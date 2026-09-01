Ρεύμα: Με αυξήσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα

Ο ακριβός Αύγουστος στη χονδρεμπορική αγορά, η στρατηγική της ΔΕΗ που θα δώσει τον τόνο και τα κυβερνητικά μέτρα που αναμένονται στη ΔΕΘ