Οριστικό: Καινούργιο αυτοκίνητο με 45 ευρώ τον μήνα - Παραδείγματα μοντέλων

Τι δείχνουν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, ποια μοντέλα μπορούν να παραμείνουν κάτω από τα 150 ευρώ και ποιες παράμετροι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το Κοινωνικό Leasing αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα στήριξης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, δίνοντας σε οικονομικά και μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία επιβάρυνση. Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα αφορά περίπου 15.000 νοικοκυριά και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 165,3 εκατ. ευρώ. Η μίσθωση θα διαρκεί τέσσερα χρόνια, δηλαδή 48 μήνες, ενώ στόχος είναι η δόση που θα καταβάλλει ο δικαιούχος να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ τον μήνα.

Στα παραδείγματα που ακολουθούν δεν προβλέπεται προκαταβολή, τελική δόση ή εξαγορά του αυτοκινήτου. Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί το όχημα για τέσσερα χρόνια και, μετά τη λήξη της...







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