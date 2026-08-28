Οι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών με τον ψυχολόγο: «Φέρε ένα καλό, το άλλο ήταν πικρό» έλεγε η τραγουδίστρια

Με φράσεις όπως «φέρε ένα καλό», «τα κλασικά» και «βάλε κανένα δωράκι», χωρίς άμεσες αναφορές σε ναρκωτικές ουσίες, φέρονται να συνεννοούνταν τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί στην Αττική.Οι ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν ενταχθεί στο προανακριτικό υλικό δίνουν μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κανονίζονταν οι συναντήσεις και οι παραδόσεις. Οι συνομιλητές χρησιμοποιούσαν καθημερινές εκφράσεις, ζητούσαν «ένα καλό» και καθόριζαν πού και πότε θα συναντηθούν.Σε μία χαρακτηριστική συνομιλία, ο ένας από τους συνομιλητές ζητά: «Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα!».Σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία γίνεται αναφορά σε μια συμφωνία που, όπως προκύπτει από τον διάλογο, οι δύο πλευρές θεωρούσαν ότι έπρεπε να τηρηθεί. «Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα», ακούγεται να λέει ο ένας συνομιλητής.Λίγο αργότερα η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική: «Έλα από δω τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα… λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις».Η απάντηση είναι ότι η συμφωνία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί και ότι, όταν αυτό συνέβαινε, «θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε». Ο πρώτος συνομιλητής επιμένει: «Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;».Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία καταγράφεται ακόμη και σχόλιο για την ποιότητα αυτού που είχε παραδοθεί την προηγούμενη ημέρα.Ο ένας συνομιλητής, ο οποίος εμφανίζεται να είναιη οποία και αναφέρεται στη δικογραφία ενημερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει και επιβεβαιώνει το σημείο όπου θα συναντηθούν: «Έχω ξεκινήσει… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι;». Αφού παίρνει καταφατική απάντηση, προσθέτει: «Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε».Όταν ο άλλος τού απαντά «τι πικρό;», εκείνος εξηγεί: «Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα». Η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι «το ίδιο είναι», με τον συνομιλητή να κλείνει λέγοντας: «Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε».Άλλη συνομιλία δείχνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, την ενόχληση ενός προσώπου επειδή δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει εγκαίρως με τον άνθρωπο από τον οποίο περίμενε την παράδοση.«Συγγνώμη, δεν είδες ότι σε έπαιρνα τηλέφωνο;», ρωτά. Όταν ακούει ότι ο άλλος μόλις είχε ξυπνήσει, απαντά: «Τώρα ξύπνησες; Και μ' αφήνεις, έχω φύγει πάω για δουλειά χωρίς… και μ' άφησες έτσι. Τι να πω;».Η φράση μένει ημιτελής, χωρίς να κατονομάζεται το αντικείμενο που, κατά τη δικογραφία, περίμενε να παραλάβει.

στην περιοχή του Πειραιά, ο οποίος στη μεταξύ τους επικοινωνία φέρεται να

Ραντεβού για ναρκωτικά, δέματα με courier και ghost phone





Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 41χρονος φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, έχοντας δημιουργήσει ένα σταθερό πελατολόγιο. Ο τρόπος παράδοσης προσαρμοζόταν κάθε φορά στον πελάτη. Κάποιοι πήγαιναν στο σπίτι του για να παραλάβουν τις ποσότητες που είχαν συμφωνήσει,

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε ακόμη και μεταφορική εταιρεία, αποστέλλοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες στις συνομιλίες του αποκαλούσε «δέματα». Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα μπορούσε να εξυπηρετεί πελάτες χωρίς να απαιτείται πάντοτε προσωπική συνάντηση με τον διακινητή.

Ο ψυχολόγος που αποκαλούσε «Γιατρό»

Κομβικό ρόλο στην προμήθεια διαφορετικών ειδών ναρκωτικών φέρεται να είχε ο επαγγελματίας ψυχολόγος. Ο 41χρονος, εκτός από

είχε σύμφωνα με την έρευνα πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, τις οποίες φέρεται να προμηθευόταν μέσω του ψυχολόγου. Τον αποκαλούσε «Γιατρό» και, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσω εκείνου εξασφάλιζε ουσίες όπως

σε μορφή χαπιών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ κατά τις έρευνες στα σπίτια τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών, περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά και κινητά τηλέφωνα.

Η λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στη δικογραφία σε λαϊκή τραγουδίστρια. Από ηχογραφημένες συνομιλίες που εξετάστηκαν από τους αστυνομικούς φέρεται να προέκυψε ότι ο 41χρονος την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα το όνομά της να συμπεριληφθεί στο υλικό της έρευνας ως φερόμενης πελάτισσας.

Η αναφορά της στη δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία,

«Οι δουλειές πάνε καλά» και μεροκάματα εκατοντάδων ευρώ

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, και τον τρόπο με τον οποίο ο 41χρονος μιλούσε για τα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά του. Φέρεται να διαφήμιζε ότι

και να πρότεινε σε άλλα άτομα να εργαστούν για λογαριασμό του, προσφέροντάς τους μεροκάματα εκατοντάδων ευρώ.

Σε συνομιλίες του ανέφερε ακόμη ότι είχε διαθέσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες, ότι είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του τού είχε πάρει 12.000 ευρώ.

Σε άλλη συνομιλία φέρεται να περιγράφει οικονομική συναλλαγή κατά την οποία είχε δώσει χρήματα σε τρίτο πρόσωπο και ανέμενε να εισπράττει 2.000 ευρώ τον μήνα ως τόκο.

Το «ghost phone»

Για τις επικοινωνίες που αφορούσαν τη διακίνηση, ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε «ghost phone», δηλαδή τηλεφωνική σύνδεση που δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά του στοιχεία.

Η χρήση της συγκεκριμένης σύνδεσης εξετάζεται ως μέρος των μέτρων που λάμβανε προκειμένου να δυσκολεύει την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των επικοινωνιών του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις του άρθρου 20 περί «Διακίνησης Ναρκωτικών» της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ το σύνολο των κατασχεθέντων και των επικοινωνιών που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί έχει ενταχθεί στη σχετική δικογραφία.