Το μεγάλο deal AKTOR-Motor Oil: ΗΛΕΚΤΩΡ, Θαλής και FSRU στο τραπέζι των συζητήσεων

Οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% των δύο εταιρειών, οι παράλληλες συζητήσεις για τη Διώρυγα Gas και οι συνέργειες που βλέπει η αγορά μεταξύ των δύο ομίλων