Μαθήματα ζωής μεγάλων δημιουργών για τη νέα γενιά
Μαθήματα ζωής μεγάλων δημιουργών για τη νέα γενιά
Σοφά λόγια από μεγάλους δημιουργούς συγκεντρώνονται σε μια έκδοση του Αρχείου Steve Jobs
Οι στιγμές διαύγειας, η ιδέα που λάμπει σαν σπινθήρας, η αέναη διαδικασία της μάθησης: η έκδοση “Letters to a Young Creator”, του Αρχείου Steve Jobs, είναι μια συλλογή γνώσης όπου εξέχουσες προσωπικότητες στοχάζονται πάνω στο θέμα της δημιουργίας.
Από τον βραβευμένο αρχιτέκτονα Norman Foster μέχρι τον επιστήμονα υπολογιστών και συνιδρυτή της Pixar, Edwin Catmull, εμβληματικές μορφές των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, των τεχνών και του design γράφουν «γράμματα σε έναν νέο δημιουργό», παραθέτοντας σκέψεις, συλλογισμούς και καθοριστικές στιγμές της ζωής τους. Ο τίτλος αποτελεί αναφορά στο έργο του Αυστριακού ποιητή Rainer Maria Rilke “Γράμματα σε έναν Νέο Ποιητή”, ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Steve Jobs. Πίσω από την έκδοση βρίσκεται το Steve Jobs Archive, που ιδρύθηκε το 2022 από την επενδύτρια, επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Laurene Powell Jobs, επί σειρά ετών σύντροφο και σύζυγο του οραματιστή συνιδρυτή της Apple
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Από τον βραβευμένο αρχιτέκτονα Norman Foster μέχρι τον επιστήμονα υπολογιστών και συνιδρυτή της Pixar, Edwin Catmull, εμβληματικές μορφές των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, των τεχνών και του design γράφουν «γράμματα σε έναν νέο δημιουργό», παραθέτοντας σκέψεις, συλλογισμούς και καθοριστικές στιγμές της ζωής τους. Ο τίτλος αποτελεί αναφορά στο έργο του Αυστριακού ποιητή Rainer Maria Rilke “Γράμματα σε έναν Νέο Ποιητή”, ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Steve Jobs. Πίσω από την έκδοση βρίσκεται το Steve Jobs Archive, που ιδρύθηκε το 2022 από την επενδύτρια, επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Laurene Powell Jobs, επί σειρά ετών σύντροφο και σύζυγο του οραματιστή συνιδρυτή της Apple
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
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