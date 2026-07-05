Πώς να αυξήσετε την αξία των ακινήτων σας – Η μικρή αλλαγή που προτείνει ο δισεκατομμυριούχος Τσάρλι Μάνγκερ

Ο δισεκατομμυριούχος Τσάρλι Μάνγκερ αποκαλύπτει πώς να κάνετε το σπίτι σας πιο ελκυστικό στους αγοραστές με λίγα απλά βήματα - Λίγη φροντίδα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού με φυτά και δέντρα μπορεί να κάνει την διαφορά