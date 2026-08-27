Πώς τα vintage IKEA γίνονται ανάρπαστα
Πώς τα vintage IKEA γίνονται ανάρπαστα
Προϊόντα που όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ήταν προσιτά για όλους, σήμερα αξίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ και θεωρούνται συλλεκτικά κομμάτια
Θα διαθέτατε 4.000 ευρώ για ένα κρεβάτι ΙΚΕΑ που όταν κατασκευάστηκε, τη δεκαετία του 1980, πωλείτο προς 60 ευρώ; Η πιθανότερη απάντηση είναι «όχι». Αν, όμως, ο σχεδιαστής είναι ο Knut Hagberg και το μοντέλο είναι το θρυλικό Kromvik με τον σκελετό από χρωμιωμένο χάλυβα και τη μινιμαλιστική αρχιτεκτονική δομή, τότε η κατά σχεδόν 67 φορές υψηλότερη τιμή μπορεί να έχει νόημα.
Το κρεβάτι αυτό που κάποτε αγοραζόταν από το καταναλωτικό κοινό ως εύκολη λύση για την επίπλωση του σπιτιού του, πλέον αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια συλλεκτών που αναζητούν σε διαδικτυακές σελίδες δημοπρασιών το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες δημιουργίες του σκανδιναβικού κολοσσού της μεταμοντέρνας αισθητικής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Το κρεβάτι αυτό που κάποτε αγοραζόταν από το καταναλωτικό κοινό ως εύκολη λύση για την επίπλωση του σπιτιού του, πλέον αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια συλλεκτών που αναζητούν σε διαδικτυακές σελίδες δημοπρασιών το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες δημιουργίες του σκανδιναβικού κολοσσού της μεταμοντέρνας αισθητικής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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