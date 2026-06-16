Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Πώς η συμμαχία Γερουλάνου – Profand οδηγεί σε άλμα επιδόσεων και νέα κλίμακα

Η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, η αύξηση της παραγωγής και οι υψηλότερες τιμές πώλησης οδήγησαν σε μία από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, με τζίρο 79,6 εκατ. ευρώ και EBITDA αυξημένα κατά 175%