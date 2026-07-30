Το πιο αποτελεσματικό κόλπο για μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Το πιο αποτελεσματικό κόλπο για μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Ποια είναι η μέθοδος και πώς μπορεί να μας βοηθήσει για να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πριν μιλήσουν δημόσια ή πριν αναλάβουν κάτι που φαντάζει ως πρόκληση, χρειάζεται πρώτα να έχουν αυτοπεποίθηση. Για αρκετούς αυτό μοιάζει αδύνατο να επιτευχθεί, καθώς η εσωστρέφεια ή απλώς το αυτοσαμποτάζ όχι μόνο τους απομακρύνει από την ιδέα της δημόσιας έκθεσης, αλλά τους τρομοκρατεί, με αποτέλεσμα να καταλήγουν να απορρίπτουν προτάσεις που ενδεχομένως να είναι θετικές τόσο για την προσωπική όσο για την επαγγελματική πορεία τους. Στην πραγματικότητα, η αυτοπεποίθηση είναι αποτέλεσμα εμπειριών που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν έχει να κάνει απαραίτητα με πόσο ταλαντούχος ή προετοιμασμένος είναι κάποιος.
Από την προσωπική τραγωδία στη στροφή προς τη μέθοδο
Η Αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων best seller, Έιμι Μορίν, προτείνει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική: τη δημιουργία ενός Alter Ego. Δεν πρόκειται για μια ψεύτικη προσωπικότητα ή μια persona, αλλά για έναν τρόπο να αναδεικνύεται η πιο θαρραλέα, ψύχραιμη και ικανή πλευρά του εαυτού μας όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Η Μορίν εστίασε στην ψυχική ανθεκτικότητα έπειτα από δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της, όταν μέχρι την ηλικία των 26 ετών έχασε τη μητέρα και το σύζυγό της. Τότε συνειδητοποίησε ότι τα παραδοσιακά θεραπευτικά εργαλεία δεν ήταν αρκετά από μόνα τους για να διαχειριστεί το πένθος της.
Όπως αναφέρει η ειδικός, οι δύο αυτές σημαντικές απώλειες την ώθησαν να ξεκινήσει μια προσωπική αναζήτηση για να καταλάβει τι πραγματικά χρειάζεται για να αναπτυχθεί ψυχική ανθεκτικότητα. Διαπίστωσε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν έχουν τόση σημασία οι συνήθειες που μας κρατούν στάσιμους, αλλά εκείνες που χρειάζεται να εγκαταλείψουμε. Αφού έγραψε μια επιστολή στον εαυτό της με τίτλο «13 πράγματα που οι ψυχικά ισχυροί άνθρωποι δεν κάνουν» και τη δημοσίευσε, το κείμενο έγινε viral, άλλαξε τη ζωή της και οδήγησε στο πρώτο της συμβόλαιο για βιβλίο. Έκτοτε έχει γράψει έξι βιβλία, δημιούργησε podcast και συνεχίζει να μελετά την ψυχική ανθεκτικότητα μέσα από έρευνα και πρακτική εφαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Από την προσωπική τραγωδία στη στροφή προς τη μέθοδο
Η Αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων best seller, Έιμι Μορίν, προτείνει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική: τη δημιουργία ενός Alter Ego. Δεν πρόκειται για μια ψεύτικη προσωπικότητα ή μια persona, αλλά για έναν τρόπο να αναδεικνύεται η πιο θαρραλέα, ψύχραιμη και ικανή πλευρά του εαυτού μας όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Η Μορίν εστίασε στην ψυχική ανθεκτικότητα έπειτα από δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της, όταν μέχρι την ηλικία των 26 ετών έχασε τη μητέρα και το σύζυγό της. Τότε συνειδητοποίησε ότι τα παραδοσιακά θεραπευτικά εργαλεία δεν ήταν αρκετά από μόνα τους για να διαχειριστεί το πένθος της.
Όπως αναφέρει η ειδικός, οι δύο αυτές σημαντικές απώλειες την ώθησαν να ξεκινήσει μια προσωπική αναζήτηση για να καταλάβει τι πραγματικά χρειάζεται για να αναπτυχθεί ψυχική ανθεκτικότητα. Διαπίστωσε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν έχουν τόση σημασία οι συνήθειες που μας κρατούν στάσιμους, αλλά εκείνες που χρειάζεται να εγκαταλείψουμε. Αφού έγραψε μια επιστολή στον εαυτό της με τίτλο «13 πράγματα που οι ψυχικά ισχυροί άνθρωποι δεν κάνουν» και τη δημοσίευσε, το κείμενο έγινε viral, άλλαξε τη ζωή της και οδήγησε στο πρώτο της συμβόλαιο για βιβλίο. Έκτοτε έχει γράψει έξι βιβλία, δημιούργησε podcast και συνεχίζει να μελετά την ψυχική ανθεκτικότητα μέσα από έρευνα και πρακτική εφαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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