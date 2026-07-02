Ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη παρά την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές εντάσεις – Η Ελλάδα στην πρώτη 5άδα

Τι ζητούν οι Ευρωπαίοι από τις διακοπές τους το 2026. Πώς επηρεάζουν τα θέματα της ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και του κόστους με βάση το πρόσφατο κύμα της έρευνας από την MINDHAUS για λογαριασμό της ΕΤC