Το Λιμάνι βάζει τη Θεσσαλονίκη στον νέο χάρτη μεταφορών της Ευρώπης
Το Λιμάνι βάζει τη Θεσσαλονίκη στον νέο χάρτη μεταφορών της Ευρώπης
Το 2026 επιβεβαιώνει πόσο καθοριστικοί παραμένουν οι εμπορικοί διάδρομοι για την παγκόσμια οικονομία
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε εκ νέου τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών και την ευαισθησία των εφοδιαστικών αλυσίδων στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Για την Ελλάδα, η συγκυρία αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, χάρη στη θέση της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Στη Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: βρίσκεται ανάμεσα στο Αιγαίο, τη βαλκανική ενδοχώρα και τους άξονες προς την Κεντρική Ευρώπη. Αυτή τη θέση επιχειρεί να αξιοποιήσει η ΟΛΘ Α.Ε. μέσα από το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο την επέκταση του Προβλήτα 6.
Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί από 650.000 σε 1,5 εκατομμύριο TEU, ενώ το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί Ultra Large Container Vessels έως 24.000 TEU. Η αναβάθμιση αυτή μεταφέρει τον ΟΛΘ σε νέα επιχειρησιακή κλίμακα, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να προσελκύει περισσότερα φορτία και συνδέσεις με κύριες διεθνείς γραμμές. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/90i-deth
Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί από 650.000 σε 1,5 εκατομμύριο TEU, ενώ το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί Ultra Large Container Vessels έως 24.000 TEU. Η αναβάθμιση αυτή μεταφέρει τον ΟΛΘ σε νέα επιχειρησιακή κλίμακα, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να προσελκύει περισσότερα φορτία και συνδέσεις με κύριες διεθνείς γραμμές. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/90i-deth
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