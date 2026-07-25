Τώρα και τηλεόραση Bugatti: Η αισθητική της Tourbillon περνά στο σαλόνι σας

Η Bugatti, σε συνεργασία με τη C SEED, παρουσίασε την πολυτελή τηλεόραση N1 MicroLED, η οποία μετατρέπεται από έπιπλο σε οθόνη έως 137 ιντσών, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, premium σχεδίαση και ιδιαίτερα υψηλή αναμενόμενη τιμή