Ο εθνικός μας διαφημιστής τα παίρνει όλα (από το Δημόσιο) και συμφέρει, η ζάλη της ΕΛ.Α.Σ. (Αλέξη) για τα μη κρατικά, τα μαχαίρια για τα ιδιωτικά νοσοκομεία

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Τώρα εγώ φεύγω από την ΕΡΤ για να μη νομίζει κανείς ότι έχω και κάτι προσωπικό με τους ανθρώπους και σας πάω στη διαφημιστική που πήρε το «χρυσό πακέτο». Η εταιρεία λέγεται Choose και ο ιδιοκτήτης της μέχρι το 2018 έπαιρνε κάτι ψιλοδουλίτσες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αίφνης το παιδί έγινε της κυβερνήσεως από το 2019 και μετά. Κάτι σαν τον Μάκη Σεριάτο της δεκαετίας του 2000, θα τον θυμούνται οι παλαιότεροι, αν και χρεοκόπησε ο άνθρωπος. Βεβαίως τότε δεν έδινε δουλειά το Δημόσιο μόνο στον Σεριάτο, υπήρχαν και 5-6 άλλοι διαφημιστές και κάπως μοιραζόταν το… μεροκάματο. Τώρα ο συγκεκριμένος δεν υπάρχει… διαφημιστική πέτρα και εκδήλωση του Δημοσίου που να μην είναι από πίσω. Νέο τζάκι ο Γιάννης Δέτσης, τα παίρνει όλα και μάλλον συμφέρει αφού του τα δίνει η κυβέρνηση. Δείτε μερικά νούμερα και τζίρους για να καταλάβετε για τι μιλάμε. Το 2018 λοιπόν η εταιρεία Choose είχε τζίρο 1 εκατομμύριο και κέρδη 16.000 ευρώ. Το 2019 ο τζίρος ήταν 1,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη 81.000 και μετά άρχισε η απογείωση. Το 2021 ο τζίρος πήγε στα 4 εκατ. ευρώ, το 2022 στα 10,4 εκατ. ευρώ, το 2023 στα 17,1 εκατ. ευρώ, τo 2024 έπεσε κάπως στα 14,1, αλλά το 2025 έφτασε σε τζίρο τα 25 εκατ. ευρώ και κέρδη 5,56 εκατ. ευρώ.Βροχή κρατικών συμβάσεων 255 εκατ. ευρώ- Μη φανταστείτε ότι αυτοί οι τζίροι είναι γιατί όλη η αγορά (ιδιώτες) άρχισε να διαφημίζεται από την Choose. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), η Choose έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατ. ευρώ, από τις 21 Αυγούστου 2017 ως τον Ιούλιο, φέτος. Τελευταία σύμβαση στις 14 Ιουλίου, με το Υπουργείο Τουρισμού με συνολική αξία 5,32 εκατομμύρια ευρώ. Μεγαλύτερη σύμβαση, με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, μετά με το Υπουργείο Εργασίας (το 2025), ύψους 28,37 και μετά άλλη μία από το Υπουργείο Εργασίας ύψους 18,69 εκατομμυρίων ευρώ. Έπονται δεκάδες άλλες μικρές, μεσαίες και μεγάλες, όλες από το Δημόσιο ή από δημόσιους οργανισμούς όλων των ειδών. Κυρίως ο κ. Δέτσης μοιράζει την κρατική διαφήμιση, αν με αντιλαμβάνεσθε.Τι πήρε επί ΣΥΡΙΖΑ-Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, επί ΣΥΡΙΖΑ η Choose πήρε 10 κρατικές συμβάσεις, συνολικής αξίας 700.000 ευρώ περίπου (έναντι 229 συμβάσεων, αξίας 255 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, από τις 21-8-2017 ως σήμερα). Η πρώτη ήταν στις 18/7/2017, από την Περιφέρεια Κρήτης, αξίας 30.202 ευρώ. Από εκεί και μετά έχουμε, ανά φορέα, αξία σύμβασης και ημερομηνία: -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου στις 4/4/2018 αξίας 228.000 ευρώ (η μεγαλύτερη), ΕΣΠΑ 29.500 ευρώ 27/4/2018, ΥΠΟΙΚ 16.000 ευρώ 29/8/2018, Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος 137.096 ευρώ στις 30/9/2018 και άλλες 118.950 ευρώ στις 18/9/2018, Υπουργείο Περιβάλλοντος 27.500 ευρώ στις 23/10/2018 -ΥΠΟΙΚ 56.050 ευρώ στις 22/1/2019, Ελληνικό Κτηματολόγιο 18.900 ευρώ στις 10-5-2019, Περιφέρεια Κρήτης 125.000 ευρώ στις 19-7-2019. Προφανώς η δουλειά που κάνει ο κ. Δέτσης δεν παίζεται διότι όπως διαπιστώνεται δεν έχει αντίπαλο στην αγορά. Ειδικά στις αναθέσεις του Δημοσίου. Πάντως χθες η εταιρεία, απαντώντας στο δημοσίευμα, έθεσε υπόψιν της στήλης την εκδοχή της σχετικά με τη σύμβαση που πήρε από την ΕΡΤ και πώς την υλοποίησε. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Παρά ταύτα, αν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι ένα κανάλι που πήρε και πρόβαλε κατ' αποκλειστικότητα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη για το 2026 όπως είναι το παγκόσμιο κύπελλο με τηλεθεάσεις από 30% έως 90% χρειάζεται επιπλέον ειδική προβολή από... influencers και τους ηθοποιούς κ.κ. Λευτέρη Ελευθερίου και Αντώνη Κρόμπα και αναρτήσεις ύψους 623.000 ευρώ, να μας το πει κι εμάς!Ο διάδοχος του Ταμείου Ανάκαμψης-Όπως το έθεσε ο Πιερρ στη χθεσινή εκδήλωση του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης 2026-2030, το νέο αυτό σχήμα απαντά στο ερώτημα «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;». Η προίκα του νέου προγράμματος είναι 23 δισ., εκ των οποίων τα 17,1 δισ. είναι νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,8 δισ. είναι η ολοκλήρωση έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι επενδύσεις θα γίνουν στις υποδομές, στην πολιτική προστασία, στην πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ αρχιτέκτονας του νέου ταμείου είναι ο Νίκος Παπαθανάσης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια πολλών υπουργών και περιφερειακών που είχαν μαζευτεί χθες στο Ωδείο Αθηνών. Και, όπως το έθεσε ο Κ.Μ, ο πήχης μπαίνει ψηλά για να επιτευχθεί επί της ουσίας η σύγκλιση με την Ευρώπη.Πρόγραμμα τετραετίας από τη ΔΕΘ-Μια αποστροφή του Μητσοτάκη που πέρασε στα «ψιλά» από τη χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης είναι ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα της ΝΔ για τις επόμενες εκλογές που θα έχει ορίζοντα τετραετίας, για την Ελλάδα του 2030. Οι διεργασίες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Χατζηδάκη είναι τακτικές, στις συσκέψεις που γίνονται και δύο φορές την εβδομάδα συμμετέχουν αρκετοί υπουργοί, στελέχη του Μαξίμου, αλλά και τεχνοκράτες εκτός κυβέρνησης. Ο στόχος είναι ο Μητσοτάκης να μπορεί να πει ορισμένα κεντρικά νούμερα-στόχους για την επόμενη τετραετία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα επαναλαμβάνει όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές.Καλοκαιρινή ζάλη για τα μη κρατικά ΑΕΙ-Από εκεί που δεν το περιμέναμε μας το έφερε το νέο κόμμα Τσίπρα που αποφάσισε να παρουσιάσει τις προτάσεις του για την Παιδεία. Μεταξύ αυτών είναι οι αναφορές στα μη κρατικά πανεπιστήμια από την τομεάρχη Ιωάννα Λαλιώτου που μόνο αυτή κατάλαβε. Κωδικοποιώ: είπε ότι η ΕΛ.Α.Σ θα κάνει μεγάλες αλλαγές στον νόμο Πιερρακάκη, αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει τον νόμο που έχει πάρει έγκριση από το ΣτΕ, στο πλαίσιο της «ασφάλειας δικαίου», αλλά την ίδια ώρα δεν συμφωνεί με την κατάργηση του άρθρου 16. Δηλαδή, αποδέχεται ως κατάσταση τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά διαφωνεί με την κατάργηση του Συνταγματικού περιορισμού. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή την περιπεπλεγμένη περιπλοκή την έπιασαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και άρχισαν το πελέκημα στο κόμμα του Αλέξη, το οποίο η αλήθεια είναι ότι ρίχνει στον δημόσιο διάλογο ιδέες και ό,τι κάτσει…Η γιορτή υπό βροχή