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Evergood: Στα 10 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 60% της Jackaroo, ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Evergood: Στα 10 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 60% της Jackaroo, ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις

Αύξηση 13,1% στις πωλήσεις και προσαρμοσμένα EBITDA 32,8 εκατ. ευρώ το 2025, αλλά και ένας ισολογισμός με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, υψηλό δανεισμό και σημαντικές υποχρεώσεις από μισθώσεις, την ώρα που το CVC μεθοδεύει την αποεπένδυσή του από τη Vivartia

Evergood: Στα 10 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 60% της Jackaroo, ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις
Το όριο των 300 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένες πωλήσεις ξεπέρασε το 2025 η Evergood, ο όμιλος εστίασης της Vivartia, ο οποίος αναπτύσσει μεταξύ άλλων τα σήματα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.

Η περυσινή χρήση συνδύασε τη διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών με την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη σημαντικότερη επενδυτική κίνηση της χρονιάς, καθώς τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% της Red Meat, της εταιρείας πίσω από τη Jackaroo, έναντι συνολικού άμεσου και έμμεσου τιμήματος 10 εκατ. ευρώ.

Οι οικονομικές επιδόσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία το CVC προωθεί σταδιακά την αποεπένδυσή του από τη Vivartia. Με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Τσούκαλη (κεντρ. φωτ.) στο τιμόνι του, ο Όμιλος Evergood συνέχισε το 2025 να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών.

Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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