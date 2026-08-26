Γιατί η Tesla επενδύει τώρα στην Ελλάδα; - Δείτε φωτογραφίες

Το νέο Tesla Hub αναπτύσσεται στο Κορωπί και θα συγκεντρώσει σε μία ενιαία εγκατάσταση την έκθεση αυτοκινήτων, τις παραδόσεις, την τεχνική υποστήριξη, το συνεργείο και τα βασικά εταιρικά γραφεία της αμερικανικής εταιρείας στην Αθήνα.

Το μεγάλο κτίριο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βάρης–Κορωπίου 40, πάνω στον βασικό οδικό άξονα που συνδέει τα νότια προάστια με την Ανατολική Αττική, το Κορωπί, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την Αττική Οδό. Πρόκειται για σημείο με ιδιαίτερη εμπορική αξία, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση τόσο από την παραλιακή ζώνη και τα νότια προάστια όσο και από το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά και το έργο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Η επίσημη ενημέρωση της ιδιοκτήτριας Premia Properties εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το ακίνητο «υπό ανέγερση», τοποθετώντας την παράδοσή του μέσα στο 2026. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση των βασικών εργασιών μέσα στο καλοκαίρι.





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