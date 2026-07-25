Τώρα και τηλεόραση Bugatti: Η αισθητική της Tourbillon περνά στο σαλόνι σας
Τώρα και τηλεόραση Bugatti: Η αισθητική της Tourbillon περνά στο σαλόνι σας
Η Bugatti, σε συνεργασία με τη C SEED, παρουσίασε την πολυτελή τηλεόραση N1 MicroLED, η οποία μετατρέπεται από έπιπλο σε οθόνη έως 137 ιντσών, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, premium σχεδίαση και ιδιαίτερα υψηλή αναμενόμενη τιμή
Η Bugatti επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τον κόσμο των πανάκριβων hypercars, μεταφέροντας τη φιλοσοφία της πολυτέλειας και της μηχανικής ακρίβειας στον χώρο της οικιακής τεχνολογίας. Η νέα της πρόταση δεν είναι ένα ακόμη εξωτικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, αλλά μια εντυπωσιακή τηλεόραση που φιλοδοξεί να μετατρέψει το σαλόνι σε χώρο επίδειξης προηγμένης τεχνολογίας και κορυφαίου design.
Πρόκειται για τη Bugatti N1, μια τηλεόραση τελευταίας γενιάς που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αυστριακή C SEED και ξεχωρίζει όχι μόνο για τις τεχνικές της δυνατότητες, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει μορφή. Όταν δεν χρησιμοποιείται, μοιάζει με ένα πολυτελές έπιπλο υψηλής αισθητικής. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όμως, ενεργοποιείται ένας εξελιγμένος μηχανισμός που μέσα σε περίπου 45 δευτερόλεπτα αποκαλύπτει μια γιγαντιαία οθόνη 4K MicroLED, διαθέσιμη στις 110 ή 137 ίντσες.
Η νέα αυτή δημιουργία αποδεικνύει ότι η Bugatti επιδιώκει να μεταφέρει την ταυτότητά της και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, απευθυνόμενη στο ίδιο απαιτητικό κοινό που αναζητά αποκλειστικότητα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή σχεδίαση.
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Πρόκειται για τη Bugatti N1, μια τηλεόραση τελευταίας γενιάς που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αυστριακή C SEED και ξεχωρίζει όχι μόνο για τις τεχνικές της δυνατότητες, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει μορφή. Όταν δεν χρησιμοποιείται, μοιάζει με ένα πολυτελές έπιπλο υψηλής αισθητικής. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όμως, ενεργοποιείται ένας εξελιγμένος μηχανισμός που μέσα σε περίπου 45 δευτερόλεπτα αποκαλύπτει μια γιγαντιαία οθόνη 4K MicroLED, διαθέσιμη στις 110 ή 137 ίντσες.
Η νέα αυτή δημιουργία αποδεικνύει ότι η Bugatti επιδιώκει να μεταφέρει την ταυτότητά της και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, απευθυνόμενη στο ίδιο απαιτητικό κοινό που αναζητά αποκλειστικότητα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή σχεδίαση.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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