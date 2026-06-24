Το αμερικανικό όνειρο του Mr Mailo’s και ο νέος συνεταίρος

Η Halcyon Equity Partners αποκτά ποσοστό λίγο πάνω από 20% στη Mailo's και εισέρχεται στο μετοχικό σχήμα δίπλα στους Νίκο Μουτσουρούφη και Βλάσση Γεωργάτο, καθώς η αλυσίδα προετοιμάζει το επόμενο βήμα της προς τις ΗΠΑ