Θάβει η τεχνητή νοημοσύνη το βιογραφικό σου;

Για εκατομμύρια υποψηφίους στην αναζήτηση εργασίας υπάρχει μια νέα ανησυχία: μήπως το βιογραφικό τους απορρίφθηκε όχι από άνθρωπο, αλλά από έναν αλγόριθμο;