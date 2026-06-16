Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Πώς η συμμαχία Γερουλάνου – Profand οδηγεί σε άλμα επιδόσεων και νέα κλίμακα
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Πώς η συμμαχία Γερουλάνου – Profand οδηγεί σε άλμα επιδόσεων και νέα κλίμακα
Η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, η αύξηση της παραγωγής και οι υψηλότερες τιμές πώλησης οδήγησαν σε μία από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, με τζίρο 79,6 εκατ. ευρώ και EBITDA αυξημένα κατά 175%
Τρία χρόνια μετά την είσοδο του ισπανικού ομίλου Profand στο μετοχικό της κεφάλαιο, η Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς εμφανίζει τα πρώτα απτά αποτελέσματα μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης. Η εταιρεία που ίδρυσε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ο Μαρίνος Γερουλάνος και συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της ελληνικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, υπό την ηγεσία της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου, Λάρας Μπαράζι Γερουλάνου, ολοκλήρωσε το 2025 την απορρόφηση των θυγατρικών Ιχθυοκαλλιέργειες Φθιώτιδας και Αμφιτρίτη, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της βάση και καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 79,58 εκατ. ευρώ, τα EBITDA εκτινάχθηκαν κατά 175% στα 12,19 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,15 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 832 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, με υψηλότερες τιμές πώλησης και αυξημένους όγκους παραγωγής, συνέβαλαν στην εκτίναξη των οικονομικών μεγεθών. Ωστόσο, η διοίκηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε μέσα στη χρονιά, θεωρώντας ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
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Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 79,58 εκατ. ευρώ, τα EBITDA εκτινάχθηκαν κατά 175% στα 12,19 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,15 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 832 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, με υψηλότερες τιμές πώλησης και αυξημένους όγκους παραγωγής, συνέβαλαν στην εκτίναξη των οικονομικών μεγεθών. Ωστόσο, η διοίκηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε μέσα στη χρονιά, θεωρώντας ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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