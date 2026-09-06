Robenso: Ισχυρή ανάπτυξη 5ετίας για τη startup που αξιοποιεί το ΑΙ στην ανακύκλωση

Στα «ραντάρ» της αγοράς μπαίνει η νεοφυής εταιρεία από την Κρήτη: Η αυξανόμενη ζήτηση για ρομποτικούς διαλογείς, η προοπτική νέας χρηματοδότησης, το εξωτερικό -Τι αναφέρει στο newmoney ο Νικήτας Μαυράκης