Μαριάνθη Κάσδαγλη: Η θάλασσα δεν ξεχωρίζει άνδρες και γυναίκες, αναγνωρίζει μόνο τους ικανούς ανθρώπους

Η πλοίαρχος Α’ Ε.Ν. και επιχειρηματίας Μαριάνθη Κάσδαγλη μιλά για την πορεία της στη ναυτιλία, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως γυναίκα στη γέφυρα των πλοίων και το όραμά της να δημιουργήσει ένα ελληνικό brand στον χώρο του luxury yachting μέσω της Lady Captain Yachts