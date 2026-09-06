Πώς αλλάζει το σπίτι μετά την πυρηνική οικογένεια

Οι σχέσεις αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από τα κτίρια. Κι όμως η κάτοψη ενός συνηθισμένου διαμερίσματος εξακολουθεί να προϋποθέτει έναν σταθερό πυρήνα που σε όλο και λιγότερα νοικοκυριά υπάρχει