Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη

Το κέντρο εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε πόλο έλξης με νέες συμφωνίες, πέραν φυσικά και των βασικών «παικτών» όπως έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα, των τραπεζών που έχουν τοποθετηθεί ήδη διαμορφώνοντας τη νέα τραπεζική «πιάτσα»