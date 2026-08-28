Ο Μητσοτάκης, τα παράπονα, ο Ιβάν και ο Τέλης, το ΠΑΣΟΚ ξύπνησε από το καλοκαίρι (και ψήφισε την Ακρίτα), η Ελευσίνα, ο ΟΛΠ και οι Κινέζοι, οι εφοπλιστές αγόρασαν 550 πλοία

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Μου λένε ότι κατά κάποιον τρόπο παραπονιόταν ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται τόσα έργα στη Θεσσαλονίκη και τα ποσοστά της ΝΔ να είναι πολύ χαμηλά και σίγουρα χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο της ΝΔ (όπως βεβαίως ήταν και το 2023). Μου λένε ότι ξεκαθάρισε κιόλας ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις δυτικές συνοικίες της πόλης, εκεί όπου η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου έχει ανέβει πολύ και φάνηκε στις ευρωεκλογές, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους για προβλήματα και αιτήματα που ανακύπτουν, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των κυβερνητικών θέσεων στις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, αν γινόταν να τους φέρει πίσω και τον Ντέλια από το Ντόρτμουντ ακόμα καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ έχει και μια ένδεια στελεχών στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι και η μοναδική πόλη. Γενικώς, έπειτα από οκτώ χρόνια… όλα του γάμου δύσκολα. Γι' αυτό και αναγκάζεται να ανέβει και να παραταχθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο για μια επέκταση του μετρό. Ολίγον υπερβολικό μου φάνηκε, ε;Οι απουσίες και οι σημειώσεις-Από τις συναντήσεις του Μητσοτάκη έλειπαν δύο υπουργοί, η Αννα Ευθυμίου που ήταν στη Βουλή ως υφυπουργός Εργασίας για το νομοσχέδιο που αφορά τα Επαγγελματικά Ταμεία, αλλά και η Ελενα Ράπτη που είχε ένα μικρό θέμα υγείας. Επίσης, από τη συνάντηση με τους βουλευτές έλειπαν αρκετοί υπουργοί, αλλά και πρόσωπα που έχουν ανακοινωθεί ως υποψήφιοι βουλευτές. Πάντως ο πρωθυπουργός και ειδικά ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης κράτησαν σημειώσεις για αρκετά θέματα που τέθηκαν. Βουλευτές ανέφεραν για παράδειγμα την ανάγκη προσοχής σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, για τα μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να προχωρήσουν, ακόμα και για την παράνομη δραστηριότητα των Τούρκων ψαράδων. Τώρα, μην τσακωθούν ο Τέλης με τον Ιβάν χειρότερα και γίνει american bar η πόλη, μας ενδιαφέρει επίσης!Το νέο ραντεβού στον Εξάρχου-Ο Κ.Μ χθες απάντησε με χιούμορ στην τοποθέτηση του Προέδρου και CEO της AKTOR Εξάρχου ότι μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά δεν θα χρειαστεί να τους πιέζει η κυβέρνηση, θυμίζοντάς του ότι έχει αναλάβει να εκτελέσει το έργο της διάνοιξης της οδού Πόντου. Μάλιστα, έδωσε και... ραντεβού στον Εξάρχου, βάζοντας ως ορόσημο για τα εγκαίνια την 1η Απριλίου του 2027 και λέγοντας ότι τότε θα βρεθούν ξανά. Πάντως, κάτι που συζητήθηκε χθες και στα πηγαδάκια και στις συναντήσεις του Κ.Μ, είναι ότι δεν υπάρχουν ανεξάντλητα χρήματα για δημόσια έργα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η επέκταση του μετρό προς τα Δυτικά μπορεί να πάει και πάνω από 1 δισ.Άπαντες παρόντες-Το σχέδιο περιοδειών για τους υπουργούς της κυβέρνησης που κατήρτισε ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης -και τίθεται σε εφαρμογή από Δευτέρα σε όλους τους νομούς της Θράκης και της Μακεδονίας- έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο: κανένας δεν αρνήθηκε, κανένας δεν έκανε το παγόνι. Όλοι πήραν "φύλλο πορείας" για κάποιον νομό, με θετική ατζέντα για κάθε περιοχή και με ανακοινώσεις για επιπρόσθετα έργα. Μόνοι δικαιολογημένα απόντες από τον σχεδιασμό είναι ο Πιερρακάκης και ο Πετραλιάς που "βγάζουν τα μάτια τους" για να είναι έτοιμο το πακέτο της ΔΕΘ και την επόμενη εβδομάδα έχουν και αρκετές συσκέψεις στο Μ.Μ με το επιτελείο του Μητσοτάκη για το αμπαλάζ των μέτρων.Η περιοδεία και ο Αναπτυξιακός-Μιας και έλεγα για περιοδείες, ο Μητσοτάκης θα είναι σήμερα σε Φλώρινα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και αρκετές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημοτικές. Στο κλιμάκιο που τον συνοδεύει συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς το ΥΠΑΝ μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου έχει ενισχύσει τις τρεις από τις τέσσερις εταιρείες που επισκέπτεται ο Κ.Μ με περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στον Αναπτυξιακό έχουν ενταχθεί 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, οι οποίες ενισχύονται με 510 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης και θα δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 80% των 282 επενδύσεων αφορά τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί 15.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχουν ενισχυθεί και 14 βιομηχανικά πάρκα στη Μακεδονία για την υποδοχή νέων παραγωγικών.Η Ακρίτα έφερε vertigo-Η αλήθεια είναι ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν βαριέσαι ποτέ αν και το επιθυμήσαμε λιγάκι, όλο το καλοκαίρι ήταν στο airplane mode, για να το πω πιο λαϊκά… τόοοσο κωλοβάρεμα δεν ξανάγινε. Μέχρι που ξύπνησαν και πήραν απόφαση να στηρίξουν την υποψηφιότητα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει όλες τις προτάσεις των κομμάτων, εκτός από τα κόμματα της ακροδεξιάς. Βέβαια, δεν είχαν πιάσει τον Νίκο Α. και τους λοιπούς εκεί στο ΠΑΣΟΚ τέτοιες ευαισθησίες στην περίπτωση του Στουρνάρα, για την ανανέωση της θητείας του οποίου στην ΤτΕ ψήφισαν "παρών". Επειδή αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης, αυτονόητα ο εκπρόσωπος Μαρινάκης το ανέδειξε, με τον Κώστα Τσουκαλά του ΠΑΣΟΚ να απαντά, αλλά να κάνει και ένα ολίσθημα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχαίρει για τη σύμπλευση βουλευτών που εξελέγησαν με τους Σπαρτιάτες. Μόνο που ο Μαρινάκης είχε ερωτηθεί σε briefing συγκεκριμένα και είχε πει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι οι ψήφοι των Σπαρτιατών δεν ήταν ευπρόσδεκτες στη διαδικασία εκλογής ΠτΔ.Η Ελευσίνα, ο ΟΛΠ και η κινεζική «σφήνα» στα αμερικανικά σχέδια