ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών – Έως 24 μήνες εργασίας για σύνταξη και ένσημα

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέσα στον Ιούλιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Η νέα δράση στοχεύει στην επανένταξη μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας παράλληλα μια ουσιαστική «γέφυρα» προς τη συνταξιοδότηση για όσους βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ημερών ασφάλισης.Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματοςΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε:Ανέργους άνω των 55 ετώνΕγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑΆτομα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμαΑσφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησηςΒασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που έχασαν την εργασία τους λίγο πριν τη σύνταξη να ολοκληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.Διετής απασχόληση σε Δήμους και δημόσιους φορείςΟι ωφελούμενοι θα μπορούν να απασχοληθούν για διάστημα έως 24 μηνών σε:Δήμους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)Δημόσιους φορείςΥπηρεσίες του ΔημοσίουΗ διετής απασχόληση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα και να διασφαλίσουν τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους.Μισθός 920 ευρώ και επιδότηση έως 75%Οι αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, ενώ θα προβλέπονται και οι νόμιμες προσαυξήσεις όπου απαιτείται.Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τους φορείς που θα προσλάβουν ανέργους μέσω του προγράμματος.Η επιδότηση περιλαμβάνει:Κάλυψη έως 75% του μισθολογικού κόστουςΚάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορώνΑνώτατη επιχορήγηση που εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 750 ευρώ μηνιαίωςΤο υπόλοιπο κόστος θα καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.Προσλήψεις χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠΟι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ και δεν θα αφορούν μόνιμες οργανικές θέσεις.Για τον λόγο αυτό:Δεν θα εντάσσονται στις κλασικές διαδικασίες του ΑΣΕΠΘα πραγματοποιούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνουΘα καλύπτουν άμεσες ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιώνΟι περισσότερες θέσεις αναμένεται να αφορούν:Υπηρεσίες καθαριότητας δήμωνΔιοικητικές υπηρεσίεςΤεχνικές και βοηθητικές ειδικότητεςΠώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχωνΗ επιλογή θα πραγματοποιηθεί απευθείας από το Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης τύπου διαγωνισμού.Κύριο κριτήριο αποτελεί η ασφαλιστική κατάσταση του υποψηφίου και η ανάγκη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται:Ανά μήνα πλήρους απασχόλησηςΈως 25 ημέρες ασφάλισης τον μήναΜε βάση τις πραγματικές μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορέςΤα οφέλη για τους ανέργους άνω των 55 ετώνΤο νέο πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:Πλήρης απασχόληση για δύο χρόνιαΣυμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμωνΠλήρης ασφαλιστική κάλυψηΣταθερό μηνιαίο εισόδημαΑποφυγή ασφαλιστικών κενώνΔιατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότηταςΑύξηση των πιθανοτήτων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματοςΣτήριξη της αγοράς εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματοςΗ δράση της ΔΥΠΑ αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στην κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Παράλληλα, θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά και απέναντι στις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος, αξιοποιώντας ένα εργατικό δυναμικό με σημαντική επαγγελματική εμπειρία που διαφορετικά θα παρέμενε εκτός αγοράς εργασίας.Πότε αναμένονται οι αιτήσειςΣύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον Ιούλιο, οπότε και θα γίνουν γνωστές οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι διαθέσιμες θέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.