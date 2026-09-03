StealthGas: «Δύναμη πυρός» άνω των $250 εκατ. και κέρδη $33,2 εκατ.

Χωρίς τραπεζικό δανεισμό η εισηγμένη του Χάρη Βαφειά – Στα $90 εκατ. τα συμβασιοποιημένα έσοδα, με καλυμμένο περίπου το 60% των ημερών του στόλου για το υπόλοιπο του 2026