«Οι άνθρωποι που φεύγουν είναι φίλοι μας»: Το εσωτερικό email της Microsoft που οδήγησε σε 4.800 απολύσεις

Η Microsoft επιβεβαίωσε τα χειρότερα σενάρια, ανακοινώνοντας την απόλυση του 2,1% του προσωπικού της, με το τμήμα του Xbox να δέχεται το βαρύτερο πλήγμα - Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα άκρως αποκαλυπτικό email που έστειλε η επικεφαλής HR, Amy Coleman, στο προσωπικό της εταιρείας