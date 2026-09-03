StealthGas: «Δύναμη πυρός» άνω των $250 εκατ. και κέρδη $33,2 εκατ.
StealthGas: «Δύναμη πυρός» άνω των $250 εκατ. και κέρδη $33,2 εκατ.
Χωρίς τραπεζικό δανεισμό η εισηγμένη του Χάρη Βαφειά – Στα $90 εκατ. τα συμβασιοποιημένα έσοδα, με καλυμμένο περίπου το 60% των ημερών του στόλου για το υπόλοιπο του 2026
Με καθαρά κέρδη 33,2 εκατ. δολαρίων, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ρευστότητα που πλέον υπερβαίνει τα 250 εκατ. δολάρια ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η StealthGas, συμφερόντων του Χάρη Βαφειά.
Η εισηγμένη στο Nasdaq διατήρησε την κερδοφορία της κοντά στα υψηλά επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρά τη μείωση του στόλου, την αύξηση των εξόδων ταξιδιών και τα υψηλότερα κόστη που συνδέονται με τη γεωπολιτική αστάθεια. Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων, ωστόσο, βρίσκεται στον ισολογισμό: η StealthGas διαθέτει πλέον το ισχυρότερο ταμείο στην ιστορία της και όλα τα πλοία του εξ ολοκλήρου ιδιόκτητου στόλου της είναι ελεύθερα βαρών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εισηγμένη στο Nasdaq διατήρησε την κερδοφορία της κοντά στα υψηλά επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρά τη μείωση του στόλου, την αύξηση των εξόδων ταξιδιών και τα υψηλότερα κόστη που συνδέονται με τη γεωπολιτική αστάθεια. Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων, ωστόσο, βρίσκεται στον ισολογισμό: η StealthGas διαθέτει πλέον το ισχυρότερο ταμείο στην ιστορία της και όλα τα πλοία του εξ ολοκλήρου ιδιόκτητου στόλου της είναι ελεύθερα βαρών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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