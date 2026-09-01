Ρεύμα: Με αυξήσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ηλεκτρική ενέργεια Ανατιμήσεις Πράσινα τιμολόγια ΔΕΘ

Ρεύμα: Με αυξήσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα

Ο ακριβός Αύγουστος στη χονδρεμπορική αγορά, η στρατηγική της ΔΕΗ που θα δώσει τον τόνο και τα κυβερνητικά μέτρα που αναμένονται στη ΔΕΘ

Ρεύμα: Με αυξήσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα
Μαριάννα Τζάννε
8 ΣΧΟΛΙΑ
Με άγριες διαθέσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας πίσω του τον δυσκολότερο μήνα του έτους από πλευράς ανατιμήσεων. Η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά έκλεισε τον Αύγουστο στα 133,4 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 109,95 ευρώ τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση άνω του 21%.

Η άνοδος αυτή δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στη λιανική και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια των προμηθευτών να διατηρήσουν αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια. Όλα δείχνουν ότι στις σημερινές ανακοινώσεις θα αποτυπωθεί αυξητική τάση ακόμη και από τους μεγάλους παρόχους, χωρίς όμως οι ανατιμήσεις να ακολουθήσουν αναγκαστικά, στο σύνολό τους, την ένταση της χονδρεμπορικής αγοράς που και σήμερα διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ η μεγαβατώρα. Ανάλογης και μεγαλύτερης κλίμακας είναι αντίστοιχα οι τιμές και στον ευρωπαϊκό χάρτη με αγορές όπως της Ιταλίας και της Ουγγαρίας να διαμορφώνονται πάνω από τα 199 ευρώ η μεγαβατώρα και 175,2 ευρώ αντίστοιχα, την ίδια ώρα που χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία κινούνται επίσης σε επίπεδα πάνω από τα 140 ευρώ η μεγαβατώρα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία των μεριδίων τους και στη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους. Έναν δεύτερο συνεχόμενο μήνα με διψήφια αύξηση του κόστους, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον απορροφήσουν πλήρως, σχολίαζαν χθες στελέχη της αγοράς ηλεκτρισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Ιούλιος έκλεισε με άνοδο 18,3% έναντι του Ιουνίου που απορροφήθηκε από τους κυρίαρχους πάροχους της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, η μετακύλιση ολόκληρης της επιβάρυνσης στους καταναλωτές θα οδηγούσε σε απότομη αύξηση των τιμολογίων, εντείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά κάτι που ξορκίζουν με κάθε τρόπο στην κυβέρνηση εν μέσω ΔΕΘ και προεκλογικής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Μαριάννα Τζάννε
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης