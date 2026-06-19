Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα λάβετε τα 150 ευρώ

Οσα πρέπει να γνωρίζετε για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η ημερομηνία - Το επίδομα αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατ. οικογένειες σε όλη τη χώρα