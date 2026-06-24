Το αμερικανικό όνειρο του Mr Mailo’s και ο νέος συνεταίρος
Το αμερικανικό όνειρο του Mr Mailo’s και ο νέος συνεταίρος
Η Halcyon Equity Partners αποκτά ποσοστό λίγο πάνω από 20% στη Mailo's και εισέρχεται στο μετοχικό σχήμα δίπλα στους Νίκο Μουτσουρούφη και Βλάσση Γεωργάτο, καθώς η αλυσίδα προετοιμάζει το επόμενο βήμα της προς τις ΗΠΑ
Το όνειρο του Νίκου Μουτσουρούφη να δει τη Mailo’s να αποκτά παρουσία στις ΗΠΑ αποκτά πλέον έναν ακόμη σύμμαχο. Η είσοδος της Halcyon Equity Partners στη μετοχική σύνθεση της αλυσίδας ζυμαρικών έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εταιρεία επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ήδη ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στον Καναδά και σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα στη Βόρεια Αμερική.
Με περισσότερα από 50 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, παρουσία σε Κύπρο, Λίβανο και Ιορδανία, αλλά και το πρώτο της κατάστημα στο Τορόντο να έχει ήδη κάνει αίσθηση, η Mailo’s επιχειρεί να μετατρέψει ένα ελληνικό concept γρήγορης εστίασης, βασισμένο στα φρέσκα ζυμαρικά, σε ένα brand με διεθνές αποτύπωμα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με περισσότερα από 50 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, παρουσία σε Κύπρο, Λίβανο και Ιορδανία, αλλά και το πρώτο της κατάστημα στο Τορόντο να έχει ήδη κάνει αίσθηση, η Mailo’s επιχειρεί να μετατρέψει ένα ελληνικό concept γρήγορης εστίασης, βασισμένο στα φρέσκα ζυμαρικά, σε ένα brand με διεθνές αποτύπωμα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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