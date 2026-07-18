Ποιοι «αγοράζουν» Ελλάδα: 30 δισ. από τις διεθνείς αγορές σε 18 μήνες εισέρρευσαν στη χώρα
Ποιοι «αγοράζουν» Ελλάδα: 30 δισ. από τις διεθνείς αγορές σε 18 μήνες εισέρρευσαν στη χώρα
Οι παγκόσμιοι επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία αποτυπώνοντας τη μεταστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης
Δίψα για αγορές μετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό αποκαλύπτουν τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2026 για τη χώρα μας. Στο α’ εξάμηνο του 2026 οι ελληνικές αγορές μετοχικών κεφαλαίων κατέγραψαν εκδόσεις που προσεγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 650% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025, που ήταν ήδη χρονιά ισχυρής ανόδου. Αν προστεθεί και η δραστηριότητα στα ομόλογα, Δημόσιο, τράπεζες και επιχειρήσεις άντλησαν σχεδόν 30 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσα σε δεκαοκτώ μήνες.
Δεν πρόκειται, όμως, για χρηματιστηριακή φιέστα. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν επέστρεψε απλώς στις κεφαλαιαγορές, αλλά πρωταγωνιστεί σε αυτές. Αποτυπώνει μεταστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης που αν διατηρηθεί, μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερη παραγωγή, περισσότερη απασχόληση και καλύτερους μισθούς. Δείχνει ακόμη ότι οι εποχές όπου η Ελλάδα ζητούσε «συγχώρηση» από τις διεθνείς αγορές για τον «πόνο» που έδωσε η ελληνική κρίση στους ξένους επενδυτές αποτελούν παρελθόν.
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Δεν πρόκειται, όμως, για χρηματιστηριακή φιέστα. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν επέστρεψε απλώς στις κεφαλαιαγορές, αλλά πρωταγωνιστεί σε αυτές. Αποτυπώνει μεταστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης που αν διατηρηθεί, μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερη παραγωγή, περισσότερη απασχόληση και καλύτερους μισθούς. Δείχνει ακόμη ότι οι εποχές όπου η Ελλάδα ζητούσε «συγχώρηση» από τις διεθνείς αγορές για τον «πόνο» που έδωσε η ελληνική κρίση στους ξένους επενδυτές αποτελούν παρελθόν.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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