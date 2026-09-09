Τιτλοποιήσεις: Το μεγάλο στοίχημα για περισσότερα δάνεια και υψηλότερες διανομές
Τιτλοποιήσεις: Το μεγάλο στοίχημα για περισσότερα δάνεια και υψηλότερες διανομές
Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι συνθετικές τιτλοποιήσεις σημειώνουν ραγδαία ανάπτυξη, λειτουργώντας ως μέσο βελτιστοποίησης του ισολογισμού, στην Ελλάδα οι παραδοσιακές τιτλοποιήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως εργαλείο εξυγίανσης από τα κόκκινα δάνεια μέσω του προγράμματος «Ηρακλής»
Η τιτλοποίηση επιστρέφει δυναμικά στην ευρωπαϊκή τραπεζική ατζέντα μιας και οι ευρωπαϊκές τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη αλλά και για να διανείμουν υψηλά μερίσματα που κρατούν ζεστό το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Οι τιτλοποιήσεις χωρίζονται σε δύο ειδών: Τις συνθετικές που ενισχύουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και τις κλασσικές που λειτουργούν διαφορετικά.
Με στόχο περισσότερα δάνεια αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα μεγαλύτερα μερίσματα πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες θέλουν να επεκτείνουν την αγορά των τιτλοποιήσεων. Έρευνα της ΕΚΤ καταγράφει τις συγκεκριμένες τάσεις.
Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις αποτελεί, άλλωστε, την πρώτη νομοθετική πρόταση στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι τιτλοποιήσεις χωρίζονται σε δύο ειδών: Τις συνθετικές που ενισχύουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και τις κλασσικές που λειτουργούν διαφορετικά.
Με στόχο περισσότερα δάνεια αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα μεγαλύτερα μερίσματα πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες θέλουν να επεκτείνουν την αγορά των τιτλοποιήσεων. Έρευνα της ΕΚΤ καταγράφει τις συγκεκριμένες τάσεις.
Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις αποτελεί, άλλωστε, την πρώτη νομοθετική πρόταση στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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