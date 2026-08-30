Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών
Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών
Σχεδόν τα μισά ιδρύματα αναμένεται να εμφανίσουν ελλείμματα – Αυστηρότερες βίζες, Brexit και ανταγωνισμός από την Ασία ανατρέπουν ένα μοντέλο που στηρίχθηκε για χρόνια στα υψηλά δίδακτρα των ξένων
Καθώς χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να περάσουν για πρώτη φορά τις πόρτες των βρετανικών πανεπιστημίων, δύο ιδρύματα στη νότια Αγγλία προχωρούν σε ένα πολύ διαφορετικό «πρώτο βήμα»: τα πανεπιστήμια του Γκρίνουιτς και του Κεντ συγχωνεύονται, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά σχήματα στη Βρετανία και, ενδεχομένως, ένα μοντέλο που θα ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα.
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