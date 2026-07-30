Γερμανία: Η χώρα που έκανε τον γυμνισμό τρόπο ζωής

Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η δημόσια γύμνια στη Γερμανία υπήρξε συνώνυμη της ελευθερίας, της ισότητας και της επιστροφής στη φύση. Σήμερα, η παράδοση των γυμνιστών εξακολουθεί να επιβιώνει