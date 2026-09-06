Πώς αλλάζει το σπίτι μετά την πυρηνική οικογένεια
Πώς αλλάζει το σπίτι μετά την πυρηνική οικογένεια
Οι σχέσεις αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από τα κτίρια. Κι όμως η κάτοψη ενός συνηθισμένου διαμερίσματος εξακολουθεί να προϋποθέτει έναν σταθερό πυρήνα που σε όλο και λιγότερα νοικοκυριά υπάρχει
Ανοίξτε την κάτοψη ενός δυαριού. Οποιουδήποτε δυαριού, σε οποιαδήποτε πόλη. Ένα υπνοδωμάτιο μεγάλο, ένα μικρό, ένας διάδρομος που τα συνδέει, και στην άλλη άκρη η κουζίνα με το καθιστικό. Πάνω στο χαρτί δεν υπάρχει άνθρωπος. Ούτε ένας. Κι όμως ξέρετε ήδη ποιος κοιμάται πού: οι γονείς στο μεγάλο δωμάτιο, τα παιδιά στο μικρό, στο βάθος του διαδρόμου. Κανείς δεν σας το είπε. Το διαβάσατε.
Βάλτε τώρα μέσα στην ίδια κάτοψη δύο ενήλικες που δεν έχουν καμία μεταξύ τους συγγένεια. Η ιεραρχία δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει νόμισμα. Κάποιος θα πληρώσει περισσότερα για το μεγάλο δωμάτιο και το τετραγωνικό μέτρο γίνεται όρος διαπραγμάτευσης εκεί που πριν ήταν αυτονόητο του ρόλου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Βάλτε τώρα μέσα στην ίδια κάτοψη δύο ενήλικες που δεν έχουν καμία μεταξύ τους συγγένεια. Η ιεραρχία δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει νόμισμα. Κάποιος θα πληρώσει περισσότερα για το μεγάλο δωμάτιο και το τετραγωνικό μέτρο γίνεται όρος διαπραγμάτευσης εκεί που πριν ήταν αυτονόητο του ρόλου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα