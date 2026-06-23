ΑΕΓΕΚ: Δίνει νέο «ραντεβού» με τους πλειστηριασμούς
ΑΕΓΕΚ: Δίνει νέο «ραντεβού» με τους πλειστηριασμούς
Τρία σφυριά έχουν προγραμματιστεί για αυτό και τον επόμενο μήνα - Η ιστορία από την άνοδο, στην πτώση και στις προσπάθειες ανάταξης
Ένα ακόμη «ραντεβού» με τους πλειστηριασμούς δίνει για αυτό και τον επόμενο μήνα η ΑΕΓΕΚ, μια από τις ιστορικές τεχνικές εταιρείες που αν και έζησε περιόδους δόξας στο παρελθόν, στη συνέχεια κατέρρευσε, ενώ δεν έχει εγκαταλείψει την… προσπάθεια ανάταξης.
Από την άνοδο στην πτώση
Η «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» είναι από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες καθώς ιδρύθηκε το 1949, μετρώντας 77 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Μια παρουσία όμως που χαρακτηρίζεται αφενός από την ανοδική πορεία και τη διαδοχική συγχώνευση άλλων εταιρειών του κλάδου, αλλά και τη συμμετοχή της σε διάφορα μεγάλα έργα του παρελθόντος, αφετέρου από τη μακρά πορεία πτώσης, με πτωχεύσεις, πωλητήρια και πλειστηριασμούς.
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Από την άνοδο στην πτώση
Η «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» είναι από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες καθώς ιδρύθηκε το 1949, μετρώντας 77 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Μια παρουσία όμως που χαρακτηρίζεται αφενός από την ανοδική πορεία και τη διαδοχική συγχώνευση άλλων εταιρειών του κλάδου, αλλά και τη συμμετοχή της σε διάφορα μεγάλα έργα του παρελθόντος, αφετέρου από τη μακρά πορεία πτώσης, με πτωχεύσεις, πωλητήρια και πλειστηριασμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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