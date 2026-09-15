Ποια αυτοκίνητα δεσμεύει η ΑΑΔΕ και ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 10.000 ευρώ

Η εποχή που ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες μπορούσε να κυκλοφορεί επί μακρόν στην Ελλάδα χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ελεγκτικές αρχές φαίνεται πως έχει περάσει.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους της, ιδιαίτερα σε πολυτελή και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, με στόχο περιπτώσεις στις οποίες οι ξένες πινακίδες χρησιμοποιούνται ως μέσο αποφυγής τελών, φόρων, τέλους ταξινόμησης ή τεκμηρίων