Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι αλλαγές που έρχονται από το 2027 σε φόρους, εισφορές και δηλώσεις

Η ενίσχυση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος επανέρχεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, καθώς η πορεία των εισπράξεων από ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Στο υπουργείο Εργασίας εξετάζονται νέα εργαλεία και παρεμβάσεις με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια, ενώ το 2027 θεωρείται κομβικό έτος για την εφαρμογή πολιτικών που θα περιορίσουν τη δημιουργία νέων χρεών και θα ενισχύσουν τη συνέπεια στην καταβολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.Παρά τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό πλαίσιο και τη βελτίωση ορισμένων δεικτών, η εικόνα των εσόδων από συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων μηχανισμών παρακολούθησης και διαχείρισης των οφειλών, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων πριν αυτά μετατραπούν σε συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα βάρη.