Ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη παρά την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές εντάσεις – Η Ελλάδα στην πρώτη 5άδα
Ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη παρά την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές εντάσεις – Η Ελλάδα στην πρώτη 5άδα
Τι ζητούν οι Ευρωπαίοι από τις διακοπές τους το 2026. Πώς επηρεάζουν τα θέματα της ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και του κόστους με βάση το πρόσφατο κύμα της έρευνας από την MINDHAUS για λογαριασμό της ΕΤC
Η ταξιδιωτική διάθεση στην Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή με τους Ευρωπαίους, που αποτελούν και τη βασική «δεξαμενή» εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας να συνεχίζουν να «επενδύουν» στις διακοπές τους και μάλιστα εφέτος περισσότερο από πέρυσι, παρά τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και την ακρίβεια που πιέζει τις… τσέπες τους. Οι προορισμοί στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή- μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα- με το κοινό να αναζητεί ασφαλείς προορισμούς, καλές καιρικές συνθήκες και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, ενώ η κλιματική αλλαγή και το αυξημένο κόστος ταξιδιών επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις αποφάσεις τους.
Τα συμπεράσματα προκύπτουν από το πιο πρόσφατο κύμα της έρευνας που πραγματοποιεί η MINDHAUS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων European Travel Commission (ΕΤC) σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, αναδεικνύοντας βασικές τάσεις της τουριστικής αγοράς για τo καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2026. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες από τους επιτελείς της ETC και τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφύλλη από πλευράς της MINDHAUS έγινε αναφορά σε θέματα όπως οι προτιμήσεις σε τύπους διακοπών, η μέση διάρκεια παραμονής, οι αλλαγές στις μορφές της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τα προϋπολογισμένα έξοδα, καθώς και τα στοιχεία που εκτιμούν πλέον περισσότερο οι ταξιδιώτες – από την ασφάλειά τους και τις προσιτές τιμές, μέχρι τις περιβαλλοντικά συνειδητές επιλογές.
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Τα συμπεράσματα προκύπτουν από το πιο πρόσφατο κύμα της έρευνας που πραγματοποιεί η MINDHAUS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων European Travel Commission (ΕΤC) σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, αναδεικνύοντας βασικές τάσεις της τουριστικής αγοράς για τo καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2026. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες από τους επιτελείς της ETC και τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφύλλη από πλευράς της MINDHAUS έγινε αναφορά σε θέματα όπως οι προτιμήσεις σε τύπους διακοπών, η μέση διάρκεια παραμονής, οι αλλαγές στις μορφές της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τα προϋπολογισμένα έξοδα, καθώς και τα στοιχεία που εκτιμούν πλέον περισσότερο οι ταξιδιώτες – από την ασφάλειά τους και τις προσιτές τιμές, μέχρι τις περιβαλλοντικά συνειδητές επιλογές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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