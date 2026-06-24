H μεγάλη μεταβίβαση πλούτου: 298 δισεκατομμύρια για 91 κληρονόμους
H μεγάλη μεταβίβαση πλούτου: 298 δισεκατομμύρια για 91 κληρονόμους
Η UBS κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στην ιστορία της ετήσιας έκθεσής της. Λιγότεροι άνθρωποι κληρονόμησαν περισσότερα χρήματα από ποτέ
Ανάμεσα στους ενενήντα έναν ανθρώπους που έγιναν δισεκατομμυριούχοι από κληρονομιά μέσα στο 2025, ο νεότερος ήταν δεκαεννιά ετών. Ο γηραιότερος ενενήντα τεσσάρων. Κι οι δύο τους ανήκουν στην ίδια ομάδα -μέλη δύο μεγάλων γερμανικών φαρμακευτικών οικογενειών- μαζί με άλλους δεκατρείς. Ο πρώτος δεν ξέρει τον κόσμο πριν τα κινητά και ο δεύτερος γεννήθηκε πριν τελειώσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανάμεσά τους εβδομήντα πέντε χρόνια διαφορά, ένας φαρμακευτικός κολοσσός, και μια κληρονομιά που κανείς από τους δύο δεν ξέρει ακριβώς πώς να διαχειριστεί. Για τους ώμους του 19χρονου είναι πολύ νωρίς για του 94χρονου είναι πολύ αργά.
Η ετήσια έκθεση της UBS με τίτλο Billionaire Ambitions που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αποτυπώνει αριθμούς που αλλάζουν κλίμακα. Ενενήντα ένας κληρονόμοι, 64 άντρες και 27 γυναίκες, απέκτησαν την ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου μέσω κληρονομιάς. Μαζί παρέλαβαν 297,8 δισεκατομμύρια δολάρια: 36% περισσότερα από ό,τι το 2024, με λιγότερους ανθρώπους να κληρονομούν. Το πλέγμα των δισεκατομμυριούχων που η UBS ονομάζει «διαγενεακούς» φτάνει πλέον τους 860 παγκοσμίως, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 4,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε χέρια που στην πλειονότητά τους δεν τα απέκτησαν μόνοι τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ετήσια έκθεση της UBS με τίτλο Billionaire Ambitions που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αποτυπώνει αριθμούς που αλλάζουν κλίμακα. Ενενήντα ένας κληρονόμοι, 64 άντρες και 27 γυναίκες, απέκτησαν την ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου μέσω κληρονομιάς. Μαζί παρέλαβαν 297,8 δισεκατομμύρια δολάρια: 36% περισσότερα από ό,τι το 2024, με λιγότερους ανθρώπους να κληρονομούν. Το πλέγμα των δισεκατομμυριούχων που η UBS ονομάζει «διαγενεακούς» φτάνει πλέον τους 860 παγκοσμίως, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 4,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε χέρια που στην πλειονότητά τους δεν τα απέκτησαν μόνοι τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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