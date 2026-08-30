Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών

Σχεδόν τα μισά ιδρύματα αναμένεται να εμφανίσουν ελλείμματα – Αυστηρότερες βίζες, Brexit και ανταγωνισμός από την Ασία ανατρέπουν ένα μοντέλο που στηρίχθηκε για χρόνια στα υψηλά δίδακτρα των ξένων