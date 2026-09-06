Robenso: Ισχυρή ανάπτυξη 5ετίας για τη startup που αξιοποιεί το ΑΙ στην ανακύκλωση
Robenso: Ισχυρή ανάπτυξη 5ετίας για τη startup που αξιοποιεί το ΑΙ στην ανακύκλωση
Στα «ραντάρ» της αγοράς μπαίνει η νεοφυής εταιρεία από την Κρήτη: Η αυξανόμενη ζήτηση για ρομποτικούς διαλογείς, η προοπτική νέας χρηματοδότησης, το εξωτερικό -Τι αναφέρει στο newmoney ο Νικήτας Μαυράκης
Η αξιοποίηση του ΑΙ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα «γερά χαρτιά» της Robenso, κάτι που βοηθά την ελληνική startup να αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς τα project της.
Την ίδια ώρα, η νεοφυής εταιρεία από την Κρήτη φαίνεται να μπαίνει και πάλι στα «ραντάρ» των επενδυτών. Τους πρώτους μήνες του 2025 είχε αντλήσει κεφάλαια ύψους 500.000 ευρώ από το Helidoni Group και όπως αναφέρουν πληροφορίες από πηγές της αγοράς το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως εντός του 2027, αναμένεται να υπάρξει νέος χρηματοδοτικός γύρος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Την ίδια ώρα, η νεοφυής εταιρεία από την Κρήτη φαίνεται να μπαίνει και πάλι στα «ραντάρ» των επενδυτών. Τους πρώτους μήνες του 2025 είχε αντλήσει κεφάλαια ύψους 500.000 ευρώ από το Helidoni Group και όπως αναφέρουν πληροφορίες από πηγές της αγοράς το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως εντός του 2027, αναμένεται να υπάρξει νέος χρηματοδοτικός γύρος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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