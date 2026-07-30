Γερμανία: Η χώρα που έκανε τον γυμνισμό τρόπο ζωής
Γερμανία: Η χώρα που έκανε τον γυμνισμό τρόπο ζωής
Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η δημόσια γύμνια στη Γερμανία υπήρξε συνώνυμη της ελευθερίας, της ισότητας και της επιστροφής στη φύση. Σήμερα, η παράδοση των γυμνιστών εξακολουθεί να επιβιώνει
Υπάρχουν ελάχιστες χώρες όπου το ανθρώπινο σώμα αντιμετωπίζεται με τόση φυσικότητα όσο στη Γερμανία. Για έναν Γερμανό δεν είναι ασυνήθιστο να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνός σε μια παραλία της Βαλτικής, να περάσει ένα απόγευμα σε μια λίμνη χωρίς μαγιό με την οικογένεια του ή να μπει σε μια σάουνα όπου η γύμνια θεωρείται αυτονόητη. Αυτό που για πολλούς Ευρωπαίους μοιάζει ακόμη τολμηρό, στη Γερμανία υπήρξε για δεκαετίες κομμάτι της καθημερινότητας. Πίσω όμως από αυτή τη σχέση με τη γύμνια δεν κρύβεται μια κουλτούρα πρόκλησης ή σεξουαλικής απελευθέρωσης. Αντίθετα, πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα κοινωνικά κινήματα της Ευρώπης: το Freikörperkultur, γνωστό ως FKK ή «ελεύθερη κουλτούρα του σώματος».
Όταν η γύμνια έγινε πολιτική δήλωση
Η ιστορία ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια Γερμανία που άλλαζε με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η βιομηχανική επανάσταση είχε μεταμορφώσει τις πόλεις σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, η καθημερινότητα γινόταν όλο και πιο μηχανική και η ζωή απομακρυνόταν από τη φύση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε ένα κίνημα που υποστήριζε πως η επιστροφή στη φύση ήταν απαραίτητη τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα. Για τους υποστηρικτές του κινήματος, η απουσία ρούχων αποτελούσε τρόπο απελευθέρωσης από κοινωνικές συμβάσεις, ταξικές διαφορές και υλικές εξαρτήσεις.
Οι υποστηρικτές του πίστευαν ότι το σώμα δεν έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο ντροπής αλλά ως κάτι απολύτως φυσικό. Το γυμνό κολύμπι, η πεζοπορία, η γυμναστική και οι υπαίθριες δραστηριότητες ήταν εργαλεία για μια πιο υγιή ζωή και όχι μορφές επίδειξης. Το FKK εξαπλώθηκε γρήγορα στις λίμνες γύρω από το Βερολίνο αλλά και στις ακτές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, δημιουργώντας μια κουλτούρα που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Η πορεία του FKK δεν υπήρξε πάντως αδιάλειπτη. Κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος ορισμένοι σύλλογοι διαλύθηκαν ή τέθηκαν υπό κρατικό έλεγχο, ενώ άλλοι ενσωματώθηκαν σταδιακά στην επίσημη ιδεολογία περί σωματικής υγείας και ευρωστίας. Η σχέση του κινήματος με εκείνη την περίοδο παραμένει σύνθετη και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής μελέτης.
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Όταν η γύμνια έγινε πολιτική δήλωση
Η ιστορία ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια Γερμανία που άλλαζε με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η βιομηχανική επανάσταση είχε μεταμορφώσει τις πόλεις σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, η καθημερινότητα γινόταν όλο και πιο μηχανική και η ζωή απομακρυνόταν από τη φύση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε ένα κίνημα που υποστήριζε πως η επιστροφή στη φύση ήταν απαραίτητη τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα. Για τους υποστηρικτές του κινήματος, η απουσία ρούχων αποτελούσε τρόπο απελευθέρωσης από κοινωνικές συμβάσεις, ταξικές διαφορές και υλικές εξαρτήσεις.
Οι υποστηρικτές του πίστευαν ότι το σώμα δεν έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο ντροπής αλλά ως κάτι απολύτως φυσικό. Το γυμνό κολύμπι, η πεζοπορία, η γυμναστική και οι υπαίθριες δραστηριότητες ήταν εργαλεία για μια πιο υγιή ζωή και όχι μορφές επίδειξης. Το FKK εξαπλώθηκε γρήγορα στις λίμνες γύρω από το Βερολίνο αλλά και στις ακτές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, δημιουργώντας μια κουλτούρα που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Η πορεία του FKK δεν υπήρξε πάντως αδιάλειπτη. Κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος ορισμένοι σύλλογοι διαλύθηκαν ή τέθηκαν υπό κρατικό έλεγχο, ενώ άλλοι ενσωματώθηκαν σταδιακά στην επίσημη ιδεολογία περί σωματικής υγείας και ευρωστίας. Η σχέση του κινήματος με εκείνη την περίοδο παραμένει σύνθετη και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής μελέτης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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