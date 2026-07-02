Στα 114,6 δισ. τα χρέη προς την Εφορία – Το 1/3 δεν εισπράττεται, 1 στους 3 χρωστά μόλις 20 ευρώ
Στα 114,6 δισ. τα χρέη προς την Εφορία – Το 1/3 δεν εισπράττεται, 1 στους 3 χρωστά μόλις 20 ευρώ
Πάνω από 4,25 εκατ. οι οφειλέτες, μόλις 1 στα 15 ευρώ του πραγματικού χρέους βρίσκεται σήμερα σε ενεργή ρύθμιση
Περισσότεροι οφειλέτες, περισσότερα χρέη και ελάχιστες ρυθμίσεις. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξήθηκε από 110,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025 στα 114,57 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2026.
Ωστόσο και αυτή η εικόνα ακόμα είναι εν πολλοίς απατηλή διότι, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δεν αποδίδουν τις τελικές προσαυξήσεις που υπολογίζονται μόνο την ημέρα όπου κάποιος «πάει ταμείο» για να πληρώσει.
Από την άλλη, επίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία παραθέτει το Γραφείο Προϋπολογισμού:
- ελάχιστοι χρωστούν σχεδόν τα πάντα! Από συνολικά 4.251.967 ΑΦΜ που τον Μάιο είχαν συνολικά χρέη 114,6 δισ. ευρώ στην εφορία, μόλις 10.379 χρωστούν τα 86,5%. Δηλαδή το 75% των χρεών αντιστοιχούν στο … 0,24% των οφειλετών. Ενώ το 96,57% το χρωστάνε όσοι έχουν οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, δηλαδή 408.241 ΑΦΜ -ή ούτε το 10% από τα 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες.
- οι μεγαλοφειλέτες αυτοί όχι απλώς χρωστούν και δεν πληρώνουν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν λογιστικά με τόκους το σύνολο των οφειλών. Κλασικό παράδειγμα, η περιβόητη «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» που φορτώθηκε χρέος περίπου 5,5 δισ. ευρώ (!) από πρόστιμα πριν 15 χρόνια.Δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, αλλά με τις προσαυξήσεις υπερημερίας σε αυτά τα χρόνια άγγιξαν ή και ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ. Δηλαδή ένας και μόνο οφειλέτης χρωστούσε ... τα 10 από τα περίπου 100 δισ. που ήταν το συνολικό χρέος στην εποχή του. Τα δισ. αυτομάτως διαρκώς αυξάνονταν, μέχρι που «διαγράφτηκαν» τελικά από τις λίστες των μεγαλοφειλετών.
- σχεδόν 30% των οφειλετών (1.212.820 από τα 4.251.967 ΑΦΜ) χρωστάει και δεν πληρώνει …κάτω από 50 ευρώ μόλις! Όλοι μαζί αυτά τα 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν συνολικά μόλις 24 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια δηλαδή , το 28,5% των οφειλετών χρωστάνε «κάτι ψιλά» λιγότερα από 20 ευρώ ο καθένας. Και αυτά προκύπτουν κυρίως από προσαυξήσεις παλαιότερων οφειλών, καθώς τα τελευταία χρόνια συχνά δεν βεβαιώνεται καν φόρος , αν προκειται για μικροποσά (πχ 5 ευρώ).
- Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι 35,53 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης. Και για αυτό υπολογίζει το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος στα 79,04 δισ. ευρώ.
- Τα πραγματικά εισπράξιμα ή διαχειρίσημα χρέη όμως (από 500 έως 100.000 ευρώ) τα οποία έχουν ελπίδες να εισπραχθούν) δεν ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ. Αφαιρώντας τους 1,2 εκατ. οφειλέτες που ίσως δε γνωρίζουν καν ότι χρωστάνε, αλλά και τους 10.379 «φορολογικά νεκρούς» (αν και όχι όλοι ίσως) οι οποίοι οφείλουν πάνω από 1 εκατομμύριο ο καθένας και -συνολικά- 86,5 δισ. όλοι μαζί (ή κατά μέσον όρο 8,3 εκατομμύρια ο καθένας), το πραγματικό βάρος της είσπραξης πέφτει στα περίπου 27,7 δισ . τα οποία χρωστούν 1,77 εκατ. οφειλέτες με χρέη από 500 ευρώ και άνω.
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά μόλις το 6,83% του πραγματικού χρέους έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση.
Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αυξήσει τη συμμετοχή των οφειλετών στις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ενεργοποιώντας νέα εργαλεία, όπως η ρύθμιση των 72 δόσεων, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές από 5.000 ευρώ, καθώς και τις νέες παρεμβάσεις για το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών και την ευκολότερη άρση κατασχέσεων. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι, προς το παρόν, η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών εξακολουθεί να κινείται με ταχύτερο ρυθμό από την ένταξή τους σε ρυθμίσεις.
Ωστόσο και αυτή η εικόνα ακόμα είναι εν πολλοίς απατηλή διότι, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δεν αποδίδουν τις τελικές προσαυξήσεις που υπολογίζονται μόνο την ημέρα όπου κάποιος «πάει ταμείο» για να πληρώσει.
Από την άλλη, επίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία παραθέτει το Γραφείο Προϋπολογισμού:
- ελάχιστοι χρωστούν σχεδόν τα πάντα! Από συνολικά 4.251.967 ΑΦΜ που τον Μάιο είχαν συνολικά χρέη 114,6 δισ. ευρώ στην εφορία, μόλις 10.379 χρωστούν τα 86,5%. Δηλαδή το 75% των χρεών αντιστοιχούν στο … 0,24% των οφειλετών. Ενώ το 96,57% το χρωστάνε όσοι έχουν οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, δηλαδή 408.241 ΑΦΜ -ή ούτε το 10% από τα 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες.
- οι μεγαλοφειλέτες αυτοί όχι απλώς χρωστούν και δεν πληρώνουν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν λογιστικά με τόκους το σύνολο των οφειλών. Κλασικό παράδειγμα, η περιβόητη «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» που φορτώθηκε χρέος περίπου 5,5 δισ. ευρώ (!) από πρόστιμα πριν 15 χρόνια.Δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, αλλά με τις προσαυξήσεις υπερημερίας σε αυτά τα χρόνια άγγιξαν ή και ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ. Δηλαδή ένας και μόνο οφειλέτης χρωστούσε ... τα 10 από τα περίπου 100 δισ. που ήταν το συνολικό χρέος στην εποχή του. Τα δισ. αυτομάτως διαρκώς αυξάνονταν, μέχρι που «διαγράφτηκαν» τελικά από τις λίστες των μεγαλοφειλετών.
- σχεδόν 30% των οφειλετών (1.212.820 από τα 4.251.967 ΑΦΜ) χρωστάει και δεν πληρώνει …κάτω από 50 ευρώ μόλις! Όλοι μαζί αυτά τα 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν συνολικά μόλις 24 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια δηλαδή , το 28,5% των οφειλετών χρωστάνε «κάτι ψιλά» λιγότερα από 20 ευρώ ο καθένας. Και αυτά προκύπτουν κυρίως από προσαυξήσεις παλαιότερων οφειλών, καθώς τα τελευταία χρόνια συχνά δεν βεβαιώνεται καν φόρος , αν προκειται για μικροποσά (πχ 5 ευρώ).
- Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι 35,53 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης. Και για αυτό υπολογίζει το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος στα 79,04 δισ. ευρώ.
- Τα πραγματικά εισπράξιμα ή διαχειρίσημα χρέη όμως (από 500 έως 100.000 ευρώ) τα οποία έχουν ελπίδες να εισπραχθούν) δεν ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ. Αφαιρώντας τους 1,2 εκατ. οφειλέτες που ίσως δε γνωρίζουν καν ότι χρωστάνε, αλλά και τους 10.379 «φορολογικά νεκρούς» (αν και όχι όλοι ίσως) οι οποίοι οφείλουν πάνω από 1 εκατομμύριο ο καθένας και -συνολικά- 86,5 δισ. όλοι μαζί (ή κατά μέσον όρο 8,3 εκατομμύρια ο καθένας), το πραγματικό βάρος της είσπραξης πέφτει στα περίπου 27,7 δισ . τα οποία χρωστούν 1,77 εκατ. οφειλέτες με χρέη από 500 ευρώ και άνω.
Κρίσιμες οι ρυθμίσειςΗ κατανομή των χρεών δείχνει ότι η μεγάλη μάζα των φορολογουμένων δεν είναι εκείνη που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από την άλλη, κυρίως οι μικροί και όχι οι μεγάλοι οφειλέτες είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις. Ενώ οι μεγαλοοφειλέτες έχουν προ πολλού εγκαταλείψει κάθε σχέδιο ρύθμισης .
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά μόλις το 6,83% του πραγματικού χρέους έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση.
Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αυξήσει τη συμμετοχή των οφειλετών στις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ενεργοποιώντας νέα εργαλεία, όπως η ρύθμιση των 72 δόσεων, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές από 5.000 ευρώ, καθώς και τις νέες παρεμβάσεις για το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών και την ευκολότερη άρση κατασχέσεων. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι, προς το παρόν, η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών εξακολουθεί να κινείται με ταχύτερο ρυθμό από την ένταξή τους σε ρυθμίσεις.
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