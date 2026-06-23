ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών – Έως 24 μήνες εργασίας για σύνταξη και ένσημα
ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών – Έως 24 μήνες εργασίας για σύνταξη και ένσημα
Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών, με διετή απασχόληση σε Δήμους και δημόσιους φορείς, πλήρη ασφάλιση και δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων για συνταξιοδότηση
Νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέσα στον Ιούλιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η νέα δράση στοχεύει στην επανένταξη μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας παράλληλα μια ουσιαστική «γέφυρα» προς τη συνταξιοδότηση για όσους βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ημερών ασφάλισης.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Ανέργους άνω των 55 ετών
Εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
Άτομα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
Ασφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που έχασαν την εργασία τους λίγο πριν τη σύνταξη να ολοκληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.
Διετής απασχόληση σε Δήμους και δημόσιους φορείς
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να απασχοληθούν για διάστημα έως 24 μηνών σε:
Δήμους
Η νέα δράση στοχεύει στην επανένταξη μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας παράλληλα μια ουσιαστική «γέφυρα» προς τη συνταξιοδότηση για όσους βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ημερών ασφάλισης.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Ανέργους άνω των 55 ετών
Εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
Άτομα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
Ασφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που έχασαν την εργασία τους λίγο πριν τη σύνταξη να ολοκληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.
Διετής απασχόληση σε Δήμους και δημόσιους φορείς
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να απασχοληθούν για διάστημα έως 24 μηνών σε:
Δήμους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Δημόσιους φορείς
Υπηρεσίες του Δημοσίου
Η διετής απασχόληση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα και να διασφαλίσουν τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους.
Μισθός 920 ευρώ και επιδότηση έως 75%
Οι αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, ενώ θα προβλέπονται και οι νόμιμες προσαυξήσεις όπου απαιτείται.
Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τους φορείς που θα προσλάβουν ανέργους μέσω του προγράμματος.
Η επιδότηση περιλαμβάνει:
Κάλυψη έως 75% του μισθολογικού κόστους
Κάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορών
Ανώτατη επιχορήγηση που εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 750 ευρώ μηνιαίως
Το υπόλοιπο κόστος θα καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.
Προσλήψεις χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ και δεν θα αφορούν μόνιμες οργανικές θέσεις.
Για τον λόγο αυτό:
Δεν θα εντάσσονται στις κλασικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ
Θα πραγματοποιούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Θα καλύπτουν άμεσες ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών
Οι περισσότερες θέσεις αναμένεται να αφορούν:
Υπηρεσίες καθαριότητας δήμων
Διοικητικές υπηρεσίες
Τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες
Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί απευθείας από το Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης τύπου διαγωνισμού.
Κύριο κριτήριο αποτελεί η ασφαλιστική κατάσταση του υποψηφίου και η ανάγκη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται:
Ανά μήνα πλήρους απασχόλησης
Έως 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα
Με βάση τις πραγματικές μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές
Τα οφέλη για τους ανέργους άνω των 55 ετών
Το νέο πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.
Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
Πλήρης απασχόληση για δύο χρόνια
Συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
Σταθερό μηνιαίο εισόδημα
Αποφυγή ασφαλιστικών κενών
Διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Αύξηση των πιθανοτήτων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Στήριξη της αγοράς εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματος
Η δράση της ΔΥΠΑ αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στην κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά και απέναντι στις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος, αξιοποιώντας ένα εργατικό δυναμικό με σημαντική επαγγελματική εμπειρία που διαφορετικά θα παρέμενε εκτός αγοράς εργασίας.
Πότε αναμένονται οι αιτήσεις
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον Ιούλιο, οπότε και θα γίνουν γνωστές οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι διαθέσιμες θέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
www.newmoney.gr
Δημόσιους φορείς
Υπηρεσίες του Δημοσίου
Η διετής απασχόληση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα και να διασφαλίσουν τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους.
Μισθός 920 ευρώ και επιδότηση έως 75%
Οι αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, ενώ θα προβλέπονται και οι νόμιμες προσαυξήσεις όπου απαιτείται.
Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τους φορείς που θα προσλάβουν ανέργους μέσω του προγράμματος.
Η επιδότηση περιλαμβάνει:
Κάλυψη έως 75% του μισθολογικού κόστους
Κάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορών
Ανώτατη επιχορήγηση που εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 750 ευρώ μηνιαίως
Το υπόλοιπο κόστος θα καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.
Προσλήψεις χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ και δεν θα αφορούν μόνιμες οργανικές θέσεις.
Για τον λόγο αυτό:
Δεν θα εντάσσονται στις κλασικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ
Θα πραγματοποιούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Θα καλύπτουν άμεσες ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών
Οι περισσότερες θέσεις αναμένεται να αφορούν:
Υπηρεσίες καθαριότητας δήμων
Διοικητικές υπηρεσίες
Τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες
Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί απευθείας από το Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης τύπου διαγωνισμού.
Κύριο κριτήριο αποτελεί η ασφαλιστική κατάσταση του υποψηφίου και η ανάγκη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται:
Ανά μήνα πλήρους απασχόλησης
Έως 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα
Με βάση τις πραγματικές μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές
Τα οφέλη για τους ανέργους άνω των 55 ετών
Το νέο πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.
Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
Πλήρης απασχόληση για δύο χρόνια
Συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
Σταθερό μηνιαίο εισόδημα
Αποφυγή ασφαλιστικών κενών
Διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Αύξηση των πιθανοτήτων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Στήριξη της αγοράς εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματος
Η δράση της ΔΥΠΑ αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στην κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά και απέναντι στις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος, αξιοποιώντας ένα εργατικό δυναμικό με σημαντική επαγγελματική εμπειρία που διαφορετικά θα παρέμενε εκτός αγοράς εργασίας.
Πότε αναμένονται οι αιτήσεις
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον Ιούλιο, οπότε και θα γίνουν γνωστές οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι διαθέσιμες θέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
www.newmoney.gr
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