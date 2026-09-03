Alpha Bank: Οι νέοι πρωταγωνιστές του ελληνικού τουρισμού – Ποιοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος

Παρά τη συνολική άνοδο του ελληνικού τουρισμού, η ανάκαμψη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στις περιφέρειες της χώρας - Ποιοι ξένοι ταξιδιώτες «ψηφίζουν» Ελλάδα και οι αναδυόμενες αγορές που ενισχύουν τη θέση τους