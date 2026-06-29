Whey Protein: Η «μανία» με την πρωτεΐνη φέρνει ελλείψεις – Εκτοξεύεται η ζήτηση λόγω fitness και φαρμάκων αδυνατίσματος

Η εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης πρωτεΐνης, που ενισχύεται από τα φάρμακα GLP-1 και τις νέες διατροφικές τάσεις, προκαλεί σοβαρές ελλείψεις στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος και πιέζει τη γαλακτοβιομηχανία