Πώς να αυξήσετε την αξία των ακινήτων σας – Η μικρή αλλαγή που προτείνει ο δισεκατομμυριούχος Τσάρλι Μάνγκερ
Πώς να αυξήσετε την αξία των ακινήτων σας – Η μικρή αλλαγή που προτείνει ο δισεκατομμυριούχος Τσάρλι Μάνγκερ
Ο δισεκατομμυριούχος Τσάρλι Μάνγκερ αποκαλύπτει πώς να κάνετε το σπίτι σας πιο ελκυστικό στους αγοραστές με λίγα απλά βήματα - Λίγη φροντίδα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού με φυτά και δέντρα μπορεί να κάνει την διαφορά
Για τον Τσάρλι Μάνγκερ, η αξία ενός ακινήτου δεν ξεκινούσε από το εσωτερικό του σπιτιού, αλλά από την εικόνα που παρουσίαζε προς τα έξω. Πίστευε ότι η φροντισμένη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου μπορεί να επηρεάσει όσο τίποτε άλλο την πρώτη εντύπωση των αγοραστών και να αυξήσει σημαντικά την αξία ενός σπιτιού. Πριν γίνει ο γνωστός συνεργάτης του Γουόρεν Μπάφετ και αντιπρόεδρος της Berkshire Hathaway, είχε ήδη ξεχωρίσει ως δικηγόρος ακινήτων στο Λος Άντζελες, γνωστός για την ικανότητά του να μετατρέπει άδεια οικόπεδα σε κερδοφόρες επενδύσεις. «Οι αγοραστές μπορεί να εκτιμούν μια όμορφη κουζίνα, αλλά η τελική τους εκτίμηση για ένα σπίτι διαμορφώνεται κυρίως από τον εξωτερικό του χώρο», όπως συνήθιζε να λέει ο Μάνγκερ.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Μάνγκερ αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη σύνταξη συμβολαίων ακινήτων και να ασχοληθεί με την κατασκευή τους.
Σύμφωνα με τη βιογραφία της Τζάνετ Λόου «Damn Right!: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger», ο ίδιος και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν 442 ισόγεια διαμερίσματα στην Αλάμπρα της Καλιφόρνια, τα οποία πουλήθηκαν απευθείας σε αγοραστές που θα τα χρησιμοποιούσαν ως δική τους κατοικία. Τα διαμερίσματα βρίσκονταν σε δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης έντεκα στρεμμάτων και κάθε μονάδα πωλήθηκε έναντι περίπου 20.000 δολαρίων, τιμή αρκετά προσιτή για την εποχή. Όλα τα διαμερίσματα πουλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Yahoo Finance.
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Μάνγκερ αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη σύνταξη συμβολαίων ακινήτων και να ασχοληθεί με την κατασκευή τους.
Σύμφωνα με τη βιογραφία της Τζάνετ Λόου «Damn Right!: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger», ο ίδιος και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν 442 ισόγεια διαμερίσματα στην Αλάμπρα της Καλιφόρνια, τα οποία πουλήθηκαν απευθείας σε αγοραστές που θα τα χρησιμοποιούσαν ως δική τους κατοικία. Τα διαμερίσματα βρίσκονταν σε δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης έντεκα στρεμμάτων και κάθε μονάδα πωλήθηκε έναντι περίπου 20.000 δολαρίων, τιμή αρκετά προσιτή για την εποχή. Όλα τα διαμερίσματα πουλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Yahoo Finance.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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