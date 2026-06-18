Το χρυσό φιάσκο του Τραμπ: Το smartphone των 500 δολαρίων ήταν μια τεράστια φούσκα

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Από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσής του, στις 16 Ιουνίου 2025, το «τηλέφωνο του Τραμπ» ισορροπούσε ανάμεσα στο γελοίο και το εξωπραγματικό. Το T1 Phone 8002 (Gold Edition), όπως ήταν η επίσημη ονομασία του, παρουσιάστηκε ως ένας αντιφατικός συνδυασμός αμφίβολων τεχνικών χαρακτηριστικών και ψηφιακών renders που ξεκάθαρα δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική συσκευή. Το πιο ανησυχητικό ήταν η απαίτηση προκαταβολής 100 δολαρίων για την εξασφάλιση μιας προπαραγγελίας ενός τηλεφώνου αξίας 499 δολαρίων χωρίς κανένας να γνωρίζει την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του.Ωστόσο, καμία από τις εξωφρενικές υποσχέσεις της Trump Mobile δεν ήταν τόσο τολμηρή ή μάλλον εξωφρενική όσο ο κεντρικός της ισχυρισμός: ότι η συσκευή θα ήταν «σχεδιασμένη και κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες». Έναν χρόνο μετά, το ημερολόγιο δείχνει Ιούνιο του 2026 και η πραγματικότητα απεδείχθη αμείλικτη. Το τηλέφωνο έχει αλλάξει μορφή, προδιαγραφές και σχήμα τόσες πολλές φορές που η παρακολούθηση της πορείας του εξελίχθηκε σε δημοσιογραφικό θρίλερ. Μετά από 12 μήνες συνεχούς έρευνας, εβδομαδιαίων email και αναπάντητων κλήσεων, η σκληρή αλήθεια είναι μία: ότι το τηλέφωνο δεν έχει αποσταλεί ακόμη στους καταναλωτές. Τι είναι, λοιπόν, στην πραγματικότητα το Trump Phone; Πού κατασκευάζεται, γιατί βυθίστηκε στις καθυστερήσεις και θα το κρατήσουν ποτέ στα χέρια τους οι υποστηρικτές του που πλήρωσαν την προκαταβολή;Το ουτοπικό όνειρο του “Made in USA”Για όποιον γνωρίζει στοιχειωδώς την παγκόσμια αγορά της τεχνολογίας, η υπόσχεση για ένα αμερικανικής κατασκευής smartphone των 500 δολαρίων ήταν καταδικασμένη εξ αρχής. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν σχεδόν καμία υποδομή μαζικής παραγωγής τηλεφώνων, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί στον τομέα είναι ελάχιστοι, και το προσιτό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό που επιτρέπει τη γιγαντιαία κλίμακα παραγωγής στην Κίνα, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία είναι ανύπαρκτο. Αυτή τη στιγμή, μόνο μία εταιρεία κατασκευάζει τηλέφωνο εντός των ΗΠΑ, το Purism Liberty Phone, και η τιμή του αγγίζει τα 1.999 δολάρια. Η ιδέα ότι η Trump Mobile θα μπορούσε να στήσει μια γραμμή παραγωγής από το μηδέν και να πουλήσει ένα τηλέφωνο στο ένα τέταρτο αυτής της τιμής μέσα σε μόλις τρεις μήνες, ακουγόταν -και ήταν- αδύνατη.Χρειάστηκαν λιγότερες από δύο εβδομάδες από το λανσάρισμα για να αρχίσει η Trump Mobile την άτακτη υποχώρηση. Οι αναφορές περί «κατασκευής στις ΗΠΑ» εξαφανίστηκαν αθόρυβα από την ιστοσελίδα, δίνοντας τη θέση τους σε πιο νεφελώδεις εκφράσεις, όπως ότι το τηλέφωνο είναι «περήφανα αμερικανικό» και ότι «πίσω από κάθε συσκευή βρίσκονται αμερικανικά χέρια». Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν δώσει σε μέσα μαζικής επικοινωνίας τον περασμένο Φεβρουάριο δύο κορυφαία στελέχη της εταιρείας, ο Don Hendrickson και ο Eric Thomas, παραδέχτηκαν ότι η συσκευή δεν πληρούσε τους αυστηρούς κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC). Η FTC απαιτεί «όλα ή σχεδόν όλα» τα εξαρτήματα ενός προϊόντος να είναι εγχώριας προέλευσης για να φέρει τη σήμανση “Made in USA”«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να πεις “κατασκευασμένο στην Αμερική. Εμείς το περιγράψαμε απλώς ως έναν “στόχο”» είχε δηλώσει ο Don Hendrickson. Ο ισχυρισμός αυτός, βέβαια, είναι κατηγορηματικά ψευδής. Το επίσημο δελτίο τύπου της Trump Organization παραμένει αναρτημένο μέχρι σήμερα και αναφέρει ρητά ότι το T1 είναι «ένα smartphone σχεδιασμένο για υψηλή απόδοση και περήφανα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πλέον, η εταιρεία έχει αλλάξει το αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι το τηλέφωνο «συναρμολογείται» στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με τον Eric Thomas, η συσκευή φτάνει στις αμερικανικές εγκαταστάσεις σπασμένη σε περίπου 10 βασικά κομμάτια. Ωστόσο, το τι ακριβώς σημαίνει παραμένει θολό, καθώς η FTC ορίζει ότι η «συναρμολόγηση» απαιτεί μια ουσιαστική τεχνική μετατροπή και όχι μια «απλή συναρμολόγηση με κατσαβίδι».Η συνέντευξη Τύπου-παρωδία και το «χρυσό» iPhoneΗ απαρχή της Trump Mobile έμοιαζε περισσότερο με τηλεμάρκετινγκ παρά με τεχνολογικό event. Κατά την επίσημη παρουσίαση στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο Ντον Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ στριμώχτηκαν σε μια άβολα μικρή σκηνή μαζί με στελέχη της εταιρείας. Αντί να αναλύσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου, αναλώθηκαν σε υποσχέσεις ότι το μηνιαίο πρόγραμμα κινητής (το οποίο κοστίζει το υπερτιμημένο ποσό των 47,45 δολαρίων το μήνα και πατάει στο δίκτυο της T-Mobile) θα προσφέρει… οδική βοήθεια, διεθνή μηνύματα και ραντεβού τηλεϊατρικής. Το μπάχαλο συνεχίστηκε στα τηλεφωνικά κέντρα. Όταν ο διευθυντής του The Verge, Nilay Patel, κάλεσε την εξυπηρέτηση πελατών της Trump Mobile, ο εκπρόσωπος δεν γνώριζε τίποτα για τις προδιαγραφές, παρά μόνο ότι «φτιάχνεται στην Αμερική». Όταν το Reuters κάλεσε στον ίδιο αριθμό, η γραμμή είχε εκτραπεί στην… Omega Auto Care (εταιρεία προστασίας αυτοκινήτων).Το αποκορύφωμα της παρωδίας ήρθε το ίδιο βράδυ. Ο Έρικ Τραμπ εμφανίστηκε στο podcast του δεξιού YouTuber Benny Johnson για να επιδείξει το «επαναστατικό χρυσό τηλέφωνο». Όταν όμως πλησίασε τη συσκευή στην κάμερα, έγινε αμέσως φανερό ότι κρατούσε ένα κλασικό iPhone μέσα σε μια φτηνή χρυσή θήκη.Το φύλλο προδιαγραφών που αψηφούσε τη ΦυσικήΑπό την πρώτη μέρα, οι υποψίες έδειχναν ότι η Trump Mobile δεν σχεδίασε τίποτα απολύτως, αλλά στράφηκε σε κάποιον Κατασκευαστή Πρωτότυπου Σχεδιασμού (ODM) της Ασίας, που απλώς άλλαξε το κέλυφος σε ένα ήδη υπάρχον οικονομικό Android τηλέφωνο. Το αρχικό διαφημιστικό φυλλάδιο ήταν γεμάτο ερασιτεχνικά λάθη. Το πιο μνημειώδες; Ανέφερε ότι το T1 διέθετε «κάμερα μακράς διάρκειας 5.000 mAh», μια διατύπωση που στερείται οποιασδήποτε τεχνικής λογικής, καθώς περιέγραφε την κάμερα χρησιμοποιώντας μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας της μπαταρίας. Όταν η εταιρεία απέσυρε τον ισχυρισμό περί αμερικανικής κατασκευής, το φύλλο προδιαγραφών άλλαξε μυστηριωδώς: η οθόνη «συρρικνώθηκε» από τις 6,78 ίντσες στις 6,25 ίντσες. Μέσα σε μια νύχτα, οι πελάτες που είχαν προπαραγγείλει τη συσκευή βρέθηκαν να περιμένουν ένα εντελώς διαφορετικό τηλέφωνο.Η αποκάλυψη: Ένα μεταμφιεσμένο HTC U24 Pro από την Κίνα