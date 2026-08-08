Η εμπειρία σε 5 σπουδαία εστιατόρια της Σαντορίνης
Η εμπειρία σε 5 σπουδαία εστιατόρια της Σαντορίνης
Πέντε κορυφαίοι εκφραστές μιας γαστρονομικής άνοιξης, επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη διεθνή κλάση του νησιού
Όταν η έννοια του fine dining ήταν όρος ουτοπικός για τα ελληνικά νησιά και τα ξενοδοχεία τους, στην Σαντορίνη είχε ήδη διαμορφωθεί μια ισχυρή, αυτόνομη γαστρονομική ταυτότητα. Η αρχή γράφτηκε στη Σελήνη από τον Γιώργο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος έφερε στο προσκήνιο τα άνυδρα προϊόντα και το ηφαιστειακό terroir του νησιού. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Νίκος Πουλιάσης με τον Κουκούμαβλο εισήγαγε μια ανατρεπτική, avant-garde δημιουργικότητα χωρίς κανόνες και φραγμούς με εμβληματικές συνθέσεις, όπως η θρυλική καραβίδα με λευκή σοκολάτα, να μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη. Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια εμβληματικά ξενοδοχεία, όπως ο Andronis και το Canaves Oia, τα οποία γιγάντωσαν αυτό το μοναδικό για την χώρα γαστρονομικό γίγνεσθαι. Αυτή η βαθιά ριζωμένη παράδοση καθιστά τη Σαντορίνη τον κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό της χώρας, συνδυάζοντας ένα παγκόσμιας κλάσης οινικό υπόβαθρο με μια απαράμιλλη συγκέντρωση υψηλής γαστρονομικής δυναμικής. Η οριστική σφραγίδα μπαίνει φέτος το καλοκαίρι με την επίσημη έλευση του οδηγού Michelin, ο οποίος εντάσσει πλέον το νησί στον ελληνικό του χάρτη, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του κλάση.
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