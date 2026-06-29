Whey Protein: Η «μανία» με την πρωτεΐνη φέρνει ελλείψεις – Εκτοξεύεται η ζήτηση λόγω fitness και φαρμάκων αδυνατίσματος
Whey Protein: Η «μανία» με την πρωτεΐνη φέρνει ελλείψεις – Εκτοξεύεται η ζήτηση λόγω fitness και φαρμάκων αδυνατίσματος
Η εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης πρωτεΐνης, που ενισχύεται από τα φάρμακα GLP-1 και τις νέες διατροφικές τάσεις, προκαλεί σοβαρές ελλείψεις στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος και πιέζει τη γαλακτοβιομηχανία
Η παγκόσμια εμμονή με την αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης αρχίζει να δοκιμάζει τα όρια της γαλακτοβιομηχανίας, καθώς η πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey protein), που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ένα φθηνό υποπροϊόν της τυροκομίας, εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο περιζήτητα συστατικά της αγοράς τροφίμων.
Η απότομη άνοδος της ζήτησης έχει προκαλέσει ελλείψεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA) στα τέλη Απριλίου, αρκετοί προμηθευτές έχουν ήδη εξαντλήσει τα διαθέσιμα αποθέματα για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ τα αποθέματα πρωτεΐνης ορού γάλακτος στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2023.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η απότομη άνοδος της ζήτησης έχει προκαλέσει ελλείψεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA) στα τέλη Απριλίου, αρκετοί προμηθευτές έχουν ήδη εξαντλήσει τα διαθέσιμα αποθέματα για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ τα αποθέματα πρωτεΐνης ορού γάλακτος στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2023.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα