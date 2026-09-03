Alpha Bank: Οι νέοι πρωταγωνιστές του ελληνικού τουρισμού – Ποιοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος
Alpha Bank: Οι νέοι πρωταγωνιστές του ελληνικού τουρισμού – Ποιοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος
Παρά τη συνολική άνοδο του ελληνικού τουρισμού, η ανάκαμψη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στις περιφέρειες της χώρας - Ποιοι ξένοι ταξιδιώτες «ψηφίζουν» Ελλάδα και οι αναδυόμενες αγορές που ενισχύουν τη θέση τους
Ο ελληνικός τουρισμός εισήλθε στη μεταπανδημική εποχή με ισχυρή δυναμική, καταγράφοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις για τρία συνεχόμενα έτη, από το 2023 έως και το 2025, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.
Σε σύγκριση με τα επίπεδα-ρεκόρ του 2019, οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21% έως το 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 28%. Παράλληλα, το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις αυξήθηκε από 2,1% το 2019 σε 2,5% το 2025.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος της κρουαζιέρας, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι εισπράξεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019, διαμορφούμενες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται σχεδόν κατά 15% σε ετήσια βάση και τις τουριστικές αφίξεις να ενισχύονται κατά 15,4%. Παρά την οριακή υποχώρησή της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε 12% υψηλότερη από τα επίπεδα του 2019.
Τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις δείχνουν ότι η θετική τάση διατηρήθηκε και τον Ιούλιο, καθώς η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,3% στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και κατά 5,2% στα περιφερειακά αεροδρόμια.
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Σε σύγκριση με τα επίπεδα-ρεκόρ του 2019, οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21% έως το 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 28%. Παράλληλα, το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις αυξήθηκε από 2,1% το 2019 σε 2,5% το 2025.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος της κρουαζιέρας, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι εισπράξεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019, διαμορφούμενες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται σχεδόν κατά 15% σε ετήσια βάση και τις τουριστικές αφίξεις να ενισχύονται κατά 15,4%. Παρά την οριακή υποχώρησή της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε 12% υψηλότερη από τα επίπεδα του 2019.
Τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις δείχνουν ότι η θετική τάση διατηρήθηκε και τον Ιούλιο, καθώς η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,3% στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και κατά 5,2% στα περιφερειακά αεροδρόμια.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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