«Οι άνθρωποι που φεύγουν είναι φίλοι μας»: Το εσωτερικό email της Microsoft που οδήγησε σε 4.800 απολύσεις
«Οι άνθρωποι που φεύγουν είναι φίλοι μας»: Το εσωτερικό email της Microsoft που οδήγησε σε 4.800 απολύσεις
Η Microsoft επιβεβαίωσε τα χειρότερα σενάρια, ανακοινώνοντας την απόλυση του 2,1% του προσωπικού της, με το τμήμα του Xbox να δέχεται το βαρύτερο πλήγμα - Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα άκρως αποκαλυπτικό email που έστειλε η επικεφαλής HR, Amy Coleman, στο προσωπικό της εταιρείας
Μια μαζική επιχείρηση περικοπών δαπανών, η οποία επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της Wall Street, ανακοίνωσε η Microsoft.
Ο τεχνολογικός κολοσσός προχωρά στην απόλυση 4.800 υπαλλήλων, αριθμός που μεταφράζεται στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του. Στο επίκεντρο του κυκλώνα βρίσκονται οι τομείς των Commercial πωλήσεων και, κυρίως, το τμήμα παιχνιδιών Xbox, το οποίο θα υποστεί μείωση προσωπικού κατά 20% μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος, μετρώντας ήδη 1.600 απολύσεις.
Η είδηση αυτή δεν ήρθε με μια ξερή, επίσημη ανακοίνωση τύπου, αλλά αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εσωτερικό email-φωτιά που έστειλε στους εργαζομένους η επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRO), Amy Coleman. Το συγκεκριμένο σημείωμα αποτελεί ένα μνημείο εταιρικής διπλωματίας και κρίσης, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην «ενσυναίσθηση» και τη σκληρή πραγματικότητα του καπιταλισμού των Big Tech.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο τεχνολογικός κολοσσός προχωρά στην απόλυση 4.800 υπαλλήλων, αριθμός που μεταφράζεται στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του. Στο επίκεντρο του κυκλώνα βρίσκονται οι τομείς των Commercial πωλήσεων και, κυρίως, το τμήμα παιχνιδιών Xbox, το οποίο θα υποστεί μείωση προσωπικού κατά 20% μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος, μετρώντας ήδη 1.600 απολύσεις.
Η είδηση αυτή δεν ήρθε με μια ξερή, επίσημη ανακοίνωση τύπου, αλλά αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εσωτερικό email-φωτιά που έστειλε στους εργαζομένους η επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRO), Amy Coleman. Το συγκεκριμένο σημείωμα αποτελεί ένα μνημείο εταιρικής διπλωματίας και κρίσης, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην «ενσυναίσθηση» και τη σκληρή πραγματικότητα του καπιταλισμού των Big Tech.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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