Τιτλοποιήσεις: Το μεγάλο στοίχημα για περισσότερα δάνεια και υψηλότερες διανομές

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι συνθετικές τιτλοποιήσεις σημειώνουν ραγδαία ανάπτυξη, λειτουργώντας ως μέσο βελτιστοποίησης του ισολογισμού, στην Ελλάδα οι παραδοσιακές τιτλοποιήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως εργαλείο εξυγίανσης από τα κόκκινα δάνεια μέσω του προγράμματος «Ηρακλής»