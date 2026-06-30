Global Wealth Report: Νέο ρεκόρ, στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη – Η θέση της Ελλάδας

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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, οι οποίοι μάλιστα γίνονται όλο και πλουσιότεροι, την ώρα που η οικονομική «ψαλίδα» με τον γενικό πληθυσμό ανοίγει επικίνδυνα.Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Wealth Report του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού UBS, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο αριθμός των κροίσων του πλανήτη έκανε άλμα 13,1%, φτάνοντας τον αριθμό-ρεκόρ των 3.302 ατόμων, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας.Η θέση της ΕλλάδαςΗ Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των χωρών με σχετικά υψηλή μέση περιουσία ανά ενήλικα, ωστόσο τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Global Wealth Report 2026 της UBS αναδεικνύουν τις έντονες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την αγορά ακινήτων και λιγότερο με χρηματοοικονομικές επενδύσεις.Στο τέλος του 2025, η μέση καθαρή περιουσία ανά ενήλικα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 143.343 δολάρια, κατατάσσοντας τη χώρα στην 30ή θέση διεθνώς, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα.Η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν εξετάζεται η διάμεση περιουσία, η οποία αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την οικονομική θέση του μέσου πολίτη. Αυτή διαμορφώθηκε στα 59.162 δολάρια, δηλαδή σε επίπεδο μικρότερο από το ήμισυ της μέσης περιουσίας. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών υποδηλώνει ότι σημαντικό μέρος του συνολικού πλούτου συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών.Την ίδια ώρα, η μέση περιουσία ανά ενήλικα αυξήθηκε κατά περίπου 5% την περίοδο 2020-2025. Αντίθετα, η διάμεση περιουσία ακολούθησε πτωτική πορεία, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση του συνολικού πλούτου δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στο σύνολο των νοικοκυριών.Ποιοι είναι στην κορυφή της πυραμίδαςΗ συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κατά 25% μέσα σε ένα έτος (έως τον Απρίλιο του 2026), ρυθμός που ξεπερνά κατά πολύ τη γενικότερη άνοδο του παγκόσμιου πλούτου. Στην κορυφή της πυραμίδας, η UBS εντόπισε 18 άτομα με περιουσία μεταξύ 50 και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και επιπλέον 19 άτομα που ξεπερνούν το φράγμα των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων οι 15 έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ.Η έκθεση αποκαλύπτει ότι ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε κατά 10,8% το 2025, σημειώνοντας την ταχύτερη επιτάχυνση από το 2017 και αφήνοντας πίσω τις πιο συγκρατημένες επιδόσεις του 2024 (+4,6%) και του 2023 (+4,3%). Η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις ισχυρές επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.Παράλληλα, το 2025 δημιούργησε σχεδόν 1 εκατομμύριο νέους εκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο. Το προβάδισμα ανήκει δικαιωματικά στις ΗΠΑ, οι οποίες «γέννησαν» πάνω από 440.000 νέους εκατομμυριούχους, καλύπτοντας σχεδόν το μισό της παγκόσμιας ανόδου. Στην Ευρώπη, ο πλούτος εμφανίστηκε διογκωμένος σε δολαριακούς όρους, γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στη διολίσθηση του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ κατά το περασμένο έτος.Παρά το γεγονός ότι η UBS κάνει λόγο για μια «γενικευμένη άνοδο του βιοτικού επιπέδου» η οποία στηρίχθηκε και σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα δεδομένα κρύβουν μια ανησυχητική πραγματικότητα.