EMERY: Κινδυνεύει με πλειστηριασμό η ιστορική οινοποιία της Ρόδου
EMERY: Κινδυνεύει με πλειστηριασμό η ιστορική οινοποιία της Ρόδου
Με ιστορία από το 1923- Οι δημοφιλείς ετικέτες και η περιπέτεια με το σφυρί που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο
Ανήκει σε εκείνη τη «γενιά» των εταιρειών που έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη των σύγχρονων οινοποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα μας.
Παράλληλα, τα κρασιά της και ιδιαίτερα οι αφρώδεις οίνοι της ήταν, κυρίως στο παρελθόν, το απαραίτητο «συμπλήρωμα» κάθε γιορταστικής εκδήλωσης ή ακόμη και των εξόδων σε κέντρα διασκέδασης.
Με μακρά ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα η Emery, η εμβληματική οινοποιία της Ρόδου, αλλά και μια από τις πλέον ξεχωριστές σε όλη την Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1923 από την οικογένεια Τριανταφύλλου, στον Έμπωνα, σε υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές του Ατταβύρου, μια περιοχή ξακουστή για τις εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών, –Αθήρι και Αμοργιανό-, και για τις χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παράλληλα, τα κρασιά της και ιδιαίτερα οι αφρώδεις οίνοι της ήταν, κυρίως στο παρελθόν, το απαραίτητο «συμπλήρωμα» κάθε γιορταστικής εκδήλωσης ή ακόμη και των εξόδων σε κέντρα διασκέδασης.
Με μακρά ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα η Emery, η εμβληματική οινοποιία της Ρόδου, αλλά και μια από τις πλέον ξεχωριστές σε όλη την Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1923 από την οικογένεια Τριανταφύλλου, στον Έμπωνα, σε υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές του Ατταβύρου, μια περιοχή ξακουστή για τις εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών, –Αθήρι και Αμοργιανό-, και για τις χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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