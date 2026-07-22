Άδειες για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορήγησε άδειες λειτουργίας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εφαρμόζοντας το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο MiCA, που ενισχύει την εποπτεία, τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών