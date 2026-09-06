Πακέτο Μητσοτάκη με «κουμπαρά» για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια
Πακέτο Μητσοτάκη με «κουμπαρά» για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια
Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους - Επιπλέον 1.000 ευρώ στους πολύτεκνους - Κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ τον χρόνο για αποταμιευτικό λογαριασμό παιδιών - Στόχος μείωσης του κόστους ρεύματος κατά 30% σε τρία χρόνια - «Σπίτι μου ΙΙΙ» με 2 δισ. ευρώ και φόρος 15% στους αγοραστές ακινήτων από τρίτες χώρες
Σε τρία από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας —το δημογραφικό, την ακρίβεια και τη στέγαση— επιχειρεί να απαντήσει το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κορυφή των εξαγγελιών βρίσκεται ο νέος αποταμιευτικός «κουμπαράς» για τα παιδιά, μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με ισόποση κρατική συμμετοχή και συσσώρευση αποδόσεων. Με αυτόν τον μηχανισμό, ένα παιδί μπορεί να διαθέτει στα 18 του κεφάλαιο πάνω από 60.000 ευρώ ως οικονομική βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
Το πακέτο συμπληρώνεται από τον μηδενισμό του φόρου για 87.000 τρίτεκνους, τις αυξημένες ενισχύσεις στις πολύτεκνες οικογένειες και την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, με πρώτο βήμα τον περιορισμό στο μισό των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για περισσότερες από έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το πακέτο συμπληρώνεται από τον μηδενισμό του φόρου για 87.000 τρίτεκνους, τις αυξημένες ενισχύσεις στις πολύτεκνες οικογένειες και την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, με πρώτο βήμα τον περιορισμό στο μισό των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για περισσότερες από έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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