Το μεγάλο deal AKTOR-Motor Oil: ΗΛΕΚΤΩΡ, Θαλής και FSRU στο τραπέζι των συζητήσεων
Το μεγάλο deal AKTOR-Motor Oil: ΗΛΕΚΤΩΡ, Θαλής και FSRU στο τραπέζι των συζητήσεων
Οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% των δύο εταιρειών, οι παράλληλες συζητήσεις για τη Διώρυγα Gas και οι συνέργειες που βλέπει η αγορά μεταξύ των δύο ομίλων
Το πρώτο μεγάλο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της AKTOR και της Motor Oil φαίνεται να δρομολογείται μέσα από τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Θαλής.
Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, δημιουργεί τον ισχυρότερο περιβαλλοντικό βραχίονα της ελληνικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες συνεργασίες μεταξύ των δύο ομίλων, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες συζητήσεις με επίκεντρο την ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους.
Οι δύο όμιλοι επιβεβαίωσαν χθες, με ξεχωριστές ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο, τόσο τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την ΗΛΕΚΤΩΡ και τη Θαλής όσο και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη για το έργο του FSRU, διευκρινίζοντας ότι οι τελευταίες δεν έχουν ακόμη αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την Motor Oil, η πρόταση από την AKTOR προβλέπει την απόκτηση του 75% των δραστηριοτήτων της στην κυκλική οικονομία, διευκρινίζοντας ότι η συναλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω της απόκτησης του 75% της MANETIAL LIMITED, της εταιρείας που κατέχει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Θαλής, είτε με την απευθείας απόκτηση του 75% των δύο θυγατρικών.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου (due diligence), την οριστικοποίηση των συμβατικών όρων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, δημιουργεί τον ισχυρότερο περιβαλλοντικό βραχίονα της ελληνικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες συνεργασίες μεταξύ των δύο ομίλων, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες συζητήσεις με επίκεντρο την ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους.
Οι δύο όμιλοι επιβεβαίωσαν χθες, με ξεχωριστές ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο, τόσο τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την ΗΛΕΚΤΩΡ και τη Θαλής όσο και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη για το έργο του FSRU, διευκρινίζοντας ότι οι τελευταίες δεν έχουν ακόμη αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Δύο deals, μία στρατηγική προσέγγιση
Σύμφωνα με την Motor Oil, η πρόταση από την AKTOR προβλέπει την απόκτηση του 75% των δραστηριοτήτων της στην κυκλική οικονομία, διευκρινίζοντας ότι η συναλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω της απόκτησης του 75% της MANETIAL LIMITED, της εταιρείας που κατέχει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Θαλής, είτε με την απευθείας απόκτηση του 75% των δύο θυγατρικών.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου (due diligence), την οριστικοποίηση των συμβατικών όρων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα