Ολυμπιακός: Τελειωμένη θεωρούν στην Κολομβία την υπόθεση Πουέρτα, υπογράφει στη Νότιγχαμ και πηγαίνει δανεικός στο λιμάνι

Ο 23χρονος Κολομβιανός χαφ θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του αγγλικού συλλόγου καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών