Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη
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Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη

Το κέντρο εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε πόλο έλξης με νέες συμφωνίες, πέραν φυσικά και των βασικών «παικτών» όπως έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα, των τραπεζών που έχουν τοποθετηθεί ήδη διαμορφώνοντας τη νέα τραπεζική «πιάτσα»

Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη
Πεδίο δόξης λαμπρό για τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν στο επαγγελματικό real estate αποτελεί πλέον το κέντρο της Αθήνας, με τα deals που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα να δείχνουν ακριβώς αυτό.

Ότι δηλαδή το κέντρο της Αθήνας εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε πόλο έλξης νέων επενδύσεων, πέραν φυσικά και των βασικών «παικτών» όπως έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα, των τραπεζών που έχουν τοποθετηθεί ήδη διαμορφώνοντας τη νέα τραπεζική «πιάτσα» στην περιοχή γύρω από τις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, την Κοραή και την Πεσμαζόγλου, με ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις και νέα, «πράσινα» γραφεία δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

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