Μαριάνθη Κάσδαγλη: Η θάλασσα δεν ξεχωρίζει άνδρες και γυναίκες, αναγνωρίζει μόνο τους ικανούς ανθρώπους
Μαριάνθη Κάσδαγλη: Η θάλασσα δεν ξεχωρίζει άνδρες και γυναίκες, αναγνωρίζει μόνο τους ικανούς ανθρώπους
Η πλοίαρχος Α’ Ε.Ν. και επιχειρηματίας Μαριάνθη Κάσδαγλη μιλά για την πορεία της στη ναυτιλία, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως γυναίκα στη γέφυρα των πλοίων και το όραμά της να δημιουργήσει ένα ελληνικό brand στον χώρο του luxury yachting μέσω της Lady Captain Yachts
Η Μαριάνθη Κάσδαγλη είναι μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της νέας γενιάς της ελληνικής ναυτιλίας. Σε έναν χώρο όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι μειοψηφία, η ίδια κατάφερε να χαράξει πορεία που βασίστηκε στη γνώση, στην επιμονή και την επαγγελματική επάρκεια. Απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, ναυτολογήθηκε ως δόκιμος καταστρώματος και εξελίχθηκε διαδοχικά στις θέσεις Apprentice Officer, Junior Officer, ανθυποπλοιάρχου και υποπλοιάρχου σε φορτηγά πλοία, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε διεθνείς πλόες και απαιτητικές συνθήκες ναυσιπλοΐας.
Μετά την απόκτηση του διπλώματος υποπλοιάρχου, εργάστηκε σε κρουαζιερόπλοια και την ελληνική ακτοπλοΐα, διευρύνοντας περαιτέρω την εμπειρία της στον τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας. Στη συνέχεια στράφηκε στον χώρο του yachting, υπηρετώντας αρχικά ως ύπαρχος σε θαλαμηγό 65 μέτρων με εκτεταμένους πλόες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου Α’, ανέλαβε καθήκοντα πλοιάρχου αρχικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αργότερα δραστηριοποιήθηκε ενεργά ως πλοίαρχος στον χώρο των superyachts στην Ελλάδα, σε φορτηγά πλοία υπερατλαντικών ταξιδιών, αλλά και στην ελληνική ακτοπλοΐα, προτού στραφεί στον απαιτητικό κόσμο του luxury yachting.
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Μετά την απόκτηση του διπλώματος υποπλοιάρχου, εργάστηκε σε κρουαζιερόπλοια και την ελληνική ακτοπλοΐα, διευρύνοντας περαιτέρω την εμπειρία της στον τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας. Στη συνέχεια στράφηκε στον χώρο του yachting, υπηρετώντας αρχικά ως ύπαρχος σε θαλαμηγό 65 μέτρων με εκτεταμένους πλόες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου Α’, ανέλαβε καθήκοντα πλοιάρχου αρχικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αργότερα δραστηριοποιήθηκε ενεργά ως πλοίαρχος στον χώρο των superyachts στην Ελλάδα, σε φορτηγά πλοία υπερατλαντικών ταξιδιών, αλλά και στην ελληνική ακτοπλοΐα, προτού στραφεί στον απαιτητικό κόσμο του luxury yachting.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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