέλους ταξινόμησης ή τεκμηρίων
δειτε εδω
UPD:
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