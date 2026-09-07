Τι μάθαμε από τη ΔΕΘ, το μεγάλο πακέτο, η (αναπόφευκτη) σύγκριση του Κ.Μ με τους άλλους δύο και το… όλοι μια παρέα είμαστε, υπουργοί, Μαξίμου και νταραβέρια

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Και είναι λογικό να θέλει να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες πολιτών. Ειδικά εκεί που έχει διαπιστώσει -κατόπιν ερευνών και focus groups- ότι έχει απωλέσει δύναμη, εκλογική επιρροή. Γι' αυτό και το πιο αποτελεσματικό ψηφοθηρικά μέτρο που εξήγγειλε είναι ίσως η κατάργηση των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών. Άφησε μόνο ένα, να δηλώνουν ετησίως ότι εισπράττουν κατ' ελάχιστο 12.000 ευρώ, όσο δηλαδή σχεδόν ένας βασικός μισθός. Ε, νισάφι πια. Κατά τα λοιπά φρόντισε και την υπόλοιπη εκλογική πελατεία της ΝΔ, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και μισθωτούς, κάτι λιγότερο και στις επιχειρήσεις με την πολύ αργή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σημειώνω το πρωτότυπο μέτρο Πιερρακάκη, του κουμπαρά για τα νεογέννητα, το οποίο έκανε εντύπωση. Μετράει για τους γονείς και τους παππούδες να βάζουν στην τράπεζα ένα χιλιάρικο για το παιδί και το εγγόνι και να προσθέτει και το κράτος άλλο ένα, για να βρει ένα καλό ποσό μόλις ενηλικιωθεί και βγει στη ζωή και την αγορά εργασίας.Πολιτικά-Στη συνέντευξη της Κυριακής ο Κ.Μ ήταν, όπως πάντα, καλός, πειστικός και συγκροτημένος στις απαντήσεις, εν γένει και να μην τον χωνεύεις ή να μην τον ψηφίζεις δεν τον λες άσχετο ή αναξιόπιστο ή ψεύτη. Γιατί αυτό το «ό,τι σας είπα πέρυσι στη ΔΕΘ φέτος έχει γίνει» το έχει χτίσει στον κόσμο, ακόμα και στους απέναντί του. Νομίζω αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημά του έναντι των άλλων δύο που έχει να αντιμετωπίσει στις εκλογές. Η σύγκριση με τον Τσίπρα που ακόμα δεν ξεκίνησε την καμπάνια του και άρχισαν τις κοτσάνες με τους διαπλανητικούς φόρους. Αλλά και με τον Ανδρουλάκη το ίδιο συμβαίνει, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εν έτει 2026 ανέβασε τους δικούς του σε τρακτέρ και τρώγανε αντικριστά στο χωριό, ενώ ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει αφορολόγητο 20.000 ευρώ για τους αγρότες (παρεμπιπτόντως, αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί κάποιος τελικά να πληρώσει από αυτούς!). Ειδικά τον Ανδρουλάκη πιστεύω (έως γνωρίζω) ότι θα τον στριμώξει αγρίως στο τέλος ο Κ.Μ και μάλιστα μετά την πρώτη κάλπη για τη συγκυβέρνηση. Τι επιχείρημα θα βρει το ΠΑΣΟΚ να μη συγκυβερνήσει όταν η ΝΔ θα έχει 28%-30% και ο ίδιος 12%-14%;Και ένα κακό…-Όλα καλά λοιπόν και του χρόνου με υγεία και πολλά κεμπάπ, αλλά να σας πω την αλήθεια η όλη εικόνα του τριημέρου της ΔΕΘ εκπέμπει, παλαιοκομματισμό, πανηγυρτζίδικο θέαμα, κρατικοδίαιτη τρασίλα και αλαζονεία. Και φυσικά από τα παρεάκια που βλέπεις στα trendy μαγαζιά της Θεσσαλονίκης καταλαβαίνεις ότι η διαπλοκή και το νταραβέρι του κυβερνώντος κόμματος -οκτώ χρόνια μετά- είναι στο τέρμα τα γκάζια. Έχει χτυπήσει κόκκινα, που λένε. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, από χαμηλά έως πολύ ψηλά στο κόμμα, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση, υπουργοί και Μαξίμου. Όλοι μαζί μια παρέα, που πότε τσακώνεται και μετά τα βρίσκει… όλοι αδέλφια. Τι να κάνουμε, για όλους έχει ο μπαχτσές τώρα που πάμε για τρίτη γύρα.Σαμαράς-Όπως όλοι οι εμφύλιοι, έτσι και αυτός του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά θα είναι οδυνηρός. Ο Μητσοτάκης του είπε χτες ότι έχει την τεχνογνωσία διάλυσης της παράταξης, ο Σαμαράς απάντησε ότι είναι ο πρωθυπουργός ακρίβειας και των σκανδάλων, ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι και θύμισε ότι με τον Σαμαρά η ΝΔ το 2012 πήρε 18%. Πάντως το Μαξίμου δεν παίρνει τον Σαμαρά αψήφιστα, καθώς τις προηγούμενες μέρες κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν σε νομούς της Βόρειας Ελλάδος για κατόπτευση και διέγνωσαν ένα… κλίμα για τη ΝΔ. Κατά τόπους υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν παράπονα και ειδικά στις Σέρρες παίζεται περίεργο παιχνίδι από καραμανλικά στελέχη. Ομοίως και στη Θεσσαλονίκη διαπιστώνεται ότι κάποιοι πυρήνες της ΝΔ το προηγούμενο διάστημα μετακινούνται στον Σαμαρά ή απειλούν να μετακινηθούν προς τα εκεί λόγω δυσφορίας.Η επιστροφή Μυλωνάκη-Από σήμερα επιστρέφει και τυπικά στο Μαξίμου ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης που πέρασε δύσκολους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του. Ο Μυλωνάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ, στην ομιλία του πρωθυπουργού και σε πολλές εκδηλώσεις ήταν ευδιάθετος. Η δουλειά του αυτή τη φορά θα έχει να κάνει και με ειδικές αποστολές, αλλά και με επαφές με τους βουλευτές και κομματικά στελέχη. Περαστικά!Το drone που χτύπησε την Coca-Cola HBC και η ομηρεία 1,04 δισ. ευρώ στη Ρωσία-Πλησιάζουμε τα πέντε χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτή πληγή για την Coca-Cola HBC και την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη. Η Kar-Tess Holding, που συνδέεται με την οικογένεια, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου με 23%. Και η πληγή είναι ανοιχτή και στις δύο πλευρές των συνόρων. Την περασμένη Πέμπτη ήρθε το τελευταίο επεισόδιο. Ρωσικό drone έπληξε την παραγωγική εγκατάσταση της HBC στο Brovary, στην περιοχή του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλά για χτύπημα στην «αμερικανική Coca-Cola» και για «σαφές ρωσικό μήνυμα προς την Αμερική».«Επιβεβαιώνουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η παραγωγική μας εγκατάσταση στο Brovary υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί», ανέφερε η Coca-Cola HBC στο newmoney. Το Σαββατοκύριακο στην HBC μετρούσαν τις ζημιές και αξιολογούσαν την κατάσταση στη μονάδα. Μένει πλέον να φανεί το εύρος των επιπτώσεων στην παραγωγική δραστηριότητα, για το οποίο αναμένεται κάποια ενημέρωση από την εισηγμένη το προσεχές διάστημα. Στην Ουκρανία η μονάδα είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές ήδη από το 2022 και χρειάστηκε επισκευές για να επαναλειτουργήσει. Νέες διαταραχές στη λειτουργία της μέσα στο 2026 επιβάρυναν το α΄ εξάμηνο με περίπου 15 εκατ. ευρώ. Μόλις στις 5 Αυγούστου η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί και η λειτουργία είχε αποκατασταθεί πλήρως. Είκοσι εννέα ημέρες αργότερα το Brovary χτυπήθηκε ξανά. Στη Ρωσία η πληγή είναι διαφορετική. Εκεί η HBC είχε επενδύσει επί δεκαετίες και είχε χτίσει μία από τις σημαντικότερες αγορές της. Μετά την εισβολή, η αποχώρηση των διεθνών σημάτων της Coca-Cola την ανάγκασε να περάσει σε διαφορετικό μοντέλο, με τοπικά brands και τοπική διοίκηση. Η δραστηριότητα συνεχίζει να παράγει μετρητά, αλλά οι περιορισμοί στον επαναπατρισμό κεφαλαίων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της ρευστότητας να παραμένει στη χώρα: στο τέλος του α΄ εξαμήνου τα μετρητά και ισοδύναμα στη Ρωσία είχαν φθάσει τα 1,04 δισ. ευρώ. Κι όμως, μέσα σε αυτή την τετραετία η HBC όχι μόνο άντεξε το σοκ, αλλά έφθασε σε ιστορικά υψηλά: από πωλήσεις 9,2 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη 929,7 εκατ. το 2022, στα 11,6 δισ. και 1,36 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2025. Και τώρα ανοίγει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην Αφρική με τη συμφωνία των 2,6 δισ. δολαρίων για την CCBA. Ο πόλεμος άλλαξε τον χάρτη που η οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη έχτιζε επί δεκαετίες. Δεν κατάφερε, όμως, να ανακόψει την ανάπτυξη της Coca-Cola HBC.