Ποιος αποφάσισε ότι τα προϊόντα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης;
Ποιος αποφάσισε ότι τα προϊόντα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης;
Η ιστορία της τυποποίησης των τροφίμων και της μικρής ένδειξης που επηρεάζει καθημερινά δισεκατομμύρια αγορές
Υπάρχει πάνω σχεδόν σε κάθε συσκευασμένο τρόφιμο που αγοράζουμε. Μερικές φορές γράφει «ανάλωση έως», άλλες «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», ή στα αγγλικά «best before» ή «use by». Είναι συνήθως τυπωμένη με μικρά γράμματα, συχνά σε μια γωνία που χρειάζεται λίγο ψάξιμο για τη δει κανείς. Κι όμως, αυτή η μικρή ημερομηνία είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων: Η ημερομηνία λήξης.
Αν ψάχνετε τον άνθρωπο ή, έστω, τον διεθνή οργανισμό που αποφάσισε ότι τα τυποποιημένα τρόφιμα πρέπει να έχουν πεπερασμένη περίοδο πώλησης, μόλις χάσατε. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που αποφάσισε κάποτε πως όλα τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτή η ένδειξη είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας, η οποία ξεκινά από την ανάγκη να διατηρηθεί το φαγητό, περνά από την εκβιομηχάνιση της παραγωγής και φτάνει στα σουπερμάρκετ και στο παγκόσμιο εμπόριο.
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Αν ψάχνετε τον άνθρωπο ή, έστω, τον διεθνή οργανισμό που αποφάσισε ότι τα τυποποιημένα τρόφιμα πρέπει να έχουν πεπερασμένη περίοδο πώλησης, μόλις χάσατε. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που αποφάσισε κάποτε πως όλα τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτή η ένδειξη είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας, η οποία ξεκινά από την ανάγκη να διατηρηθεί το φαγητό, περνά από την εκβιομηχάνιση της παραγωγής και φτάνει στα σουπερμάρκετ και στο παγκόσμιο εμπόριο.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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