Ο εθνικός μας διαφημιστής τα παίρνει όλα (από το Δημόσιο) και συμφέρει, η ζάλη της ΕΛ.Α.Σ. (Αλέξη) για τα μη κρατικά, τα μαχαίρια για τα ιδιωτικά νοσοκομεία
Ο εθνικός μας διαφημιστής τα παίρνει όλα (από το Δημόσιο) και συμφέρει, η ζάλη της ΕΛ.Α.Σ. (Αλέξη) για τα μη κρατικά, τα μαχαίρια για τα ιδιωτικά νοσοκομεία
Χαίρετε, επανέρχομαι στο χθεσινό θέμα που έθιξα και καθαρή απάντηση δεν πήρα πως η ΕΡΤ για να διαφημίσει τον εαυτό της, που κατά αποκλειστικότητα έπαιξε το Mundial (το οποίο έκανε από 30%-90% τηλεθέαση) έπρεπε να δώσει 623.000 ευρώ σε μία διαφημιστική εταιρεία για 15 εκπομπές στο Youtube και αναρτήσεις στα social media
Τώρα εγώ φεύγω από την ΕΡΤ για να μη νομίζει κανείς ότι έχω και κάτι προσωπικό με τους ανθρώπους και σας πάω στη διαφημιστική που πήρε το «χρυσό πακέτο». Η εταιρεία λέγεται Choose και ο ιδιοκτήτης της μέχρι το 2018 έπαιρνε κάτι ψιλοδουλίτσες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αίφνης το παιδί έγινε της κυβερνήσεως από το 2019 και μετά. Κάτι σαν τον Μάκη Σεριάτο της δεκαετίας του 2000, θα τον θυμούνται οι παλαιότεροι, αν και χρεοκόπησε ο άνθρωπος. Βεβαίως τότε δεν έδινε δουλειά το Δημόσιο μόνο στον Σεριάτο, υπήρχαν και 5-6 άλλοι διαφημιστές και κάπως μοιραζόταν το… μεροκάματο. Τώρα ο συγκεκριμένος δεν υπάρχει… διαφημιστική πέτρα και εκδήλωση του Δημοσίου που να μην είναι από πίσω. Νέο τζάκι ο Γιάννης Δέτσης, τα παίρνει όλα και μάλλον συμφέρει αφού του τα δίνει η κυβέρνηση. Δείτε μερικά νούμερα και τζίρους για να καταλάβετε για τι μιλάμε. Το 2018 λοιπόν η εταιρεία Choose είχε τζίρο 1 εκατομμύριο και κέρδη 16.000 ευρώ. Το 2019 ο τζίρος ήταν 1,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη 81.000 και μετά άρχισε η απογείωση. Το 2021 ο τζίρος πήγε στα 4 εκατ. ευρώ, το 2022 στα 10,4 εκατ. ευρώ, το 2023 στα 17,1 εκατ. ευρώ, τo 2024 έπεσε κάπως στα 14,1, αλλά το 2025 έφτασε σε τζίρο τα 25 εκατ. ευρώ και κέρδη 5,56 εκατ. ευρώ.
Βροχή κρατικών συμβάσεων 255 εκατ. ευρώ
- Μη φανταστείτε ότι αυτοί οι τζίροι είναι γιατί όλη η αγορά (ιδιώτες) άρχισε να διαφημίζεται από την Choose. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), η Choose έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατ. ευρώ, από τις 21 Αυγούστου 2017 ως τον Ιούλιο, φέτος. Τελευταία σύμβαση στις 14 Ιουλίου, με το Υπουργείο Τουρισμού με συνολική αξία 5,32 εκατομμύρια ευρώ. Μεγαλύτερη σύμβαση, με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, μετά με το Υπουργείο Εργασίας (το 2025), ύψους 28,37 και μετά άλλη μία από το Υπουργείο Εργασίας ύψους 18,69 εκατομμυρίων ευρώ. Έπονται δεκάδες άλλες μικρές, μεσαίες και μεγάλες, όλες από το Δημόσιο ή από δημόσιους οργανισμούς όλων των ειδών. Κυρίως ο κ. Δέτσης μοιράζει την κρατική διαφήμιση, αν με αντιλαμβάνεσθε.
Τι πήρε επί ΣΥΡΙΖΑ
-Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, επί ΣΥΡΙΖΑ η Choose πήρε 10 κρατικές συμβάσεις, συνολικής αξίας 700.000 ευρώ περίπου (έναντι 229 συμβάσεων, αξίας 255 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, από τις 21-8-2017 ως σήμερα). Η πρώτη ήταν στις 18/7/2017, από την Περιφέρεια Κρήτης, αξίας 30.202 ευρώ. Από εκεί και μετά έχουμε, ανά φορέα, αξία σύμβασης και ημερομηνία: -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου στις 4/4/2018 αξίας 228.000 ευρώ (η μεγαλύτερη), ΕΣΠΑ 29.500 ευρώ 27/4/2018, ΥΠΟΙΚ 16.000 ευρώ 29/8/2018, Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος 137.096 ευρώ στις 30/9/2018 και άλλες 118.950 ευρώ στις 18/9/2018, Υπουργείο Περιβάλλοντος 27.500 ευρώ στις 23/10/2018 -ΥΠΟΙΚ 56.050 ευρώ στις 22/1/2019, Ελληνικό Κτηματολόγιο 18.900 ευρώ στις 10-5-2019, Περιφέρεια Κρήτης 125.000 ευρώ στις 19-7-2019. Προφανώς η δουλειά που κάνει ο κ. Δέτσης δεν παίζεται διότι όπως διαπιστώνεται δεν έχει αντίπαλο στην αγορά. Ειδικά στις αναθέσεις του Δημοσίου. Πάντως χθες η εταιρεία, απαντώντας στο δημοσίευμα, έθεσε υπόψιν της στήλης την εκδοχή της σχετικά με τη σύμβαση που πήρε από την ΕΡΤ και πώς την υλοποίησε. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Παρά ταύτα, αν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι ένα κανάλι που πήρε και πρόβαλε κατ' αποκλειστικότητα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη για το 2026 όπως είναι το παγκόσμιο κύπελλο με τηλεθεάσεις από 30% έως 90% χρειάζεται επιπλέον ειδική προβολή από... influencers και τους ηθοποιούς κ.κ. Λευτέρη Ελευθερίου και Αντώνη Κρόμπα και αναρτήσεις ύψους 623.000 ευρώ, να μας το πει κι εμάς!
Ο διάδοχος του Ταμείου Ανάκαμψης
-Όπως το έθεσε ο Πιερρ στη χθεσινή εκδήλωση του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης 2026-2030, το νέο αυτό σχήμα απαντά στο ερώτημα «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;». Η προίκα του νέου προγράμματος είναι 23 δισ., εκ των οποίων τα 17,1 δισ. είναι νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,8 δισ. είναι η ολοκλήρωση έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι επενδύσεις θα γίνουν στις υποδομές, στην πολιτική προστασία, στην πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ αρχιτέκτονας του νέου ταμείου είναι ο Νίκος Παπαθανάσης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια πολλών υπουργών και περιφερειακών που είχαν μαζευτεί χθες στο Ωδείο Αθηνών. Και, όπως το έθεσε ο Κ.Μ, ο πήχης μπαίνει ψηλά για να επιτευχθεί επί της ουσίας η σύγκλιση με την Ευρώπη.
Πρόγραμμα τετραετίας από τη ΔΕΘ
-Μια αποστροφή του Μητσοτάκη που πέρασε στα «ψιλά» από τη χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης είναι ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα της ΝΔ για τις επόμενες εκλογές που θα έχει ορίζοντα τετραετίας, για την Ελλάδα του 2030. Οι διεργασίες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Χατζηδάκη είναι τακτικές, στις συσκέψεις που γίνονται και δύο φορές την εβδομάδα συμμετέχουν αρκετοί υπουργοί, στελέχη του Μαξίμου, αλλά και τεχνοκράτες εκτός κυβέρνησης. Ο στόχος είναι ο Μητσοτάκης να μπορεί να πει ορισμένα κεντρικά νούμερα-στόχους για την επόμενη τετραετία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα επαναλαμβάνει όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές.
Καλοκαιρινή ζάλη για τα μη κρατικά ΑΕΙ
-Από εκεί που δεν το περιμέναμε μας το έφερε το νέο κόμμα Τσίπρα που αποφάσισε να παρουσιάσει τις προτάσεις του για την Παιδεία. Μεταξύ αυτών είναι οι αναφορές στα μη κρατικά πανεπιστήμια από την τομεάρχη Ιωάννα Λαλιώτου που μόνο αυτή κατάλαβε. Κωδικοποιώ: είπε ότι η ΕΛ.Α.Σ θα κάνει μεγάλες αλλαγές στον νόμο Πιερρακάκη, αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει τον νόμο που έχει πάρει έγκριση από το ΣτΕ, στο πλαίσιο της «ασφάλειας δικαίου», αλλά την ίδια ώρα δεν συμφωνεί με την κατάργηση του άρθρου 16. Δηλαδή, αποδέχεται ως κατάσταση τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά διαφωνεί με την κατάργηση του Συνταγματικού περιορισμού. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή την περιπεπλεγμένη περιπλοκή την έπιασαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και άρχισαν το πελέκημα στο κόμμα του Αλέξη, το οποίο η αλήθεια είναι ότι ρίχνει στον δημόσιο διάλογο ιδέες και ό,τι κάτσει…
Η γιορτή υπό βροχή
Βροχή κρατικών συμβάσεων 255 εκατ. ευρώ
- Μη φανταστείτε ότι αυτοί οι τζίροι είναι γιατί όλη η αγορά (ιδιώτες) άρχισε να διαφημίζεται από την Choose. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), η Choose έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατ. ευρώ, από τις 21 Αυγούστου 2017 ως τον Ιούλιο, φέτος. Τελευταία σύμβαση στις 14 Ιουλίου, με το Υπουργείο Τουρισμού με συνολική αξία 5,32 εκατομμύρια ευρώ. Μεγαλύτερη σύμβαση, με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, μετά με το Υπουργείο Εργασίας (το 2025), ύψους 28,37 και μετά άλλη μία από το Υπουργείο Εργασίας ύψους 18,69 εκατομμυρίων ευρώ. Έπονται δεκάδες άλλες μικρές, μεσαίες και μεγάλες, όλες από το Δημόσιο ή από δημόσιους οργανισμούς όλων των ειδών. Κυρίως ο κ. Δέτσης μοιράζει την κρατική διαφήμιση, αν με αντιλαμβάνεσθε.
Τι πήρε επί ΣΥΡΙΖΑ
-Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, επί ΣΥΡΙΖΑ η Choose πήρε 10 κρατικές συμβάσεις, συνολικής αξίας 700.000 ευρώ περίπου (έναντι 229 συμβάσεων, αξίας 255 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, από τις 21-8-2017 ως σήμερα). Η πρώτη ήταν στις 18/7/2017, από την Περιφέρεια Κρήτης, αξίας 30.202 ευρώ. Από εκεί και μετά έχουμε, ανά φορέα, αξία σύμβασης και ημερομηνία: -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου στις 4/4/2018 αξίας 228.000 ευρώ (η μεγαλύτερη), ΕΣΠΑ 29.500 ευρώ 27/4/2018, ΥΠΟΙΚ 16.000 ευρώ 29/8/2018, Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος 137.096 ευρώ στις 30/9/2018 και άλλες 118.950 ευρώ στις 18/9/2018, Υπουργείο Περιβάλλοντος 27.500 ευρώ στις 23/10/2018 -ΥΠΟΙΚ 56.050 ευρώ στις 22/1/2019, Ελληνικό Κτηματολόγιο 18.900 ευρώ στις 10-5-2019, Περιφέρεια Κρήτης 125.000 ευρώ στις 19-7-2019. Προφανώς η δουλειά που κάνει ο κ. Δέτσης δεν παίζεται διότι όπως διαπιστώνεται δεν έχει αντίπαλο στην αγορά. Ειδικά στις αναθέσεις του Δημοσίου. Πάντως χθες η εταιρεία, απαντώντας στο δημοσίευμα, έθεσε υπόψιν της στήλης την εκδοχή της σχετικά με τη σύμβαση που πήρε από την ΕΡΤ και πώς την υλοποίησε. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Παρά ταύτα, αν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι ένα κανάλι που πήρε και πρόβαλε κατ' αποκλειστικότητα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη για το 2026 όπως είναι το παγκόσμιο κύπελλο με τηλεθεάσεις από 30% έως 90% χρειάζεται επιπλέον ειδική προβολή από... influencers και τους ηθοποιούς κ.κ. Λευτέρη Ελευθερίου και Αντώνη Κρόμπα και αναρτήσεις ύψους 623.000 ευρώ, να μας το πει κι εμάς!
Ο διάδοχος του Ταμείου Ανάκαμψης
-Όπως το έθεσε ο Πιερρ στη χθεσινή εκδήλωση του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης 2026-2030, το νέο αυτό σχήμα απαντά στο ερώτημα «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;». Η προίκα του νέου προγράμματος είναι 23 δισ., εκ των οποίων τα 17,1 δισ. είναι νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,8 δισ. είναι η ολοκλήρωση έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι επενδύσεις θα γίνουν στις υποδομές, στην πολιτική προστασία, στην πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ αρχιτέκτονας του νέου ταμείου είναι ο Νίκος Παπαθανάσης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια πολλών υπουργών και περιφερειακών που είχαν μαζευτεί χθες στο Ωδείο Αθηνών. Και, όπως το έθεσε ο Κ.Μ, ο πήχης μπαίνει ψηλά για να επιτευχθεί επί της ουσίας η σύγκλιση με την Ευρώπη.
Πρόγραμμα τετραετίας από τη ΔΕΘ
-Μια αποστροφή του Μητσοτάκη που πέρασε στα «ψιλά» από τη χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης είναι ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα της ΝΔ για τις επόμενες εκλογές που θα έχει ορίζοντα τετραετίας, για την Ελλάδα του 2030. Οι διεργασίες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Χατζηδάκη είναι τακτικές, στις συσκέψεις που γίνονται και δύο φορές την εβδομάδα συμμετέχουν αρκετοί υπουργοί, στελέχη του Μαξίμου, αλλά και τεχνοκράτες εκτός κυβέρνησης. Ο στόχος είναι ο Μητσοτάκης να μπορεί να πει ορισμένα κεντρικά νούμερα-στόχους για την επόμενη τετραετία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα επαναλαμβάνει όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές.
Καλοκαιρινή ζάλη για τα μη κρατικά ΑΕΙ
-Από εκεί που δεν το περιμέναμε μας το έφερε το νέο κόμμα Τσίπρα που αποφάσισε να παρουσιάσει τις προτάσεις του για την Παιδεία. Μεταξύ αυτών είναι οι αναφορές στα μη κρατικά πανεπιστήμια από την τομεάρχη Ιωάννα Λαλιώτου που μόνο αυτή κατάλαβε. Κωδικοποιώ: είπε ότι η ΕΛ.Α.Σ θα κάνει μεγάλες αλλαγές στον νόμο Πιερρακάκη, αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει τον νόμο που έχει πάρει έγκριση από το ΣτΕ, στο πλαίσιο της «ασφάλειας δικαίου», αλλά την ίδια ώρα δεν συμφωνεί με την κατάργηση του άρθρου 16. Δηλαδή, αποδέχεται ως κατάσταση τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά διαφωνεί με την κατάργηση του Συνταγματικού περιορισμού. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή την περιπεπλεγμένη περιπλοκή την έπιασαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και άρχισαν το πελέκημα στο κόμμα του Αλέξη, το οποίο η αλήθεια είναι ότι ρίχνει στον δημόσιο διάλογο ιδέες και ό,τι κάτσει…
Η γιορτή υπό βροχή
-Αυτή η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας την Παρασκευή θα είναι τελείως διαφορετική ούτως ή άλλως. Αρχικά λόγω του πλήθους των καλεσμένων (έχουν προσκληθεί περί τα 1.600 άτομα), καθώς ο Κώστας Τασούλας αποφάσισε να επαναφέρει τις προκλήσεις μετά συζύγου για τους πολιτικούς. Αλλά όπως φαίνεται θα είναι διαφορετική και λόγω… καιρού. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πιθανότητα βροχής κατά 50% οπότε στην Προεδρία κάνουν καθημερινά συσκέψεις για να αποφασίσουν αν θα στήσουν τις ροτόντες κλασικά στον υπέροχο κήπο ή αν θα αναγκαστούν να κάνουν τη δεξίωση μέσα στο Μέγαρο. Τελικές αποφάσεις αναμένονται, με τις συμβουλές των μετεωρολόγων πάντοτε… την τελευταία στιγμή, ίσως την Πέμπτη.
Γιατί στο Ιατρικό Κέντρο άρχισαν να ακονίζουν τα νυστέρια
-Οι τακτικοί αναγνώστες του Dark Room θα θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες γράψαμε ότι "έκλεισε το deal Τράπεζας Πειραιώς-ΙΑΣΩ", προκαλώντας την αντίδραση της τράπεζας με μια ιδιαίτερη προς το περιεχόμενο ανακοίνωση, η οποία ανέφερε ότι “η Τράπεζα αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στη φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ». Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι “δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας η δημιουργία εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών, για το ορατό μέλλον” και κατέληγε ότι “η Τράπεζα απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών”. Λοιπόν η εξήγηση για το ιδιαίτερο περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι ότι το deal όχι της Τρ. Πειραιώς άμεσα, αλλά της Strix Holdings (ανήκει στην Τρ. Πειραιώς κατά 25% και κατά το υπόλοιπο 75% στην Βlantyre) έχει προκαλέσει σοβαρές παρασκηνιακές -προς το παρόν- αντιδράσεις τόσο στον κλάδο της υγείας, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ανταγωνισμός νιώθει πως η αγορά “στενεύει” σημαντικά και αισθάνεται πίεση. Για αυτό και επιδιώκει να “σκοτώσει” το σχέδιο της Τρ. Πειραιώς εν τη γενέσει του. Για παράδειγμα στην αγορά λέγεται ότι το Ιατρικό Κέντρο δεν ενθουσιάστηκε καθόλου από τα τεκταινόμενα με το ΙΑΣΩ, έχουν βγάλει τα νυστέρια και τα ακονίζουν. Ταυτόχρονα, ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πάρει τους δρόμους και αναζητούν συνεργασίες που θα τους εξασφαλίσουν μια ροή συμβολαίων. Παράλληλα, γίνονται συζητήσεις σε νομικά γραφεία για τις αντιδράσεις και “ζυγίζονται” διάφορες ενέργειες που ξεκινούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι τον SSM. H Τρ. Πειραιώς, που ασφαλώς δεν κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, έχει πάρει χαμπάρι ότι η αγορά έχει αναστατωθεί, οπότε δηλώνει “ότι απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών”.
Ο άξονας που φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα
-Την Παρασκευή παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο οδικός άξονας ολοκληρώνεται και παραδίδεται εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης από τη Λαμία προς την Εγνατία Οδό και φέρνοντας την Αθήνα σε απόσταση μόλις 2 ωρών και 35 λεπτών από την Καρδίτσα. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο που ενισχύει τη διασύνδεση της Δυτικής Θεσσαλίας με τον νότο και τη βόρεια Ελλάδα, διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές και βελτιώνει την πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές των τελευταίων ετών, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιφέρεια.
Η D-Day της Jumbo
-Κομβική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή συνεδρίαση για την Jumbo η οποία θα την ξεκινήσει χωρίς το υπόλοιπο τακτικό μέρισμα των 70 λεπτών ανά μετοχή. Αν η μετοχή «χωνέψει» μέρος του μερίσματος θα στείλει ένα δυνατό μήνυμα αλλαγής της χρηματιστηριακής συμπεριφοράς της προς την επενδυτική κοινότητα. Ένα πρώτο θετικό μήνυμα πάντως εστάλη με τις αγορές 35.577 μετοχών που πραγματοποίησε στις 17 Ιουλίου η Σοφία Βακάκη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Τι είδαν Latsco και EOS Capital στη Nova ICT
-Ένα ευρύτερο επενδυτικό σχήμα γύρω από τη Nova ICT, αξιοποιώντας τη δυναμική της εταιρείας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, επιδιώκει να δημιουργήσει η Motor Oil μαζί με τις Latco και ΕΟS Capital που εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο αποκτώντας το 30% της εταιρείας. Η Nova ICT τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει χαρτοφυλάκιο έργων σε στρατηγικούς τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, τα utilities και τα smart cities, ενώ επενδύει σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας και έξυπνων υποδομών, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή της στον ιδιωτικό τομέα και στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την E.E. Μεταξύ αυτών τα πλέον σημαντικά είναι η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνολικού προϋπολογισμού 72,3 εκατ. ευρώ, έργο 27 εκατ. ευρώ για τον Οργανισμό Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publications Office of the EU), η ψηφιοποίηση φακέλων πολιτών τρίτων χωρών για το Υπουργείο Μετανάστευσης, τα e-Schools και εργαστήρια STEM για το Υπουργείο Παιδείας, η διασύνδεση δημόσιων νοσοκομείων μέσω του GRNET κ.α. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος της εξαγοράς, η απόκτηση του 50% της Nova ICT από τη Motor Oil μέσω της Ireon Technologies Limited, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 121 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αντανακλά τόσο την κερδοφορία όσο και τις προοπτικές της αγοράς ICT. Το 2025 η εταιρεία υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών της στα 123,65 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 134% στα 15,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 126% στα 11,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί μηδενικό καθαρό δανεισμό, και με βάση αυτά τα δεδομένα η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με πολλαπλασιαστή περίπου 8 φορές το EBITDA και 11,8 φορές τα καθαρά κέρδη, αποτιμήσεις που θεωρούνται ελκυστικές για έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς και τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας, cloud και συστημάτων πληροφορικής κ.ά.
Η ψήφος εμπιστοσύνης της Morgan Stanley επανέφερε τις Eurobank-Τρ. Πειραιώς στον δρόμο των ρεκόρ
-Ο τραπεζικός κλάδος αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στον Γενικό Δείκτη ώστε να προσεγγίσει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Με «άλμα» 4,3% ο τραπεζικός δείκτης σκαρφάλωσε στις 2.847 μονάδες, ψαλιδίζοντας αισθητά την απόσταση από το υψηλό έτους των 2.900 μονάδων. Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η Eurobank, πραγματοποιώντας ράλι 6,2% στα 4,4 ευρώ. Η μετοχή ισοφάρισε τις φετινές της κορυφές, διαμορφώνοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 15,85 δισ. ευρώ και πλησιάζοντας το ορόσημο των 16 δισ. ευρώ. Επόμενο στοίχημα για τη Eurobank αποτελούν τα 5 ευρώ, ένα επίπεδο που η μετοχή έχει να συναντήσει από τον Αύγουστο του 2015. Εγγύτερα στα δικά της υψηλά έτους βρέθηκε και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέγραψε ισχυρή άνοδο 5,6% κλείνοντας στα 9,4 ευρώ, μία ανάσα από το φετινό ρεκόρ των 9,47 ευρώ. Για την Πειραιώς, ο επόμενος στόχος τοποθετείται στα 10 ευρώ, μία τιμή που αγνοείται από τα μέσα Μαρτίου του 2021. Η χρονική συγκυρία της ανοδικής αυτής έκρηξης δεν είναι τυχαία. Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Morgan Stanley, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του αμερικανικού επενδυτικού οίκου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση overweight και για τις δύο συστημικές τράπεζες, δίνοντας τιμές στόχους τα 4,9 ευρώ για τη Eurobank και τα 11,3 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, ενόψει των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα του β' τριμήνου, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαθέτει ισχυρούς καταλύτες για αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων (guidance) κερδοφορίας και καθαρών εσόδων από τόκους.
Η CrediaBank, οι (αβάσιμες) φήμες και οι συμφωνίες
-Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η μετοχή της CrediaBank μετρά απώλειες περίπου -22% σε έναν μήνα. Είναι το τεχνικό αποτύπωμα του placement των 300 εκατ. ευρώ της Thrivest η οποία μείωσε τη συμμετοχή της στο 24%, αυξάνοντας τη διασπορά και τη ρευστότητα με το αναπόφευκτο βραχυπρόθεσμο κόστος της προσφοράς χαρτιών. Η συναλλαγή τροφοδότησε στην αγορά φήμες και «πληροφορίες» ότι σειρά έχει τώρα το Ελληνικό Δημόσιο, που ελέγχει μέσω του Υπερταμείου το 29,4%. Σύμφωνα με σοβαρές πηγές τέτοια πρόθεση δεν υπήρξε. Τα γεγονότα, άλλωστε, συνηγορούν, καθώς στο placement το Υπερταμείο δεν διέθεσε ούτε μία μετοχή και μετά τη συναλλαγή αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της τράπεζας. Προφανώς κάποια στιγμή στο μέλλον θα θελήσει να μειώσει τη συμμετοχή του, αλλά συγκεκριμένος σχεδιασμός σε αυτήν τη συγκυρία δεν υφίσταται. Η 5η τραπεζική δύναμη της χώρας κλείδωσε μέσα σε 5 μέρες, 2 συμφωνίες που αλλάζουν το status της. Πρώτη, η στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική τράπεζα συμπράττει με τον γαλλικό κολοσσό στο Wealth Management. Στο ίδιο τραπέζι κάθισε και η Gambit Financial Services, ο ψηφιακός επενδυτικός βραχίονας του ομίλου. Το στοίχημα δεν είναι απλώς η διάθεση προϊόντων αλλά ψηφιακή πλατφόρμα συμβουλευτικής. Δεύτερη, η ένταξη στο πρόγραμμα Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΤΕπ. Η Credia είναι η 2η ελληνική τράπεζα και πρώτη μη συστημική σε όλη την Ευρώπη που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Πιστωτική γραμμή 100 εκατ. ευρώ, με την πρώτη δόση των 50 εκατ. ήδη υπογεγραμμένη. Μέσω μόχλευσης κινητοποιεί έως 200 εκατ. για μικρομεσαίες και mid-caps σε άμυνα, ασφάλεια και τεχνολογίες διττής χρήσης, με προέκταση στο leasing εξοπλισμού.
Στα όρια του σήμερα το σύστημα ηλεκτρισμού
-Τα 12.500 MW προβλέπεται να αγγίξει σήμερα η αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα θα καταγράψουμε ιστορικό ρεκόρ, σχεδόν διπλάσια μεγαβάτ από τα επίπεδα Απριλίου–Μαΐου που δεν ξεπέρασαν ποτέ τα 7.000 MW. Η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει την έκρηξη της ζήτησης. Επί 10 συνεχόμενες ημέρες (με μοναδική εξαίρεση την Κυριακή 19 Ιουλίου), η χονδρική κρατήθηκε σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με εξάρσεις έως τα €258/MWh. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, διαμορφώθηκε το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου στα €113,29/MWh αυξημένη +22% έναντι του Ιουνίου, ενώ χθες ξεπέρασε τα 142 ευρώ/MWh, με βραδινές αιχμές στα 223,64 ευρώ. Μέχρι σήμερα το μείγμα κράτησε τις ισορροπίες. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 47,6% της παραγωγής, με τα υδροηλεκτρικά σε ρόλο-κλειδί στις ώρες αιχμής, το φυσικό αέριο κινήθηκε μεταξύ 30% και 39% ενώ μετά από καιρό εμφανίστηκαν και εισαγωγές 6%–7%. Το πρόβλημα είναι ότι το φυσικό αέριο κοστίζει. Το TTF κινείται πάνω από τα €48 /MWh, άνοδος πάνω από +50% από τα προπολεμικά επίπεδα, με τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να τροφοδοτεί το ράλι. Το κρίσιμο μέτωπο είναι η λιανική αγορά. Τους προηγούμενους μήνες, όσο ο καύσωνας στην Ευρώπη «έκαιγε» την τιμή χονδρικής, οι ελληνικοί πάροχοι απορροφούσαν το κόστος και κρατούσαν σταθερά τα τιμολόγια. Με τον Αύγουστο, τον βαρύτερο μήνα της τουριστικής αιχμής, προ των πυλών, τα περιθώρια αυτά εξαντλούνται. Στο ΥΠΕΝ οι καθημερινές συσκέψεις αξιολογούν την ανάγκη νέων επιδοτήσεων.
Αλλαγή σελίδας για την οικογένεια Κουτσιανά
-Αλλαγή σελίδας σηματοδοτούν οι εξελίξεις γύρω από το επιχειρηματικό εγχείρημα της οικογένειας Κουτσιανά, την εταιρεία «Symbeeosis Ευ Ζην», που έστησαν ο Νίκος και η Νίκη Κουτσιανά μετά την πώληση της Apivita. Και τούτο καθώς, όπως πληροφορείται η στήλη, πριν λίγες μέρες δρομολογήθηκε η συγχώνευσή της με τη Nacaro Foods Α.Ε., με αυτήν ως απορροφώσα εταιρεία και τη Symbeeosis ως απορροφώμενη. Η Nacaro Foods είναι μια ελληνική εταιρεία premium τροφίμων, με κεντρικό πρόσωπο και επικεφαλής (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) τον σεφ Βαγγέλη Λιάκο, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τον αρχιτέκτονα Κώστα Πουλόπουλο και μέλη τον Αλέξανδρο Νίκου, τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, τον Ηλία Παντικάκη και τον Χρήστο Πλαΐτη, ιδρυτή της Sugarbeet. Περιγράφεται ως ένα πολυδιάστατο γαστρονομικό εγχείρημα, το οποίο διαθέτει στην αγορά τρόφιμα και ελαιόλαδο που παράγονται παραδοσιακά από μικρούς παραγωγούς σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Βασικό όπλο της είναι το brand «Yiayia and Friends» (δηλαδή η Γιαγιά και οι φίλοι της), που αντλεί έμπνευση από την παράδοση και την αυθεντικότητα της ελληνικής επαρχίας. H Nacaro Foods ιδρύθηκε το 2017 και τον περασμένο Μάιο έγινε Α.Ε., ενώ επεκτείνεται και στο χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών κ.ά. Η εταιρεία εδρεύει στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από τα Δ.Σ. των δύο εταιρειών στις 10 Ιουλίου και παράλληλα προχώρησαν οι εκθέσεις αποτίμησης και το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η οποία προβλέπει την ενοποίηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δυο εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης Symbeeosis στην Nacaro Foods. Όλα αυτά με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 11 Μαΐου 2026. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεν Nacaro έχει μετοχικό κεφάλαιο 55.555 ευρώ, ενώ η Symbeeosis 5.368.300 ευρώ, ωστόσο η τελευταία εμφανίζει και «αποτελέσματα εις νέον» ζημίες ύψους 8,48 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται στο σχέδιο σύμβασης, «με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώμενη (Symbeeosis) θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητάς χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση». Επομένως, μιλάμε για πραγματική «αλλαγή σελίδας» τουλάχιστον για την οικογένεια Κουτσιανά…
Η Ινδία απογειώθηκε, η μετοχή της AEGEAN όχι ακόμη
-Σαράντα χιλιάδες επιβάτες σε 6 μήνες. Αυτός είναι ο απολογισμός της IndiGo από την πρώτη απευθείας αεροπορική γέφυρα Ελλάδας–Ινδίας που άνοιξε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με τα νέα A321XLR από Δελχί και Μουμπάι. Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» λειτουργεί ήδη και ως κόμβος διοχέτευσης Ινδών ταξιδιωτών προς άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι το πραγματικό αφήγημα αυτής της συμφωνίας. Το 2025, περίπου το 81% της κίνησης μεταξύ των δύο χωρών, περνούσε από τους κόμβους του Κόλπου. Ακόμη και μετά την είσοδο της IndiGo, οι ανταποκρίσεις κρατούν υψηλό μερίδιο. Αυτή είναι μια πίτα που διεκδικεί η AEGEAN. Ο ρεαλιστικός ορίζοντας για πτήσεις προς Δελχί και Μουμπάι μετατίθεται πλέον στο 2027, σε μια συγκυρία που οι καθυστερήσεις παραδόσεων της Airbus (τα τέσσερα A321neo LR αναμένονται το β' τρίμηνο του 2027) και οι αναταράξεις στους αεροδιαδρόμους της Μέσης Ανατολής έχουν ανατρέψει κάθε προγραμματισμό. Στο Euronext Athens, η μετοχή της AEGEAN αποτιμάται στο 1,078 δισ. ευρώ, -13% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Η διακρατική συμφωνία για ελεγχόμενη έλευση Ινδών εργαζομένων έχει σημαντική γεωπολιτική διάσταση. Οι 200.000 που ακούγονται δεν είναι εγκεκριμένες μετακλήσεις, αποτυπώνουν το συνολικό έλλειμμα εργατικών χεριών της οικονομίας, εκτιμώμενο σε 200.000–300.000 θέσεις. Στο βάθος του ορίζοντα, το 2027, εμφανίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στο Καστέλι, με πλήρη εμπορική λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028. Οι αεροδιάδρομοι Αθήνας–Ινδίας έχουν ήδη γεμίσει πριν προλάβει το χρηματιστηριακό ταμπλό να τους αξιολογήσει.
Οι αγορές προβλέψεων αλλάζουν τη βιομηχανία του online στοιχηματισμού
-Το Μουντιάλ του 2026 ανέδειξε έναν νέο ανταγωνιστή για τη βιομηχανία του online στοιχηματισμού: τις αγορές προβλέψεων (prediction markets). Η Kalshi, ο μεγαλύτερος παίκτης του κλάδου στις ΗΠΑ, κατέρριψε διαδοχικά τα ρεκόρ συναλλαγών της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με τη δραστηριότητα να είναι σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με την H2 Gambling Capital, οι αγορές προβλέψεων αντιστοιχούσαν πλέον περίπου στο 27% του νόμιμου όγκου αθλητικού στοιχηματισμού στις ΗΠΑ, έναντι μόλις 9% στις αρχές του 2026, ενώ κατά τη διάρκεια του τουρνουά η εφαρμογή της Kalshi κατέγραψε περισσότερους ημερήσιους χρήστες από τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες online στοιχηματισμού της χώρας, τις DraftKings και FanDuel. Η ταχεία ανάπτυξη των prediction markets, τα οποία επιτρέπουν συναλλαγές πάνω στην έκβαση αθλητικών γεγονότων αλλά και γεγονότων όπως οι εκλογές ή οι καιρικές συνθήκες, έχει αναγκάσει τις παραδοσιακές στοιχηματικές εταιρείες να αναπτύξουν αντίστοιχα προϊόντα. Παρότι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πλατφόρμες αυτές απευθύνονται σε διαφορετικό και πιθανώς λιγότερο κερδοφόρο κοινό, θεωρούν ότι αποτελούν πλέον έναν μόνιμο ανταγωνιστικό παράγοντα, αποσπώντας σταδιακά μερίδιο αγοράς από τα κλασικά sportsbooks και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στον κλάδο.
Η κινέζικη καρφίτσα που μπορεί να σκάσει τη φούσκα
-Το τραπεζικό σύστημα της Κίνας είναι το μεγαλύτερο του κόσμου με ενεργητικό $70,2 τρισεκατομμυρίων, μεγαλύτερο από ΗΠΑ και ΕΕ μαζί. Οι κινεζικές τράπεζες δηλώνουν ότι τα «κόκκινα δάνεια» στους ισολογισμούς τους δεν ξεπερνούν το 1,52%. Όλα αυτά την εποχή που οι πραγματικές τιμές κατοικιών στην Κίνα έχουν χάσει -23% από το 2021, οι νέες τιμές πέφτουν επί 35 συνεχόμενους μήνες και 65–80 εκατομμύρια σπίτια μένουν αδιάθετα. Ο Μιχάλης Νικολέτος (DeFi Advisors, Ιούλιος 2026) αντιπαραβάλλει τους αριθμούς σε αντίστοιχες στεγαστικές κρίσεις μεγάλων οικονομιών. Στις ΗΠΑ, το 2008, τα NPLs κορύφωσαν στο 5,6%, στην Ισπανία στο 13,6%, στην Ιρλανδία πάνω από 25%. Καμία κρίση ακινήτων δεν παρήγαγε ποτέ «κόκκινα δάνεια» μόλις 1,52%. Εφαρμόζοντας τις ιστορικές αναλογίες, οι κρυφές ζημίες των κινεζικών τραπεζών υπολογίζονται σε $2,5 έως $7,7 τρισεκατομμύρια και η συνολική ζημία του χρηματοπιστωτικού συστήματος (με trusts, Ασφαλιστικές, Belt & Road και δημοσιονομικό κόστος) σε $7,7 τρισ. ακολουθώντας απλώς το βασικό σενάριο, δηλαδή 15 φορές τα επίσημα κόκκινα δάνεια, 37% του ΑΕΠ. Απέναντι σε αυτά, προβλέψεις και ετήσια κέρδη καλύπτουν μόλις $1,28 τρισ., ενώ η κρατική ανακεφαλαιοποίηση μέχρι σήμερα ($74 δισ.) είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Το «κινέζικο κόλπο» που κρύβει τις ζημίες, φουσκώνει ταυτόχρονα και το ΑΕΠ. Με τις επενδύσεις που ανέρχονται στο 40% της οικονομίας, να συρρικνώνονται και τη χώρα σε αποπληθωρισμό, το «+5%» της ανάπτυξης προκαλεί σοβαρές μαθηματικές αμφιβολίες. Περισσότερο καθησυχαστική είναι η εκτίμηση του συγγραφέα της έκθεσης ότι μια «στιγμή Lehman» δεν είναι πιθανό σενάριο για την Κίνα σήμερα. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί είναι ένα «ιαπωνικού τύπου αργό ξεφούσκωμα», με μια χαμένη δεκαετία, διάβρωση του γιουάν σε πραγματικούς όρους και δομική πίεση σε εμπορεύματα και παγκόσμια ζήτηση. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη καρφίτσα, που ακουμπά ήδη τη μεγάλη φούσκα. Απλώς στην Κίνα, ακόμη και τα σκασίματα συνήθως γίνονται με κρατικό σχεδιασμό, αργά, αθόρυβα και με τον λογαριασμό στους καταθέτες.
Ο «Τσάρος» της βρετανικής οικονομίας και οι αγορές μετοχών και ομολόγων
-Ο Τζον Χίλι, 66 ετών, πρώην υπουργός Άμυνας, ορίστηκε υπουργός Οικονομικών στη Βρετανία, κόντρα στα στοιχήματα των αγορών που έδειχναν τους Σαμπάνα Μαχμούντ ή Εντ Μίλιμπαντ. Η υποδοχή του Τζον Χίλι στο βρετανικό Θησαυροφυλάκιο έγινε με δύο ταχύτητες. Τη Δευτέρα, η δήλωση νέου Πρωθυπουργού Μπέρναμ περί «κάθε ευελιξίας» στους δημοσιονομικούς κανόνες έστειλε το 10ετές Βρετανικό Κρατικό Ομόλογο (gilt) 8 μονάδες βάσης υψηλότερα στο 5,049% και το 30ετές στο 5,75%, υψηλό δύο μηνών. Η λίρα στερλίνα έπεσε στο 1,341 (-0,29%) έναντι του δολαρίου και ο χρηματιστηριακός δείκτης FTSE 100 στο -0,71%, στις 10.524,76 μονάδες. Την Τρίτη, η ετυμηγορία άλλαξε πρόσημο, προσεκτικά και επιλεκτικά. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη, με το 10ετές στο 5,025%, και η στερλίνα ανέκαμψε στο 1,3450 με το δολάριο. Έναντι του ευρώ, η ισοτιμία κινήθηκε την Τρίτη στο 1,1772 (από χαμηλό Δευτέρας 1,1759). Το πραγματικό πάρτι όμως έγινε στο ταμπλό της άμυνας. Η Babcock εκτοξεύθηκε έως +6,8%, η BAE Systems +3,4% στις 1.939 πένες, η QinetiQ +4,5%, με τον ευρωπαϊκό δείκτη aerospace & defence στο +1%. Η αγορά τιμολογεί αυτό που ο ίδιος ο Χίλι υπερασπίστηκε όταν υπέβαλε την παραίτηση του τον Ιούνιο. Υποστήριξε ότι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 3% του ΑΕΠ αντί του 2,7% του ισχύοντος σχεδίου, με πορεία προς το 3,5% έως το 2035. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε προτεραιότητα σε βρετανικές εταιρείες στις προμήθειες. Ξαφνικά στο Λονδίνο επανέρχεται η συζήτηση για τα «αμυντικά ομόλογα», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος υπουργός εξετάζει και συνεργασία με την DSRB, την Αναπτυξιακή Τράπεζα άμυνας που ο Στάρμερ είχε απορρίψει και στην οποία συμμετέχει από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα. Σ’ αυτό το σκηνικό υπάρχει μια προφανής αντίφαση. Οι μετοχές πανηγυρίζουν για τις δαπάνες, τα ομόλογα θα κληθούν να τις χρηματοδοτήσουν, με το 10ετές πάνω από 5% ενώ τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ασφυκτικά περιορισμένα. Στο Λονδίνο του 2026, όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό της αγάπης στις αμυντικές δαπάνες του Χίλι.
Ποδόσφαιρο σε γήπεδα πάνω σε ουρανοξύστες
-Ανεξάρτητα από τις πολλές παραφωνίες και τεχνικές δυσκολίες που διαπιστώσαμε όλοι στο φετινό Mundial, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα γήπεδα επί αμερικανικού εδάφους είχαν τεχνική αρτιότητα και υπερεξελιγμένη τεχνολογία που εντυπωσίασε. Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να πάει το θέμα ένα βήμα παρακάτω ή αν θέλετε ένα βήμα πιο ψηλά. Υπόσχεται ότι στο Μουντιάλ 2034, θα δούμε το πρώτο «εναέριο» γήπεδο στον κόσμο. Ένα γήπεδο 46.000 θέσεων, 350 μέτρα πάνω από το έδαφος, κυριολεκτικά πάνω σ’ έναν ουρανοξύστη, ενσωματωμένο στην οροφή της γραμμικής μεγαλούπολης «The Line» στο NEOM, με προϋπολογισμό $1 δισ. και χρονοδιάγραμμα κατασκευής 2027–2032. Βεβαίως υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου. Η κατασκευή του «The Line» σταμάτησε ξαφνικά τον Σεπτέμβριο του 2025, με μόλις 2,4 χλμ. θεμελιώσεων ολοκληρωμένα και καμία υπέργεια κατασκευή. Το PIF κατέγραψε απομείωση $8 δισ. στα giga-projects, ενώ ένας εσωτερικός έλεγχος που διέρρευσε στη Wall Street Journal, ανέβασε το προβλεπόμενο συνολικό κόστος στα $8,8 τρισεκατομμύρια με ορίζοντα ολοκλήρωσης… το 2080. Ο πληθυσμιακός στόχος της νέας υπό κατασκευή μεγαλούπολης, συρρικνώθηκε από 1,5 εκατ. σε κάτω από 300.000 κατοίκους. Τον Μάρτιο ακυρώθηκε σύμβαση σήραγγας $1 δισ. με τη Hyundai, τον Μάιο η Webuild ανακοίνωσε καταγγελία συμβολαίου για τη γραμμή υψηλής ταχύτητας Connector, με ανεκτέλεστο €1 δισ. Ο προϋπολογισμός του NEOM για το 2026–2030 προβλέπει 60 δισ. ριάλ ($16 δισ.) σε αποζημιώσεις εργολάβων για καταγγελίες συμβάσεων, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του προβλεπόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος του 2026. Βεβαίως, η FIFA και οι διοργανωτές έχουν εκπονήσει ήδη ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αν το NEOM δεν προλάβει, οι αγώνες μεταφέρονται σε Ριάντ και Τζέντα. Τελικά στο ποδόσφαιρο, όπως και στα mega projects, η μπάλα υπακούει πάντα σε έναν νόμο, τη βαρύτητα.
O Πρόεδρος Τραμπ ψάχνεται για νέους δασμούς
-Η ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου, είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για το δασμολόγιο Τραμπ. Εκπνέει ο προσωρινός οριζόντιος δασμός 10% που είχε επιβάλει ο PotUS στις 20 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο, με ψήφους 6-3, ακύρωσε τους δασμούς IEEPA της περιόδου 2025, ανοίγοντας λογαριασμό επιστροφών 166 δισ. δολαρίων στους εισαγωγείς. O Πρόεδρος «μπάλωσε» τα πράγματα αξιοποιώντας το Section 122 του Trade Act του 1974 που επιτρέπει επιβάρυνση έως 15% αλλά μόνο για 150 ημέρες. Οι 150 ημέρες τελειώνουν αυτή την εβδομάδα ενώ και αυτός ο δασμός έχει ήδη κριθεί παράνομος πρωτόδικα από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου, με την έφεση σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει, μέσα στην εβδομάδα, νέους δασμούς 10% σε δεκάδες χώρες, ώστε να μην μείνει «κενό» ούτε μία ημέρα. Το νέο νομικό όχημα είναι το Section 301.Οι έρευνες για καταναγκαστική εργασία που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο σε 60 εμπορικούς εταίρους προβλέπουν 10% για Καναδά, Μεξικό, Ταϊβάν και Βρετανία και 12,5% για Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Ελβετία. Αυτοί είναι δασμοί χωρίς ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με το Section 122. Παράλληλα «τρέχουν» και άλλες έρευνες που θα νομιμοποιήσουν υψηλότερους συντελεστές. Οι σύμβουλοι του προέδρου προειδοποιούν ότι θα επαναληφθούν οι οικονομικοί κραδασμοί του αρχικού εμπορικού πολέμου λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ, προς το παρόν, δείχνει να προτιμά τους δασμούς από τις δημοσκοπήσεις.
Πηγή: newmoney.gr
Γιατί στο Ιατρικό Κέντρο άρχισαν να ακονίζουν τα νυστέρια
-Οι τακτικοί αναγνώστες του Dark Room θα θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες γράψαμε ότι "έκλεισε το deal Τράπεζας Πειραιώς-ΙΑΣΩ", προκαλώντας την αντίδραση της τράπεζας με μια ιδιαίτερη προς το περιεχόμενο ανακοίνωση, η οποία ανέφερε ότι “η Τράπεζα αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στη φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ». Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι “δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας η δημιουργία εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών, για το ορατό μέλλον” και κατέληγε ότι “η Τράπεζα απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών”. Λοιπόν η εξήγηση για το ιδιαίτερο περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι ότι το deal όχι της Τρ. Πειραιώς άμεσα, αλλά της Strix Holdings (ανήκει στην Τρ. Πειραιώς κατά 25% και κατά το υπόλοιπο 75% στην Βlantyre) έχει προκαλέσει σοβαρές παρασκηνιακές -προς το παρόν- αντιδράσεις τόσο στον κλάδο της υγείας, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ανταγωνισμός νιώθει πως η αγορά “στενεύει” σημαντικά και αισθάνεται πίεση. Για αυτό και επιδιώκει να “σκοτώσει” το σχέδιο της Τρ. Πειραιώς εν τη γενέσει του. Για παράδειγμα στην αγορά λέγεται ότι το Ιατρικό Κέντρο δεν ενθουσιάστηκε καθόλου από τα τεκταινόμενα με το ΙΑΣΩ, έχουν βγάλει τα νυστέρια και τα ακονίζουν. Ταυτόχρονα, ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πάρει τους δρόμους και αναζητούν συνεργασίες που θα τους εξασφαλίσουν μια ροή συμβολαίων. Παράλληλα, γίνονται συζητήσεις σε νομικά γραφεία για τις αντιδράσεις και “ζυγίζονται” διάφορες ενέργειες που ξεκινούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι τον SSM. H Τρ. Πειραιώς, που ασφαλώς δεν κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, έχει πάρει χαμπάρι ότι η αγορά έχει αναστατωθεί, οπότε δηλώνει “ότι απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών”.
Ο άξονας που φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα
-Την Παρασκευή παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο οδικός άξονας ολοκληρώνεται και παραδίδεται εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης από τη Λαμία προς την Εγνατία Οδό και φέρνοντας την Αθήνα σε απόσταση μόλις 2 ωρών και 35 λεπτών από την Καρδίτσα. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο που ενισχύει τη διασύνδεση της Δυτικής Θεσσαλίας με τον νότο και τη βόρεια Ελλάδα, διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές και βελτιώνει την πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές των τελευταίων ετών, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιφέρεια.
Η D-Day της Jumbo
-Κομβική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή συνεδρίαση για την Jumbo η οποία θα την ξεκινήσει χωρίς το υπόλοιπο τακτικό μέρισμα των 70 λεπτών ανά μετοχή. Αν η μετοχή «χωνέψει» μέρος του μερίσματος θα στείλει ένα δυνατό μήνυμα αλλαγής της χρηματιστηριακής συμπεριφοράς της προς την επενδυτική κοινότητα. Ένα πρώτο θετικό μήνυμα πάντως εστάλη με τις αγορές 35.577 μετοχών που πραγματοποίησε στις 17 Ιουλίου η Σοφία Βακάκη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Τι είδαν Latsco και EOS Capital στη Nova ICT
-Ένα ευρύτερο επενδυτικό σχήμα γύρω από τη Nova ICT, αξιοποιώντας τη δυναμική της εταιρείας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, επιδιώκει να δημιουργήσει η Motor Oil μαζί με τις Latco και ΕΟS Capital που εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο αποκτώντας το 30% της εταιρείας. Η Nova ICT τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει χαρτοφυλάκιο έργων σε στρατηγικούς τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, τα utilities και τα smart cities, ενώ επενδύει σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας και έξυπνων υποδομών, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή της στον ιδιωτικό τομέα και στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την E.E. Μεταξύ αυτών τα πλέον σημαντικά είναι η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνολικού προϋπολογισμού 72,3 εκατ. ευρώ, έργο 27 εκατ. ευρώ για τον Οργανισμό Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publications Office of the EU), η ψηφιοποίηση φακέλων πολιτών τρίτων χωρών για το Υπουργείο Μετανάστευσης, τα e-Schools και εργαστήρια STEM για το Υπουργείο Παιδείας, η διασύνδεση δημόσιων νοσοκομείων μέσω του GRNET κ.α. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος της εξαγοράς, η απόκτηση του 50% της Nova ICT από τη Motor Oil μέσω της Ireon Technologies Limited, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 121 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αντανακλά τόσο την κερδοφορία όσο και τις προοπτικές της αγοράς ICT. Το 2025 η εταιρεία υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών της στα 123,65 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 134% στα 15,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 126% στα 11,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί μηδενικό καθαρό δανεισμό, και με βάση αυτά τα δεδομένα η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με πολλαπλασιαστή περίπου 8 φορές το EBITDA και 11,8 φορές τα καθαρά κέρδη, αποτιμήσεις που θεωρούνται ελκυστικές για έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς και τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας, cloud και συστημάτων πληροφορικής κ.ά.
Η ψήφος εμπιστοσύνης της Morgan Stanley επανέφερε τις Eurobank-Τρ. Πειραιώς στον δρόμο των ρεκόρ
-Ο τραπεζικός κλάδος αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στον Γενικό Δείκτη ώστε να προσεγγίσει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Με «άλμα» 4,3% ο τραπεζικός δείκτης σκαρφάλωσε στις 2.847 μονάδες, ψαλιδίζοντας αισθητά την απόσταση από το υψηλό έτους των 2.900 μονάδων. Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η Eurobank, πραγματοποιώντας ράλι 6,2% στα 4,4 ευρώ. Η μετοχή ισοφάρισε τις φετινές της κορυφές, διαμορφώνοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 15,85 δισ. ευρώ και πλησιάζοντας το ορόσημο των 16 δισ. ευρώ. Επόμενο στοίχημα για τη Eurobank αποτελούν τα 5 ευρώ, ένα επίπεδο που η μετοχή έχει να συναντήσει από τον Αύγουστο του 2015. Εγγύτερα στα δικά της υψηλά έτους βρέθηκε και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέγραψε ισχυρή άνοδο 5,6% κλείνοντας στα 9,4 ευρώ, μία ανάσα από το φετινό ρεκόρ των 9,47 ευρώ. Για την Πειραιώς, ο επόμενος στόχος τοποθετείται στα 10 ευρώ, μία τιμή που αγνοείται από τα μέσα Μαρτίου του 2021. Η χρονική συγκυρία της ανοδικής αυτής έκρηξης δεν είναι τυχαία. Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Morgan Stanley, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του αμερικανικού επενδυτικού οίκου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση overweight και για τις δύο συστημικές τράπεζες, δίνοντας τιμές στόχους τα 4,9 ευρώ για τη Eurobank και τα 11,3 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, ενόψει των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα του β' τριμήνου, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαθέτει ισχυρούς καταλύτες για αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων (guidance) κερδοφορίας και καθαρών εσόδων από τόκους.
Η CrediaBank, οι (αβάσιμες) φήμες και οι συμφωνίες
-Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η μετοχή της CrediaBank μετρά απώλειες περίπου -22% σε έναν μήνα. Είναι το τεχνικό αποτύπωμα του placement των 300 εκατ. ευρώ της Thrivest η οποία μείωσε τη συμμετοχή της στο 24%, αυξάνοντας τη διασπορά και τη ρευστότητα με το αναπόφευκτο βραχυπρόθεσμο κόστος της προσφοράς χαρτιών. Η συναλλαγή τροφοδότησε στην αγορά φήμες και «πληροφορίες» ότι σειρά έχει τώρα το Ελληνικό Δημόσιο, που ελέγχει μέσω του Υπερταμείου το 29,4%. Σύμφωνα με σοβαρές πηγές τέτοια πρόθεση δεν υπήρξε. Τα γεγονότα, άλλωστε, συνηγορούν, καθώς στο placement το Υπερταμείο δεν διέθεσε ούτε μία μετοχή και μετά τη συναλλαγή αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της τράπεζας. Προφανώς κάποια στιγμή στο μέλλον θα θελήσει να μειώσει τη συμμετοχή του, αλλά συγκεκριμένος σχεδιασμός σε αυτήν τη συγκυρία δεν υφίσταται. Η 5η τραπεζική δύναμη της χώρας κλείδωσε μέσα σε 5 μέρες, 2 συμφωνίες που αλλάζουν το status της. Πρώτη, η στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική τράπεζα συμπράττει με τον γαλλικό κολοσσό στο Wealth Management. Στο ίδιο τραπέζι κάθισε και η Gambit Financial Services, ο ψηφιακός επενδυτικός βραχίονας του ομίλου. Το στοίχημα δεν είναι απλώς η διάθεση προϊόντων αλλά ψηφιακή πλατφόρμα συμβουλευτικής. Δεύτερη, η ένταξη στο πρόγραμμα Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΤΕπ. Η Credia είναι η 2η ελληνική τράπεζα και πρώτη μη συστημική σε όλη την Ευρώπη που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Πιστωτική γραμμή 100 εκατ. ευρώ, με την πρώτη δόση των 50 εκατ. ήδη υπογεγραμμένη. Μέσω μόχλευσης κινητοποιεί έως 200 εκατ. για μικρομεσαίες και mid-caps σε άμυνα, ασφάλεια και τεχνολογίες διττής χρήσης, με προέκταση στο leasing εξοπλισμού.
Στα όρια του σήμερα το σύστημα ηλεκτρισμού
-Τα 12.500 MW προβλέπεται να αγγίξει σήμερα η αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα θα καταγράψουμε ιστορικό ρεκόρ, σχεδόν διπλάσια μεγαβάτ από τα επίπεδα Απριλίου–Μαΐου που δεν ξεπέρασαν ποτέ τα 7.000 MW. Η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει την έκρηξη της ζήτησης. Επί 10 συνεχόμενες ημέρες (με μοναδική εξαίρεση την Κυριακή 19 Ιουλίου), η χονδρική κρατήθηκε σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με εξάρσεις έως τα €258/MWh. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, διαμορφώθηκε το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου στα €113,29/MWh αυξημένη +22% έναντι του Ιουνίου, ενώ χθες ξεπέρασε τα 142 ευρώ/MWh, με βραδινές αιχμές στα 223,64 ευρώ. Μέχρι σήμερα το μείγμα κράτησε τις ισορροπίες. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 47,6% της παραγωγής, με τα υδροηλεκτρικά σε ρόλο-κλειδί στις ώρες αιχμής, το φυσικό αέριο κινήθηκε μεταξύ 30% και 39% ενώ μετά από καιρό εμφανίστηκαν και εισαγωγές 6%–7%. Το πρόβλημα είναι ότι το φυσικό αέριο κοστίζει. Το TTF κινείται πάνω από τα €48 /MWh, άνοδος πάνω από +50% από τα προπολεμικά επίπεδα, με τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να τροφοδοτεί το ράλι. Το κρίσιμο μέτωπο είναι η λιανική αγορά. Τους προηγούμενους μήνες, όσο ο καύσωνας στην Ευρώπη «έκαιγε» την τιμή χονδρικής, οι ελληνικοί πάροχοι απορροφούσαν το κόστος και κρατούσαν σταθερά τα τιμολόγια. Με τον Αύγουστο, τον βαρύτερο μήνα της τουριστικής αιχμής, προ των πυλών, τα περιθώρια αυτά εξαντλούνται. Στο ΥΠΕΝ οι καθημερινές συσκέψεις αξιολογούν την ανάγκη νέων επιδοτήσεων.
Αλλαγή σελίδας για την οικογένεια Κουτσιανά
-Αλλαγή σελίδας σηματοδοτούν οι εξελίξεις γύρω από το επιχειρηματικό εγχείρημα της οικογένειας Κουτσιανά, την εταιρεία «Symbeeosis Ευ Ζην», που έστησαν ο Νίκος και η Νίκη Κουτσιανά μετά την πώληση της Apivita. Και τούτο καθώς, όπως πληροφορείται η στήλη, πριν λίγες μέρες δρομολογήθηκε η συγχώνευσή της με τη Nacaro Foods Α.Ε., με αυτήν ως απορροφώσα εταιρεία και τη Symbeeosis ως απορροφώμενη. Η Nacaro Foods είναι μια ελληνική εταιρεία premium τροφίμων, με κεντρικό πρόσωπο και επικεφαλής (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) τον σεφ Βαγγέλη Λιάκο, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τον αρχιτέκτονα Κώστα Πουλόπουλο και μέλη τον Αλέξανδρο Νίκου, τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, τον Ηλία Παντικάκη και τον Χρήστο Πλαΐτη, ιδρυτή της Sugarbeet. Περιγράφεται ως ένα πολυδιάστατο γαστρονομικό εγχείρημα, το οποίο διαθέτει στην αγορά τρόφιμα και ελαιόλαδο που παράγονται παραδοσιακά από μικρούς παραγωγούς σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Βασικό όπλο της είναι το brand «Yiayia and Friends» (δηλαδή η Γιαγιά και οι φίλοι της), που αντλεί έμπνευση από την παράδοση και την αυθεντικότητα της ελληνικής επαρχίας. H Nacaro Foods ιδρύθηκε το 2017 και τον περασμένο Μάιο έγινε Α.Ε., ενώ επεκτείνεται και στο χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών κ.ά. Η εταιρεία εδρεύει στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από τα Δ.Σ. των δύο εταιρειών στις 10 Ιουλίου και παράλληλα προχώρησαν οι εκθέσεις αποτίμησης και το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η οποία προβλέπει την ενοποίηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δυο εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης Symbeeosis στην Nacaro Foods. Όλα αυτά με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 11 Μαΐου 2026. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεν Nacaro έχει μετοχικό κεφάλαιο 55.555 ευρώ, ενώ η Symbeeosis 5.368.300 ευρώ, ωστόσο η τελευταία εμφανίζει και «αποτελέσματα εις νέον» ζημίες ύψους 8,48 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται στο σχέδιο σύμβασης, «με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώμενη (Symbeeosis) θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητάς χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση». Επομένως, μιλάμε για πραγματική «αλλαγή σελίδας» τουλάχιστον για την οικογένεια Κουτσιανά…
Η Ινδία απογειώθηκε, η μετοχή της AEGEAN όχι ακόμη
-Σαράντα χιλιάδες επιβάτες σε 6 μήνες. Αυτός είναι ο απολογισμός της IndiGo από την πρώτη απευθείας αεροπορική γέφυρα Ελλάδας–Ινδίας που άνοιξε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με τα νέα A321XLR από Δελχί και Μουμπάι. Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» λειτουργεί ήδη και ως κόμβος διοχέτευσης Ινδών ταξιδιωτών προς άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι το πραγματικό αφήγημα αυτής της συμφωνίας. Το 2025, περίπου το 81% της κίνησης μεταξύ των δύο χωρών, περνούσε από τους κόμβους του Κόλπου. Ακόμη και μετά την είσοδο της IndiGo, οι ανταποκρίσεις κρατούν υψηλό μερίδιο. Αυτή είναι μια πίτα που διεκδικεί η AEGEAN. Ο ρεαλιστικός ορίζοντας για πτήσεις προς Δελχί και Μουμπάι μετατίθεται πλέον στο 2027, σε μια συγκυρία που οι καθυστερήσεις παραδόσεων της Airbus (τα τέσσερα A321neo LR αναμένονται το β' τρίμηνο του 2027) και οι αναταράξεις στους αεροδιαδρόμους της Μέσης Ανατολής έχουν ανατρέψει κάθε προγραμματισμό. Στο Euronext Athens, η μετοχή της AEGEAN αποτιμάται στο 1,078 δισ. ευρώ, -13% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Η διακρατική συμφωνία για ελεγχόμενη έλευση Ινδών εργαζομένων έχει σημαντική γεωπολιτική διάσταση. Οι 200.000 που ακούγονται δεν είναι εγκεκριμένες μετακλήσεις, αποτυπώνουν το συνολικό έλλειμμα εργατικών χεριών της οικονομίας, εκτιμώμενο σε 200.000–300.000 θέσεις. Στο βάθος του ορίζοντα, το 2027, εμφανίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στο Καστέλι, με πλήρη εμπορική λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028. Οι αεροδιάδρομοι Αθήνας–Ινδίας έχουν ήδη γεμίσει πριν προλάβει το χρηματιστηριακό ταμπλό να τους αξιολογήσει.
Οι αγορές προβλέψεων αλλάζουν τη βιομηχανία του online στοιχηματισμού
-Το Μουντιάλ του 2026 ανέδειξε έναν νέο ανταγωνιστή για τη βιομηχανία του online στοιχηματισμού: τις αγορές προβλέψεων (prediction markets). Η Kalshi, ο μεγαλύτερος παίκτης του κλάδου στις ΗΠΑ, κατέρριψε διαδοχικά τα ρεκόρ συναλλαγών της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με τη δραστηριότητα να είναι σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με την H2 Gambling Capital, οι αγορές προβλέψεων αντιστοιχούσαν πλέον περίπου στο 27% του νόμιμου όγκου αθλητικού στοιχηματισμού στις ΗΠΑ, έναντι μόλις 9% στις αρχές του 2026, ενώ κατά τη διάρκεια του τουρνουά η εφαρμογή της Kalshi κατέγραψε περισσότερους ημερήσιους χρήστες από τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες online στοιχηματισμού της χώρας, τις DraftKings και FanDuel. Η ταχεία ανάπτυξη των prediction markets, τα οποία επιτρέπουν συναλλαγές πάνω στην έκβαση αθλητικών γεγονότων αλλά και γεγονότων όπως οι εκλογές ή οι καιρικές συνθήκες, έχει αναγκάσει τις παραδοσιακές στοιχηματικές εταιρείες να αναπτύξουν αντίστοιχα προϊόντα. Παρότι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πλατφόρμες αυτές απευθύνονται σε διαφορετικό και πιθανώς λιγότερο κερδοφόρο κοινό, θεωρούν ότι αποτελούν πλέον έναν μόνιμο ανταγωνιστικό παράγοντα, αποσπώντας σταδιακά μερίδιο αγοράς από τα κλασικά sportsbooks και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στον κλάδο.
Η κινέζικη καρφίτσα που μπορεί να σκάσει τη φούσκα
-Το τραπεζικό σύστημα της Κίνας είναι το μεγαλύτερο του κόσμου με ενεργητικό $70,2 τρισεκατομμυρίων, μεγαλύτερο από ΗΠΑ και ΕΕ μαζί. Οι κινεζικές τράπεζες δηλώνουν ότι τα «κόκκινα δάνεια» στους ισολογισμούς τους δεν ξεπερνούν το 1,52%. Όλα αυτά την εποχή που οι πραγματικές τιμές κατοικιών στην Κίνα έχουν χάσει -23% από το 2021, οι νέες τιμές πέφτουν επί 35 συνεχόμενους μήνες και 65–80 εκατομμύρια σπίτια μένουν αδιάθετα. Ο Μιχάλης Νικολέτος (DeFi Advisors, Ιούλιος 2026) αντιπαραβάλλει τους αριθμούς σε αντίστοιχες στεγαστικές κρίσεις μεγάλων οικονομιών. Στις ΗΠΑ, το 2008, τα NPLs κορύφωσαν στο 5,6%, στην Ισπανία στο 13,6%, στην Ιρλανδία πάνω από 25%. Καμία κρίση ακινήτων δεν παρήγαγε ποτέ «κόκκινα δάνεια» μόλις 1,52%. Εφαρμόζοντας τις ιστορικές αναλογίες, οι κρυφές ζημίες των κινεζικών τραπεζών υπολογίζονται σε $2,5 έως $7,7 τρισεκατομμύρια και η συνολική ζημία του χρηματοπιστωτικού συστήματος (με trusts, Ασφαλιστικές, Belt & Road και δημοσιονομικό κόστος) σε $7,7 τρισ. ακολουθώντας απλώς το βασικό σενάριο, δηλαδή 15 φορές τα επίσημα κόκκινα δάνεια, 37% του ΑΕΠ. Απέναντι σε αυτά, προβλέψεις και ετήσια κέρδη καλύπτουν μόλις $1,28 τρισ., ενώ η κρατική ανακεφαλαιοποίηση μέχρι σήμερα ($74 δισ.) είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Το «κινέζικο κόλπο» που κρύβει τις ζημίες, φουσκώνει ταυτόχρονα και το ΑΕΠ. Με τις επενδύσεις που ανέρχονται στο 40% της οικονομίας, να συρρικνώνονται και τη χώρα σε αποπληθωρισμό, το «+5%» της ανάπτυξης προκαλεί σοβαρές μαθηματικές αμφιβολίες. Περισσότερο καθησυχαστική είναι η εκτίμηση του συγγραφέα της έκθεσης ότι μια «στιγμή Lehman» δεν είναι πιθανό σενάριο για την Κίνα σήμερα. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί είναι ένα «ιαπωνικού τύπου αργό ξεφούσκωμα», με μια χαμένη δεκαετία, διάβρωση του γιουάν σε πραγματικούς όρους και δομική πίεση σε εμπορεύματα και παγκόσμια ζήτηση. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη καρφίτσα, που ακουμπά ήδη τη μεγάλη φούσκα. Απλώς στην Κίνα, ακόμη και τα σκασίματα συνήθως γίνονται με κρατικό σχεδιασμό, αργά, αθόρυβα και με τον λογαριασμό στους καταθέτες.
Ο «Τσάρος» της βρετανικής οικονομίας και οι αγορές μετοχών και ομολόγων
-Ο Τζον Χίλι, 66 ετών, πρώην υπουργός Άμυνας, ορίστηκε υπουργός Οικονομικών στη Βρετανία, κόντρα στα στοιχήματα των αγορών που έδειχναν τους Σαμπάνα Μαχμούντ ή Εντ Μίλιμπαντ. Η υποδοχή του Τζον Χίλι στο βρετανικό Θησαυροφυλάκιο έγινε με δύο ταχύτητες. Τη Δευτέρα, η δήλωση νέου Πρωθυπουργού Μπέρναμ περί «κάθε ευελιξίας» στους δημοσιονομικούς κανόνες έστειλε το 10ετές Βρετανικό Κρατικό Ομόλογο (gilt) 8 μονάδες βάσης υψηλότερα στο 5,049% και το 30ετές στο 5,75%, υψηλό δύο μηνών. Η λίρα στερλίνα έπεσε στο 1,341 (-0,29%) έναντι του δολαρίου και ο χρηματιστηριακός δείκτης FTSE 100 στο -0,71%, στις 10.524,76 μονάδες. Την Τρίτη, η ετυμηγορία άλλαξε πρόσημο, προσεκτικά και επιλεκτικά. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη, με το 10ετές στο 5,025%, και η στερλίνα ανέκαμψε στο 1,3450 με το δολάριο. Έναντι του ευρώ, η ισοτιμία κινήθηκε την Τρίτη στο 1,1772 (από χαμηλό Δευτέρας 1,1759). Το πραγματικό πάρτι όμως έγινε στο ταμπλό της άμυνας. Η Babcock εκτοξεύθηκε έως +6,8%, η BAE Systems +3,4% στις 1.939 πένες, η QinetiQ +4,5%, με τον ευρωπαϊκό δείκτη aerospace & defence στο +1%. Η αγορά τιμολογεί αυτό που ο ίδιος ο Χίλι υπερασπίστηκε όταν υπέβαλε την παραίτηση του τον Ιούνιο. Υποστήριξε ότι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 3% του ΑΕΠ αντί του 2,7% του ισχύοντος σχεδίου, με πορεία προς το 3,5% έως το 2035. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε προτεραιότητα σε βρετανικές εταιρείες στις προμήθειες. Ξαφνικά στο Λονδίνο επανέρχεται η συζήτηση για τα «αμυντικά ομόλογα», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος υπουργός εξετάζει και συνεργασία με την DSRB, την Αναπτυξιακή Τράπεζα άμυνας που ο Στάρμερ είχε απορρίψει και στην οποία συμμετέχει από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα. Σ’ αυτό το σκηνικό υπάρχει μια προφανής αντίφαση. Οι μετοχές πανηγυρίζουν για τις δαπάνες, τα ομόλογα θα κληθούν να τις χρηματοδοτήσουν, με το 10ετές πάνω από 5% ενώ τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ασφυκτικά περιορισμένα. Στο Λονδίνο του 2026, όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό της αγάπης στις αμυντικές δαπάνες του Χίλι.
Ποδόσφαιρο σε γήπεδα πάνω σε ουρανοξύστες
-Ανεξάρτητα από τις πολλές παραφωνίες και τεχνικές δυσκολίες που διαπιστώσαμε όλοι στο φετινό Mundial, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα γήπεδα επί αμερικανικού εδάφους είχαν τεχνική αρτιότητα και υπερεξελιγμένη τεχνολογία που εντυπωσίασε. Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να πάει το θέμα ένα βήμα παρακάτω ή αν θέλετε ένα βήμα πιο ψηλά. Υπόσχεται ότι στο Μουντιάλ 2034, θα δούμε το πρώτο «εναέριο» γήπεδο στον κόσμο. Ένα γήπεδο 46.000 θέσεων, 350 μέτρα πάνω από το έδαφος, κυριολεκτικά πάνω σ’ έναν ουρανοξύστη, ενσωματωμένο στην οροφή της γραμμικής μεγαλούπολης «The Line» στο NEOM, με προϋπολογισμό $1 δισ. και χρονοδιάγραμμα κατασκευής 2027–2032. Βεβαίως υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου. Η κατασκευή του «The Line» σταμάτησε ξαφνικά τον Σεπτέμβριο του 2025, με μόλις 2,4 χλμ. θεμελιώσεων ολοκληρωμένα και καμία υπέργεια κατασκευή. Το PIF κατέγραψε απομείωση $8 δισ. στα giga-projects, ενώ ένας εσωτερικός έλεγχος που διέρρευσε στη Wall Street Journal, ανέβασε το προβλεπόμενο συνολικό κόστος στα $8,8 τρισεκατομμύρια με ορίζοντα ολοκλήρωσης… το 2080. Ο πληθυσμιακός στόχος της νέας υπό κατασκευή μεγαλούπολης, συρρικνώθηκε από 1,5 εκατ. σε κάτω από 300.000 κατοίκους. Τον Μάρτιο ακυρώθηκε σύμβαση σήραγγας $1 δισ. με τη Hyundai, τον Μάιο η Webuild ανακοίνωσε καταγγελία συμβολαίου για τη γραμμή υψηλής ταχύτητας Connector, με ανεκτέλεστο €1 δισ. Ο προϋπολογισμός του NEOM για το 2026–2030 προβλέπει 60 δισ. ριάλ ($16 δισ.) σε αποζημιώσεις εργολάβων για καταγγελίες συμβάσεων, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του προβλεπόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος του 2026. Βεβαίως, η FIFA και οι διοργανωτές έχουν εκπονήσει ήδη ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αν το NEOM δεν προλάβει, οι αγώνες μεταφέρονται σε Ριάντ και Τζέντα. Τελικά στο ποδόσφαιρο, όπως και στα mega projects, η μπάλα υπακούει πάντα σε έναν νόμο, τη βαρύτητα.
O Πρόεδρος Τραμπ ψάχνεται για νέους δασμούς
-Η ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου, είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για το δασμολόγιο Τραμπ. Εκπνέει ο προσωρινός οριζόντιος δασμός 10% που είχε επιβάλει ο PotUS στις 20 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο, με ψήφους 6-3, ακύρωσε τους δασμούς IEEPA της περιόδου 2025, ανοίγοντας λογαριασμό επιστροφών 166 δισ. δολαρίων στους εισαγωγείς. O Πρόεδρος «μπάλωσε» τα πράγματα αξιοποιώντας το Section 122 του Trade Act του 1974 που επιτρέπει επιβάρυνση έως 15% αλλά μόνο για 150 ημέρες. Οι 150 ημέρες τελειώνουν αυτή την εβδομάδα ενώ και αυτός ο δασμός έχει ήδη κριθεί παράνομος πρωτόδικα από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου, με την έφεση σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει, μέσα στην εβδομάδα, νέους δασμούς 10% σε δεκάδες χώρες, ώστε να μην μείνει «κενό» ούτε μία ημέρα. Το νέο νομικό όχημα είναι το Section 301.Οι έρευνες για καταναγκαστική εργασία που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο σε 60 εμπορικούς εταίρους προβλέπουν 10% για Καναδά, Μεξικό, Ταϊβάν και Βρετανία και 12,5% για Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Ελβετία. Αυτοί είναι δασμοί χωρίς ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με το Section 122. Παράλληλα «τρέχουν» και άλλες έρευνες που θα νομιμοποιήσουν υψηλότερους συντελεστές. Οι σύμβουλοι του προέδρου προειδοποιούν ότι θα επαναληφθούν οι οικονομικοί κραδασμοί του αρχικού εμπορικού πολέμου λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ, προς το παρόν, δείχνει να προτιμά τους δασμούς από τις δημοσκοπήσεις.
Πηγή: newmoney.gr
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