Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών
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Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών

Σχεδόν τα μισά ιδρύματα αναμένεται να εμφανίσουν ελλείμματα – Αυστηρότερες βίζες, Brexit και ανταγωνισμός από την Ασία ανατρέπουν ένα μοντέλο που στηρίχθηκε για χρόνια στα υψηλά δίδακτρα των ξένων

Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών
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Καθώς χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να περάσουν για πρώτη φορά τις πόρτες των βρετανικών πανεπιστημίων, δύο ιδρύματα στη νότια Αγγλία προχωρούν σε ένα πολύ διαφορετικό «πρώτο βήμα»: τα πανεπιστήμια του Γκρίνουιτς και του Κεντ συγχωνεύονται, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά σχήματα στη Βρετανία και, ενδεχομένως, ένα μοντέλο που θα ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα.

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